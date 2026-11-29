Chương trình diễn ra vào tối nay 29/11 ở TP.HCM.

Tối 29/11, các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng sẽ cùng hội tụ tại TP.HCM trong chương trình tôn vinh năm 2026. Đây không chỉ là dịp ghi nhận những gương mặt tiêu biểu, mà còn đánh dấu một cột mốc mới khi Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031 chính thức ra mắt. Từ những cá nhân đang miệt mài sáng tạo trên không gian mạng, một Mạng lưới kết nối những người trẻ cùng hướng đến việc lan tỏa các giá trị tích cực sẽ được hình thành.

Vậy mạng lưới này sẽ được ra mắt như thế nào? Những thông điệp nào sẽ được gửi gắm về vai trò và trách nhiệm của người trẻ trong kỷ nguyên sáng tạo số? Tất cả sẽ được thể hiện tại CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH CÁC THANH NIÊN LÀM SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ TÍCH CỰC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG NĂM 2026 vào tối 29/11 tới đây tại TP.HCM.

Ra mắt Mạng lưới bằng màn trình chiếu Live LED

Một trong những khoảnh khắc đáng chờ đợi trên sân khấu đêm tôn vinh chính là màn ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031. Thay vì chỉ công bố danh sách thành viên theo cách thông thường, chương trình lựa chọn công nghệ Live LED để kể câu chuyện về sự kết nối của những người trẻ đang sáng tạo nội dung tích cực trên không gian mạng.

(Ảnh minh họa bằng AI)

Theo đó, khi màn trình chiếu bắt đầu, tên các cá nhân được tôn vinh sẽ lần lượt xuất hiện trên màn hình LED. Từ những cái tên riêng lẻ, các đường kết nối dần hình thành, đưa từng thành viên vào một hình ảnh chung: Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ. Đây cũng là cách chương trình giới thiệu những gương mặt đầu tiên sẽ cùng đặt nền móng cho Mạng lưới trong giai đoạn 2026-2031.

Điểm thú vị của màn trình chiếu nằm ở chính khoảnh khắc các tên gọi được kết nối thành một hình ảnh hoàn chỉnh. Người xem không chỉ được biết ai là những thành viên đầu tiên, mà còn chứng kiến quá trình hình thành Mạng lưới ngay trên sân khấu. Và màn Live LED này cũng sẽ là phần mở đầu cho nghi thức ra mắt chính thức ngay sau đó.

Các nhà sáng tạo nội dung số trẻ cùng lãnh đạo thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Mạng lưới

Nếu màn trình chiếu Live LED mở ra hình ảnh về sự kết nối, thì nghi thức bấm nút ngay sau đó sẽ là khoảnh khắc đánh dấu Mạng lưới chính thức đi vào hoạt động. Trên sân khấu, các thành viên đầu tiên sẽ cùng xuất hiện trong một đội hình chung, phía sau là đại diện lãnh đạo được mời lên thực hiện nghi thức kích hoạt.

Điểm đáng chờ đợi nằm ở thời khắc các đại biểu đồng thời bấm nút. Khi đó, màn hình LED sẽ chuyển từ hình ảnh các thành viên sang hiệu ứng kích hoạt, kết hợp cùng logo Mạng lưới, chính thức công bố sự ra đời của Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031.

(Ảnh minh họa bằng AI)

Đây cũng sẽ là dịp để những người trẻ vốn quen thuộc với việc sáng tạo và lan tỏa nội dung trên không gian mạng cùng đứng chung trên một sân khấu, bên cạnh các đại biểu lãnh đạo. Sau nghi thức, các thành viên và đại biểu sẽ lưu lại khoảnh khắc ra mắt bằng một bức ảnh chung.

Trong khuôn khổ Chương trình tôn vinh tối ngày 29/11/2026, các nghệ sĩ Phạm Quỳnh Anh, Hà Myo, Haley, SWAN, Châu Anh, Mylina, Quỳnh Anh Jaycee mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, lan tỏa tinh thần tuổi trẻ, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến. Cùng với đó là các phóng sự và phần giao lưu với những gương mặt tiêu biểu. Thông qua chương trình, những đóng góp của người trẻ trong việc lan tỏa thông tin chính thống, nội dung có giá trị trên không gian mạng sẽ được ghi nhận, đồng thời gửi gắm thông điệp về tinh thần sáng tạo gắn liền với trách nhiệm cộng đồng.

CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH CÁC THANH NIÊN LÀM SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ TÍCH CỰC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG NĂM 2026 diễn ra tối 29/11 tại Hội trường Agora, Trường Đại học Hoa Sen, cơ sở Thành Thái, TP.HCM. Chương trình mở màn lúc 19h45, kết hợp tổ chức trực tiếp và livestream, với thông điệp “Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực”.