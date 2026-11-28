Hai phiên chuyên đề sẽ tập trung vào những vấn đề đang được cộng đồng sáng tạo nội dung quan tâm: Làm thế nào để ứng dụng AI mà không đánh mất giá trị con người và làm sao để kết nối các nhà sáng tạo trẻ thành một mạng lưới lan tỏa những nội dung tích cực trên không gian mạng.

Ngày 29/11, trong khuôn khổ chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức, phối hợp cùng Công ty Cổ phần VCCorp thực hiện, hai phiên chuyên đề được tổ chức với những chủ đề gắn liền với thực tế hoạt động của các nhà sáng tạo trẻ hiện nay.

Cụ thể, hai phiên chuyên đề gồm “Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI” và “Kết nối nhà sáng tạo trẻ - Kiến tạo Mạng lưới nội dung tích cực”, lần lượt diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM và Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Không chỉ là dịp trao đổi về xu hướng sáng tạo nội dung trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, đây còn là không gian để các đại biểu cùng nhìn nhận trách nhiệm của người sáng tạo, đồng thời tìm kiếm phương thức kết nối, phối hợp nhằm xây dựng một cộng đồng sáng tạo nội dung số có định hướng và giá trị lâu dài.

Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI: Làm chủ công nghệ nhưng không đánh mất chất riêng

AI đang tạo ra nhiều thay đổi trong cách con người tiếp cận thông tin và sản xuất nội dung. Từ nghiên cứu, lên ý tưởng, viết kịch bản đến biên tập hình ảnh, video, người sáng tạo hiện có thêm nhiều công cụ để rút ngắn thời gian và mở rộng khả năng sản xuất. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là những câu hỏi về tính nguyên gốc, độ tin cậy của thông tin và trách nhiệm của người đứng sau mỗi sản phẩm được đăng tải.

Đây cũng là những vấn đề trọng tâm được đặt ra tại phiên chuyên đề “Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI”, diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu sẽ cùng trao đổi về vai trò, cơ hội và thách thức đối với thanh niên trong kỷ nguyên AI. Người trẻ vốn là nhóm tiếp cận công nghệ nhanh, đồng thời cũng đang trực tiếp tạo ra và dẫn dắt nhiều xu hướng trên các nền tảng số. Vì vậy, câu chuyện không dừng lại ở việc biết sử dụng công cụ mới mà còn nằm ở khả năng làm chủ công nghệ, giữ được tư duy sáng tạo độc lập và tạo ra những nội dung thực sự có giá trị.

Một trong những nội dung đáng chú ý là cách ứng dụng AI vào các công đoạn sản xuất nội dung như nghiên cứu, xây dựng ý tưởng, sản xuất, biên tập và phân phối. Công nghệ có thể hỗ trợ người sáng tạo làm việc hiệu quả hơn, nhưng không nên trở thành yếu tố thay thế hoàn toàn tư duy, góc nhìn và dấu ấn cá nhân. Việc bảo đảm tính nguyên gốc, sáng tạo và giá trị của con người trong mỗi sản phẩm cũng sẽ được đặt ra để thảo luận.

Bên cạnh đó, phiên chuyên đề còn đề cập đến bản lĩnh của người trẻ trước những vấn đề ngày càng phức tạp trên không gian mạng như tin giả, thông tin sai lệch, deepfake và các trào lưu tiêu cực. Khả năng kiểm chứng thông tin, nhận diện nội dung giả mạo và cân nhắc trách nhiệm trước khi chia sẻ sẽ là những kỹ năng quan trọng đối với bất kỳ ai đang tham gia sáng tạo nội dung.

Đặc biệt, câu chuyện đạo đức số và trách nhiệm xã hội của những người có sức ảnh hưởng cũng được nhấn mạnh. Khi một bài đăng, video hay phát ngôn có thể tiếp cận hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người, nhà sáng tạo cần ý thức rõ hơn về tác động từ nội dung mình sản xuất, nhất là với nhóm người theo dõi trẻ tuổi.

Thay vì chạy theo lượt xem, lượt tương tác bằng mọi giá, người sáng tạo được khuyến khích sử dụng sức ảnh hưởng để lan tỏa thông tin chính thống, những câu chuyện truyền cảm hứng và giá trị tích cực đến cộng đồng.

Kết nối nhà sáng tạo trẻ - Kiến tạo Mạng lưới nội dung tích cực: Từ sức ảnh hưởng cá nhân đến sức mạnh cộng đồng

Nếu phiên chuyên đề đầu tiên tập trung vào trách nhiệm của từng nhà sáng tạo trong môi trường số, phiên thứ hai mở rộng câu chuyện sang khả năng kết nối và phối hợp giữa những người trẻ đang hoạt động trên nhiều nền tảng, lĩnh vực khác nhau.

Với chủ đề “Kết nối nhà sáng tạo trẻ - Kiến tạo Mạng lưới nội dung tích cực”, phiên chuyên đề diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ tập trung trao đổi về mục tiêu, định hướng xây dựng và phát triển Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031.

Mạng lưới được định hướng trở thành nơi tập hợp những người trẻ có năng lực, uy tín và sức ảnh hưởng trên không gian mạng; tạo điều kiện để các thành viên kết nối, chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ lẫn nhau và đồng hành cùng tổ chức Đoàn trong các hoạt động truyền thông. Qua đó, sức sáng tạo và ảnh hưởng của từng cá nhân có thể được kết nối thành một hệ sinh thái nội dung tích cực, hướng đến cộng đồng người trẻ.

Tại phiên chuyên đề, các đại biểu sẽ cùng thảo luận về những nhóm nội dung mà Mạng lưới có thể tham gia đồng hành. Các chủ đề được đặt ra khá đa dạng, từ tuyên truyền chủ trương, chính sách và pháp luật; giáo dục lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến phổ biến kiến thức, kỹ năng số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, những câu chuyện về lối sống đẹp, việc tốt, hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và các phong trào thanh niên cũng là những hướng nội dung được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa thông qua mạng lưới này.

Một điểm đáng chú ý khác là phương thức phối hợp giữa Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc với các thành viên. Thay vì chỉ dừng ở việc kết nối cộng đồng, phiên thảo luận sẽ đi sâu vào cách triển khai các chiến dịch, sản phẩm và tuyến nội dung truyền thông số trong thực tế.

Trong đó, các cơ chế kết nối ý tưởng, cung cấp thông tin và tư liệu chính thống, huy động thành viên theo chuyên môn, sở trường và phạm vi ảnh hưởng sẽ được trao đổi cụ thể. Mạng lưới cấp tỉnh do các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc thành lập cũng là một nội dung được đề cập nhằm mở rộng khả năng kết nối.

Đặc biệt, phiên chuyên đề sẽ làm rõ sự khác biệt giữa hoạt động tự nguyện tham gia các chiến dịch chung và nhiệm vụ sản xuất sản phẩm theo hình thức đặt hàng có chi trả, được thực hiện thông qua hợp đồng theo quy định. Đây là cơ sở để hoạt động phối hợp giữa tổ chức Đoàn và các nhà sáng tạo có định hướng rõ ràng, minh bạch hơn.

Bên cạnh việc trao đổi về định hướng, các đại biểu còn được giới thiệu Quy định hoạt động của Mạng lưới, bao gồm tiêu chuẩn, quyền và nghĩa vụ của thành viên, cơ chế cung cấp thông tin, giao nhiệm vụ, đánh giá và sàng lọc. Chương trình hoạt động cùng chiến dịch truyền thông đầu tiên của Mạng lưới cũng sẽ được trao đổi với các thành viên trong đợt đầu.

Hai phiên chuyên đề nằm trong khuôn khổ chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức, phối hợp cùng Công ty Cổ phần VCCorp thực hiện. Chương trình mang chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI”, với thông điệp “Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực”.

Trước đó, chương trình đã lựa chọn các đại biểu tiêu biểu từ 421 hồ sơ đăng ký trên cả nước. Theo thống kê được công bố, các đại biểu sở hữu tổng cộng hơn 76,3 triệu người theo dõi trên những kênh chính và tạo ra hơn 33,6 tỷ lượt xem trong 12 tháng gần nhất.

Thông qua hai phiên chuyên đề, chương trình hướng đến việc không chỉ ghi nhận sức ảnh hưởng của các nhà sáng tạo trẻ mà còn mở ra cơ hội để những người làm nội dung cùng chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trách nhiệm và kết nối trong những hoạt động có giá trị cho cộng đồng. Đây cũng là bước chuẩn bị cho việc ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031 vào tối 29/11 tại Trường Đại học Hoa Sen, TP.HCM.

Chương trình Gặp mặt và tôn vinh Thanh niên Sáng tạo Nội dung số 2026 chính thức ra mắt với chủ đề "Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI", do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức, phối hợp cùng Công ty Cổ phần VCCorp thực hiện. Chương trình hướng đến tôn vinh những nhà sáng tạo trẻ có sản phẩm, kênh và hoạt động sáng tạo nội dung số tích cực, giàu giá trị, tạo ảnh hưởng tốt trong cộng đồng. Qua đó, khuyến khích thanh niên chủ động sản xuất, chia sẻ và lan tỏa thông tin chính thống, nội dung tích cực, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn. Chương trình Tôn vinh các Thanh niên làm Sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 và ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026–2031 sẽ diễn ra vào ngày 29/11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh: BTC