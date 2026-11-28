Món ăn có thể xa lạ với nhiều người nhưng lại là cái tên thân thương của người Phú Thọ và một số tỉnh trung du phía Bắc.

Nhắc đến Phú Thọ, nhiều người thường nhớ tới những đồi cọ xanh ngút ngàn. Nhưng bên cạnh hình ảnh quen thuộc ấy, vùng đất Tổ còn có một món đặc sản dân dã khiến nhiều người xa quê nhớ mãi: cọ ỏm.

Vào khoảng tháng 10 - 11 Âm lịch - cũng là thời điểm hiện tại theo Dương lịch, những buồng cọ bắt đầu chín. Quả có hình bầu dục, vỏ nhẵn bóng, mang màu tím xanh đặc trưng. Người có kinh nghiệm thường nhìn màu sắc, độ già của cây và thử một vài quả để chọn được buồng cọ ngon. Quả đạt độ chín thường có phần cùi dày, màu vàng và vị béo bùi.

Việc thu hoạch cũng không đơn giản. Thân cây cọ có nhiều gai, người hái phải dùng thang trèo lên cao, sau đó rung cây để những buồng quả rụng xuống. Đến mùa, người dân trong các thôn, làng lại rủ nhau lên đồi thu hoạch cọ.

Cây cọ

Quả cọ

Cọ sau khi hái về chưa thể ăn ngay mà cần trải qua công đoạn sơ chế và chế biến. Trước tiên, người ta phải làm bong lớp vỏ lụa đen bên ngoài quả. Một cách làm truyền thống là cho cọ vào rổ tre, thêm những đoạn tre hoặc nứa chẻ nhỏ rồi xóc đều. Phần cạnh sắc của tre, nứa sẽ giúp lớp vỏ bên ngoài bong ra nhanh chóng.

Công đoạn quan trọng nhất chính là ỏm cọ. Nghe qua tưởng đơn giản nhưng nếu không biết canh nhiệt độ và thời gian, quả cọ rất dễ bị chát, đắng, phần thịt trơ cứng hoặc tách nước, mất đi độ béo đặc trưng.

Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, nước cần được đun đến độ sôi lăn tăn, khi những bọt nước bắt đầu xuất hiện từ đáy nồi thì mới cho cọ vào, đậy kín và ỏm trong khoảng 20 phút.

Một mẻ cọ ngon có thể nhận biết qua phần nước ỏm. Khi cọ chín, nước trong nồi xuất hiện lớp váng mỡ vàng mỏng từ quả tiết ra. Bóc lớp vỏ bên ngoài, phần thịt cọ bên trong có màu vàng ruộm, mềm và dày cùi.

Quá trình ỏm cọ

Khi ăn, cọ ỏm có vị bùi béo, ngậy nhưng không quá ngấy. Người dân thường thưởng thức cùng muối vừng hoặc muối lạc để tăng thêm hương vị. Chỉ cần một đĩa cọ ỏm nóng hổi cũng đủ trở thành món ăn vặt hấp dẫn trong những ngày trời trở lạnh.

Ngoài cọ ỏm, quả cọ còn được dùng để làm dưa cọ. Sau khi sơ chế, cọ được ngâm nước khoảng một giờ, xóc đều với muối hạt rồi cho vào chum. Sau khoảng 2 - 3 ngày, quả cọ ngấm muối, lên vị chua là có thể thưởng thức. Dưa cọ có độ giòn, vị chua nhẹ xen lẫn vị béo bùi, thường được ăn kèm cơm và các món như cá kho.

Cọ ỏm xong được ăn cùng xôi nóng

Cận cảnh những quả cọ ngon lành sau khi được ỏm xong

Tổng hợp - Ảnh cắt từ clip/ @xiem_123, @khoibepnhasan