Bảo Định nổi tiếng với vai chú rể trong MV Thiên Đường Với Người Thương của Phương Mỹ, nhân dịp này cậu bạn ngồi xuống kể nhiều hơn về hành trình từ nam nhân viên ngân hàng thành diễn viên, cuộc sống hiện tại ở TP.HCM, và có cả những biến cố lần đầu chia sẻ.

Có những người biết mình muốn trở thành ai, nhưng không phải lúc nào cũng có thể đi thẳng đến mục tiêu đã định. Họ phải trải qua những công việc, những hoàn cảnh nằm ngoài dự tính, trước khi có cơ hội sống với lựa chọn của mình.

Bảo Định là người có câu chuyện như thế.

Cậu từng là nhân viên văn phòng ở TP.HCM, sáng đi làm, tối thức đến 2-3h sáng xử lý công việc. Bảo Định nghỉ việc, về Nha Trang chăm mẹ suốt 2 năm, tranh thủ bán bánh tráng trộn 25.000 đồng/phần kiếm thêm thu nhập. Khi mẹ ổn định sức khỏe, cậu xin mẹ tiền tiết kiệm, quay lại TP.HCM để theo đuổi điều mình thích.

Cơ duyên đến với nghệ thuật của cậu bắt đầu từ một buổi casting tình cờ. Dù trượt vai, lần thử sức ấy khiến Bảo Định nhận ra mình muốn theo nghiệp diễn xuất. Năm 2025, cậu được chú ý với vai Sửu trong Tử Chiến Trên Không, đồng thời giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Đến năm 2026, Bảo Định tiếp tục được khán giả biết đến rộng rãi hơn khi đóng nam chính MV Thiên Đường Với Người Thương của Phương Mỹ Chi. MV đạt hơn 47 triệu lượt xem, giúp cậu có biệt danh vui “chú rể của Phương Mỹ Chi” và góp mặt trong hai đêm concert Dân Chơi Dân Ca của nữ ca sĩ.

Từ ngân hàng, hàng bánh tráng đến phim trường, Bảo Định có một hành trình làm nghề khá khác lạ. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Bảo Định có dịp nhìn lại những biến cố đã qua và cả những ngày tháng ít ai biết.

Clip Bảo Định sau MV hơn 47 triệu view với Phương Mỹ Chi: Vẫn nợ, vẫn ở nhà thuê chung và những "góc tối" lần đầu kể

Đã rất muốn hỏi Phương Mỹ Chi: “Tại sao lại chọn anh?”

Chào Bảo Định, sau khi MV Thiên Đường Với Người Thương ra mắt, cái tên “chú rể Bảo Định” liên tục xuất hiện trong các topic về Phương Mỹ Chi trên mạng xã hội. Màn kết hợp của cả hai nhận được nhiều lời khen, thậm chí không ít khán giả còn tích cực “đẩy thuyền”. Vậy mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào?

Mình nhớ hôm đó là vào một buổi chiều mát mẻ, mình đang ngồi ở nhà thì nhận được tin nhắn: “Anh ơi, tụi em có dự án MV của Phương Mỹ Chi, muốn mời anh gặp mặt đạo diễn”. Thì vừa nghe đến MV Phương Mỹ Chi là đã hét lên trong lòng: “Trời ơi, chốt, chốt, chốt!”.

Sau đó, mình đồng ý đi gặp đạo diễn MV - Việt Anh. Anh ấy cho mình xem một bản tóm tắt nội dung MV và nghe nhạc và đã thấy rất mê rồi. Nên mình có nói luôn: “Em đã rất yêu dự án này rồi. Em không biết quyết định của mọi người như thế nào, nhưng tinh thần của em đã sẵn sàng 100%. Em rất mong muốn được có mặt trong dự án MV của Chi”.

Sau đó mình đi về, vài ngày sau thì team nhắn tin là Chi rất muốn anh tham gia MV. Sau này mình mới biết Bảo Định là nguyện vọng 1 của Phương Mỹ Chi.

Bảo Định có bao giờ hỏi Phương Mỹ Chi tại sao lại là nguyện vọng 1 không?

Có chứ. Khi hai anh em thân thiết hơn, mình đã rất muốn hỏi Chi: “Tại sao lại chọn anh?”.

Chi kể rằng thực ra mọi người đã cân nhắc khá kỹ trước khi đưa ra quyết định. Đây là lần đầu tiên Chi đóng cặp với một diễn viên nam trong một MV có nội dung tình cảm. Vì vậy, bản thân Chi và ê-kíp cũng khá lo lắng, phải tính toán nhiều về lựa chọn này. Mình nghĩ Chi cũng cần tìm một người có thể phù hợp với năng lượng của mình, không chỉ trong dự án mà cả quá trình làm việc bên ngoài.

Sau đó, giám đốc sáng tạo Ben Phạm là người đã giới thiệu mình với Chi. Chi từng xem Tử Chiến Trên Không và khá ấn tượng với vai diễn của mình. Tuy nhiên, em ấy ngại chủ động liên hệ để trao đổi về dự án MV nên đã nhờ một người bạn kết nối trước.

Nghe câu chuyện đó, mình cũng hiểu hơn về lý do được lựa chọn. Và bản thân mình tin rằng mình là một lựa chọn phù hợp với dự án lần này.

MV hiện đã đạt hơn 47 triệu lượt xem, còn Bảo Định cũng viral với biệt danh “chú rể Phương Mỹ Chi”. Hiệu ứng này có nằm trong dự đoán của bạn không?

Từ đầu, mình tham gia đơn thuần chỉ vì tình yêu dành cho dự án và sự yêu mến dành cho Chi.

Mình cũng đã nói với Chi rất nhiều lần về việc mình là người theo dõi chặng đường hoạt động của em ấy từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ. Nói là fan thì cũng không hẳn, vì mình không phải người hiểu hết mọi thứ về Chi, mình đơn giản là một khán giả thầm lặng, dõi theo và quý mến Chi từ những ngày đầu trên sân khấu The Voice Kids cho đến hành trình hiện tại. Cho nên lúc tham gia MV mình chỉ có một lòng một dạ dành tình yêu đó cho những gì mình yêu mến thôi.

Mình cũng mong đây sẽ là một dự án thành công của Chi. Nhưng mình không đặt nặng bất kỳ kỳ vọng nào về hiệu ứng sau đó. Mình chỉ muốn dành sự hào hứng và tình cảm chân thành nhất cho một dự án có người nghệ sĩ mà mình vốn đã yêu mến.

Mình cũng hiểu rõ vai trò của mình chỉ là một diễn viên tham gia MV, hỗ trợ cho nghệ sĩ, ca sĩ chính. Vì vậy, mình không nghĩ một diễn viên trong MV lại có thể nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Thực sự, mình rất vui và trân trọng tình cảm mà khán giả đã dành cho mình sau dự án này. Đây là một điều bất ngờ và cũng là niềm vui rất lớn đối với mình.

Sau khi có cơ hội tiếp xúc và làm việc cùng Phương Mỹ Chi, ấn tượng của Bảo Định về cô bé này có thay đổi không?

Mình càng thêm yêu mến Phương Mỹ Chi vì được nhìn thấy quá nhiều khía cạnh mới ở cô bé này.

Chi rất trưởng thành, chín chắn, điềm đạm và thông minh. Nếu xét về độ tuổi thì em ấy còn rất trẻ nhưng trên thực tế thì Chi là tiền bối của mình, với khoảng 13 năm hoạt động nghệ thuật và tích lũy kinh nghiệm. Sự trưởng thành ấy không tự nhiên có, mà đến từ cả một hành trình dài. Sau lần hợp tác này, mình càng thêm yêu mến và ủng hộ tinh thần cũng như con đường nghệ thuật mà Chi đang theo đuổi.

Sự ăn ý của cả hai trong MV cũng khiến khán giả tích cực ghép đôi, gọi Bảo Định là “chú rể của Phương Mỹ Chi”. Bạn đón nhận sự yêu mến này ra sao?

Mình nghĩ việc khán giả yêu mến và ghép đôi Định - Chi là điều bình thường. Những tình cảm đó xuất phát từ sự yêu thích mà mọi người dành cho hai nhân vật trong MV. Ngay cả việc gọi mình là “chú rể Phương Mỹ Chi”, mình cũng xem đó là một cách thể hiện sự yêu mến của khán giả.

Vì vậy, mình không cảm thấy áp lực hay lo lắng về những cách gọi này, ngược lại còn thấy vui. Hơn nữa, mình nghĩ những hình ảnh như “chú rể Phương Mỹ Chi” hay “chàng trai Khmer” cũng chỉ được khán giả nhắc đến trong một khoảng thời gian nhất định, rồi sau này mọi người cũng sẽ quên đi thôi.

Bây giờ cả hai còn giữ liên lạc chứ?

Tụi mình vẫn là những người anh em thân thiết, vẫn thăm hỏi nhau thường xuyên, tương tác với nhau trên mạng xã hội.

Mình cũng theo dõi khá nhiều thông tin về lịch trình của Chi thông qua fanclub Tổ Cò. Chắc mình cũng sắp trở thành một “cò con” trong Tổ Cò mất rồi (cười). Qua đó, mình biết Chi có lịch trình dày đặc nên thỉnh thoảng mình vẫn hỏi thăm: “Dạo này em có bận quá không, có mệt không?”. Và em ấy không bao giờ nói mình mệt. Chẳng hạn, trong những ngày thực hiện đêm nhạc hội Dân chơi dân ca, mình nghĩ đó là khoảng thời gian vô cùng căng thẳng với Chi. Khối lượng công việc rất lớn, nhưng mỗi lần hỏi: “Em có mệt không?”, Chi đều trả lời: “Không, em không mệt, em vui lắm!”.

Cô bé gần như không bao giờ đánh mất nụ cười, lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy năng lượng dù khối lượng công việc nhiều khủng khiếp.

Nhân vật trong MV có những điểm nào giống và khác với cách Bảo Định yêu một người ở ngoài đời?

Thực ra, Chàng trai Khmer trong MV có khá nhiều điểm giống mình. Tuy nhiên, nhân vật có phần e dè, rụt rè hơn, còn ngoài đời mình là người khá thẳng thắn khi đã xác định được cảm xúc, không quá nhút nhát hay ngại ngần khi thể hiện tình cảm nhưng mình cũng là người lý tính (kiểu người cân nhắc và suy nghĩ bằng lý trí khi yêu, chứ không hoàn toàn để cảm xúc dẫn dắt - pv). Trong một mối quan hệ, mình cũng thường có xu hướng bảo bọc, quan tâm và chăm sóc đối phương nhiều hơn.

Bảo Định từng có mối tình nào sâu đậm nào chưa?

Mình nghĩ là chưa. Đó, lại quay trở lại với câu chuyện lý tính nên mình chưa thực sự chưa bao giờ có một sự chủ động nào đó để xác định mối quan hệ.

Nhưng Bảo Định đã hình dung về người con gái mà mình muốn gắn bó trong tương lai như thế nào?

Thực ra, mình không có quá nhiều tiêu chí cụ thể. Với mình, điều quan trọng nhất là một người biết chia sẻ và có thể đồng hành cùng những lý tưởng của nhau. Mình nhìn thấy lý tưởng của bạn ấy, bạn ấy cũng nhìn thấy lý tưởng của mình và cả hai cùng hỗ trợ nhau trên hành trình đó. Mình nghĩ đây là một trong những điều hạnh phúc nhất trong tình yêu. Khi gặp được một người như vậy, cả hai sẽ luôn ở bên cạnh, ủng hộ những quyết định, câu chuyện và cả những cuộc đối thoại của nhau. Mọi thứ đều có sự kết nối, cùng hướng đến lý tưởng của mỗi người.

Khi đó, cuộc sống của hai người sẽ dần trở thành một thể thống nhất. Đây chính là hình mẫu tình yêu mà mình hướng đến và cũng là điều mình hy vọng có cơ hội tìm thấy trong tương lai.

Nghỉ việc ngân hàng, vay tiền tiết kiệm của mẹ đến giờ vẫn chưa trả được

Hiện tại, Bảo Định đã chạm tới “sự nổi tiếng” mà mình mong muốn chưa?

Mình chưa bao giờ nghĩ tới việc trở thành một người nổi tiếng, chứ đừng nói tới hoạt động nghệ thuật hay làm diễn viên.

Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì từ nhỏ mình đã rất yêu thích ca hát, nhảy múa, diễn xuất, xem phim, làm thơ, vẽ tranh và thử sức với đủ thứ. Những sở thích ấy đã luôn tồn tại trong mình. Nhưng khi bước vào cấp 3 rồi lên TP.HCM học đại học, mình dần gác lại những điều đó. Mình chỉ cố gắng học tập, tìm được một công việc ổn định sau khi ra trường và kiếm được mức lương đủ để chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, sau những năm tháng đi làm và trải nghiệm cuộc sống bên ngoài, mình dần nhận ra những công việc đó không thực sự phù hợp với bản thân.

Đến năm 2019-2020, mình bất ngờ tìm lại được tiếng nói của cậu bé năm nào, nhận ra niềm yêu thích nghệ thuật vẫn luôn ở đó, chưa từng biến mất. Đó là khi mình có cơ hội tham gia casting cho một dự án phim điện ảnh (Sài Gòn Trong Cơn Mưa -pv). Mình không được chọn nhưng nó giống như một sự khơi dậy niềm đam mê của bản thân.

Lúc này, mình vẫn chưa nghỉ việc (làm nhân viên ngân hàng). Tuy nhiên, vì đã biết mình muốn điều gì nên việc đi làm văn phòng trở nên khó khăn hơn. Mình không thể tập trung cho công việc được, việc phải có mặt ở văn phòng và đi làm hằng ngày trở nên “đau đớn” hơn bình thường rất nhiều. Mình cảm thấy khó chịu lắm, không chịu đựng nổi. Nhưng mình vẫn trụ được gần một năm.

Sau đó, biến cố lớn xảy ra. Mẹ mình đổ bệnh và phải nhập viện nên mình quay trở về nhà ở Nha Trang. Mình có khoảng 2 năm ở nhà. Trong 2 năm đó, mình vừa chăm sóc mẹ, vừa có quãng thời gian đủ dài để suy nghĩ xem mình sẽ quyết định điều gì.

Cho nên, có một phần nào đó mình cũng cảm thấy hơi có lỗi khi mẹ vừa mới bình phục xong thì mình đã đưa ra quyết định: “Mẹ ơi, con đã nghỉ việc ở ngân hàng rồi, nhưng con muốn đi một con đường khác”. Lúc đó, mình nhớ là mình đã xin mẹ một khoản tiền để quay lại TP.HCM học tập và bắt đầu hành trình mới. Đó là tiền tiết kiệm của mẹ. Vì tiền của mình đã không còn nữa, mọi khoản tích góp đều đã chi tiêu hết trong 2 năm đó rồi.

Mình cũng không biết vì sao mẹ lại đồng ý. Nhưng có lẽ, mẹ đã tin vào sự quả quyết của mình, vào lời khẳng định rằng: “Con muốn và con sẽ làm được”. Mình cảm nhận được mẹ đã trao cho mình rất nhiều niềm tin. Bởi đó không phải một khoản tiền nhỏ đối với gia đình ở thời điểm ấy, nhất là khi mẹ vừa trải qua bệnh tật và vẫn phải tiếp tục điều trị. Đó là căn bệnh mãn tính, không thể chữa khỏi hoàn toàn chỉ sau một đợt điều trị.

Rồi mọi chuyện có đi đúng như kế hoạch?

Khi nhận được sự đồng ý của mẹ và sự hậu thuẫn của em gái, mình quay lại TP.HCM. Nhưng không may, thời điểm đó lại đúng vào đợt giãn cách xã hội vì COVID-19, khoảng năm 2020-2021. Mình mất một khoảng thời gian không thể làm gì, chỉ có thể ở nhà và tiêu tiền tiết kiệm. Thực sự, giai đoạn đó rất kinh khủng!

Sau một thời gian, niềm tin mà mẹ dành cho mình cũng bắt đầu lung lay. Mẹ dần nghi ngờ liệu mình có thể theo đuổi được con đường này hay không. Hai mẹ con từng có những cuộc trò chuyện như: “Thôi con về đi, tìm công việc khác mà làm. Hồi trước con đã có nền tảng công việc ổn định rồi, về sẽ dễ kiếm việc hơn. Đừng theo đuổi cái này nữa”. Nhưng mình vẫn rất kiên trì với lựa chọn của bản thân.

Rồi lúc đó mình cũng từng quay lại làm những công việc ngoài ngành nghệ thuật. Mình từng đi làm giám sát cho một khu du lịch ở Lâm Đồng trong quãng thời gian này. Dù công việc khá tốt, mình hoàn thành nhiệm vụ và nghĩ rằng mọi người cũng muốn giữ mình ở lại, nhưng chỉ sau 15 ngày, mình đã quyết định nghỉ việc. Với mình, quay lại công việc văn phòng hoàn toàn không phù hợp. Cảm giác ấy giống như một con chim đã được bay ra khỏi lồng nhưng rồi lại bị bắt và nhốt trở lại.

Vì vậy, mình quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.

Trong những khoảng thời gian không có dự án, mình trở về Nha Trang bán bánh tráng trộn. Công việc này không mang lại thu nhập quá lớn, mình bán 25.000 đồng/phần nhưng ít nhất cũng giúp mình trang trải một phần cuộc sống, đồng thời duy trì nhịp sinh hoạt hằng ngày. Ngoài ra, công việc này cũng giúp mình tiếp xúc được với nhiều người, mang lại niềm vui và cũng dễ dàng cho mình theo đuổi đam mê nghệ thuật. Chứ nếu làm công việc văn phòng thì khi có dự án phim mình đâu có thể nghỉ ngang được, còn bán bánh tráng thì mình làm chủ mà, chủ động nghỉ được.

Năm 2025, mình có vai diễn trong Tử chiến trên không - được khán giả biết đến nhiều hơn.

Nhưng từ Tử Chiến trên không đến nay chưa thấy Bảo Định tham gia thêm dự án nào mới. Vì sao vậy?

Thực ra, câu chuyện này liên quan một chút đến quan điểm cá nhân của mình. Mình có tình yêu đặc biệt dành cho điện ảnh và cũng đặt ra những yêu cầu nhất định đối với các dự án muốn tham gia.

Vì vậy, thời gian qua, mình chưa có thêm dự án mới. Một phần là do mình chủ động từ chối một số lời mời, phần khác là có những dự án mình không được lựa chọn. Đến hiện tại, mình vẫn chưa có bộ phim thứ hai, nhưng không xem đây là áp lực. Mình chỉ đang kiên định với cách nhìn của bản thân về điện ảnh và chờ đợi cơ hội phù hợp.

Mình đã từ bỏ cơ hội có một cuộc sống ổn định để theo đuổi điều mà bản thân tin là có ý nghĩa khác biệt. Điều đó không có nghĩa là mình xem nhẹ tiền bạc, bởi tiền vẫn rất quan trọng để duy trì cuộc sống. Mình hiểu và hoàn toàn ủng hộ quan điểm phải sống được với nghề diễn. Tuy nhiên, mình chọn một cách đi khác: thay vì cố gắng nhận thật nhiều dự án để có thu nhập tốt hơn, mình chấp nhận sống giản dị, ít tiền hơn. Những lúc không có công việc, mình có thể về nhà trồng rau, bán bánh tráng trộn và duy trì cuộc sống theo cách riêng.

Mình nghĩ mỗi người đều có nhận thức và lựa chọn riêng trong hành trình nghệ thuật, và tất cả đều cần được tôn trọng. Mình tôn trọng con đường của mọi người và cũng hy vọng mọi người hiểu, tôn trọng lựa chọn của mình.

Khi quyết định dùng tiền tiết kiệm của mẹ để quay lại TP.HCM theo đuổi đam mê, Bảo Định có đặt ra cho mình áp lực phải sớm kiếm được thu nhập để hoàn lại khoản tiền ấy không? Và hiện tại, bạn đã trả hết cho mẹ chưa?

Thật ra chưa trả hết tiền cho mọi người cơ, chứ không chỉ riêng mẹ đâu. Lâu lâu, trong những dịp cấp bách, mình có xin các dì, các cô và cũng nhận được sự hỗ trợ tài chính. Nhưng mình tin là rồi một ngày nào đó, mình sẽ có cơ hội đền đáp lại tình yêu mà mọi người đã dành cho mình.

Còn về mẹ, hiện tại mình vẫn chưa có khả năng giúp đỡ mẹ nhiều. Phần lớn việc chăm lo cho mẹ do em gái đảm nhận, còn mình chỉ hỗ trợ tài chính cho em trong những lúc cần thiết. Hai anh em cùng chia sẻ trách nhiệm. Và mình cũng biết mẹ vẫn mong con trai có một cuộc sống thoải mái hơn, mình cũng tự động viên mình và an ủi mẹ: “Mẹ hãy đợi đi”. Cũng có những lúc mẹ khuyên mình: “Thôi về đi, đừng làm nữa”. Mình đã phải liên tục đấu tranh để được tiếp tục ở lại với con đường này và thuyết phục mẹ rằng mình thực sự yêu thích công việc diễn xuất.

Nhưng bằng cách nào đó, không khí gia đình mình vẫn luôn được giữ bằng sự tin tưởng, tình yêu thương và hy sinh dành cho nhau. Sau Tử Chiến Trên Không, đặc biệt là thời gian gần đây, những cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con mới dần chuyển sang sự thấu hiểu và chia sẻ nhiều hơn. Mình nghĩ đó cũng là một thay đổi rất lớn đối với gia đình.

Về phía mình đi, có bao giờ Định hoài nghi về bản thân trong hành trình này không?

Nhiều chứ, nhiều lắm. Không thể kể hết được luôn ấy.

Có những đêm mình hoài nghi về bản thân đến mức rơi vào trạng thái lo âu.. Vượt qua giai đoạn đó, rồi lại đến giai đoạn sau năm 2023, sau một dự án phim độc lập dài hơi, mình hoàn toàn không có một cơ hội nào khác tại thành phố. Mình bắt đầu không còn tiền nữa và không thể kiếm thêm được một công việc khác, mặc dù đã thử rất nhiều lần. Mình lại bắt đầu hoài nghi về bản thân và một lần nữa rơi vào trạng thái tương tự.

Mọi người thường nói trầm cảm là một trạng thái rất khó vượt qua. Mình không dám tự nhận hay khẳng định điều gì về tình trạng của bản thân, nhưng ở giai đoạn đó, mình thực sự cảm thấy mình đang rơi vào một khoảng tối.

Rồi Bảo Định làm cách nào để vượt qua nó?

Mình đã tự hỏi bản thân:“Nếu lần này thất bại và mất hết mọi thứ, liệu mình có thể bắt đầu lại từ đầu không?”. Câu trả lời là có. Mình tin rằng thất bại không có nghĩa là cuộc đời đã kết thúc. Nếu không còn gì trong tay, mình vẫn có thể làm lại, bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Suy nghĩ đó giúp mình bình tĩnh hơn và không còn quá sợ hãi trước lựa chọn của bản thân.

Bảo Định từng chia sẻ có thời điểm chỉ chi khoảng 1-2 triệu đồng mỗi tháng cho tiền ăn uống. Vậy hiện tại, lối sống và cách chi tiêu của Định đã thay đổi như thế nào?

Mình nghĩ hiện tại đã thoải mái hơn một chút, nhưng cũng không thay đổi quá nhiều. Mình vẫn có tâm lý lo lắng về chuyện chi tiêu. Thỉnh thoảng, mình sẽ gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp và cùng mọi người đi ăn uống. Có lẽ trong tương lai, mình sẽ quay lại với nhịp sống quen thuộc là đi chợ, nấu ăn mỗi ngày.

Còn nhà cửa thì mình đang sống trong một căn nhà, chung với một nhóm các em. Các bạn đều làm phim độc lập, mình quen biết mọi người thông qua một dự án phim ngắn.

Bảo Định có phải kiểu người thường đặt mục tiêu cho bản thân trong 5-10 năm tới không? Định mong muốn mình sẽ trở thành người như thế nào trong khoảng thời gian đó?

Mình có những mục tiêu riêng nhưng không đặt ra mốc thời gian cụ thể.

Với mình, quan trọng nhất vẫn là khi nào bản thân thực sự làm được điều mình mong muốn. Mình rất biết ơn những gì đã trải qua, cũng như tình cảm mà khán giả dành cho mình. Hy vọng trong thời gian tới, mình sẽ có thêm nhiều cơ hội để tiếp tục làm nghề và đóng góp nhiều hơn cho đam mê diễn xuất.