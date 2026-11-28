Năm 2024 tôi 29 tuổi, không đi cái đám cưới nào nhưng lại đi tới 3 đám tang của đồng nghiệp và bạn bè…

“Tôi từng nghĩ chúng tôi còn rất nhiều thời gian, cho đến khi thấy người đầu tiên trạc tuổi mình… qua đời. Đó là một cú sốc, hay nên gọi là sự thức tỉnh mới phải? Trước đó, tôi chưa từng nghĩ đến cảnh mình phải mặc đồ đen đi tiễn một người bạn. Hóa ra, cái chết không chỉ xảy đến với những người ở tuổi xế chiều”.

Đó là chia sẻ của một người đã từng phải đi viếng đám tang của bạn, ở cái tuổi mà lẽ ra họ nên cùng nhau đi du lịch, đi ăn, đi chơi,... Trên các diễn đàn và MXH Trung Quốc, topic “Người trẻ bắt đầu phải chứng kiến sự ra đi của những người cùng thế hệ” cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Mỗi người một câu chuyện, một sự day dứt khác nhau nhưng điểm chung là họ đều nhận ra và thấm thía hơn bao giờ hết khái niệm “vô thường” - thứ mà có khi chỉ năm trước, tháng trước hoặc tuần trước, chính họ còn coi là sáo rỗng.

Sanchuan: “Bạn tôi chỉ đi tập gym thôi, vậy mà anh ấy không bao giờ trở về nữa”

Bạn tôi qua đời đột ngột trong phòng tập thể hình. Hôm đó là ngày trước sinh nhật lần thứ 31 của tôi, còn anh ấy thì 36 tuổi. Khoảng 10 giờ sáng, chúng tôi vẫn gọi video cho nhau, anh còn nhắc tôi nhớ đến lấy món quà sinh nhật ở tủ nhận hàng.

Khi sự việc xảy ra, tôi nhận được cuộc gọi từ một người bạn chung nhóm, phản ứng đầu tiên của tôi là suy nghĩ: “Không biết cha này lại bày trò gì nữa đây”. Nhưng rồi người bạn đó gắt lên với tôi trong điện thoại, rằng “Bà nghĩ tôi đem chuyện này ra đùa cợt thật sao?”. Khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu rằng anh thực sự không trở về nữa. Anh luôn là người kỳ lạ nhất trong hội bạn của chúng tôi, và lần đó, anh cũng rời đi theo cách không ai ngờ tới.

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Đến giờ cũng đã hơn 1 năm kể từ khi mọi chuyện xảy ra, nhưng thi thoảng trong những buổi tụ tập, dù chẳng nói ra, nhưng tôi biết không ai có thể ngừng băn khoăn rằng tại sao một người sống chăm chỉ, tốt tính, luôn giúp đỡ mọi người, cũng chẳng có thói hư tật xấu nào, lại gặp phải chuyện kém may đến vậy?

Không ai có thể trả lời được, chúng tôi chỉ biết giữ sự day dứt đó ở trong lòng, đôi khi nhớ về anh và tự trấn an lẫn nhau: “Chắc ảnh cũng không muốn bọn mình buồn mãi”. Đó là bài học lớn nhất của tôi vào năm 31 tuổi, bài học về sự vô thường. Không muốn tin, không muốn chấp nhận, không muốn tiếp thu nhưng cũng không còn cách nào khác.

Yueming: “Tôi vẫn luôn day dứt vì bản thân đã không đối xử đủ tốt với bạn, giờ cũng chẳng còn cơ hội sửa sai nữa”

Bạn tôi đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim vào ban đêm, đến sáng hôm sau mọi người mới phát hiện ra. Khi ấy, bạn tôi đang là chủ một tiệm chăm sóc thú cưng. Trước đó, bạn có hỏi vay tôi một khoản tiền để mở tiệm, tôi thực tế đã có thể giúp bạn nhiều hơn số tiền bạn đề nghị, nhưng sau cùng tôi lại chọn chỉ giúp một nửa sức mình. Chẳng phải người ta vẫn bảo bạn bè mà dính dáng đến chuyện tiền nong thì dễ toang đó sao? Lúc ấy, tôi đã thực sự lo điều đó, dù bạn chưa từng làm gì tệ với tôi.

Đến giờ, tôi vẫn chưa thể ngừng day dứt vì đã không đối xử đủ tốt với bạn. Tôi chẳng thể thoát khỏi suy nghĩ vì mình không giúp hết sức nên bạn mới càng vất vả, thành ra bệnh tật mà làm ngơ để rồi mãi mãi chẳng thể làm bạn với nhau được nữa.

Chồng luôn động viên rằng tôi chẳng làm gì sai hết, giúp ít giúp nhiều đều là giúp, tôi cũng chưa từng bỏ mặc khi bạn cần. Nhưng có lẽ chồng tôi và cả những người chưa từng phải tiễn bạn thân trong hoàn cảnh này, sẽ không thể hiểu được rằng cú sốc ấy khiến người ở lại phải day dứt, dù trước đó mối quan hệ có bền chặt thế nào.

Chúng ta thực tế sẽ luôn có những khoảnh khắc mắc lỗi nho nhỏ với nhau, chẳng ai trách, chẳng ai phát hiện, chẳng ai áy náy cho đến khi âm dương cách biệt. Lúc ấy mới hiểu “hãy sống hết lòng với những người mình coi trọng” không phải một lời khuyên sáo rỗng.

Aike: “Tôi đã bỏ lỡ cuộc hẹn cuối cùng chỉ vì nghĩ mình còn rất nhiều ngày khác, cần gì vội”

Cuối tuần đó, chúng tôi hẹn nhau đi đạp xe ở ngoại ô. Đến ngày đi, tôi đột xuất hủy hẹn, cũng chẳng phải bởi lý do gì to tát, chỉ là bỗng dưng tôi muốn ở nhà ngủ. Chiều tối hôm đó, một người bạn trong nhóm gọi điện báo rằng bạn tôi đã gặp vấn đề về tim, giờ bạn đang trong phòng hồi sức cấp cứu và bác sĩ nói rằng gia đình nên chuẩn bị tinh thần.

Lúc ấy, tôi sốc đến mức thậm chí không thể khóc.

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Tôi không thể tin người vừa mới gặp mình tuần trước, giờ vĩnh viễn không thể gặp lại. Tôi đã luôn nghĩ chúng tôi còn rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội, không gặp hôm nay thì mai gặp, không phải cuối tuần này đi đạp xe thì để cuối tuần sau.

Và đó là những “ngày mai” không bao giờ đến với chúng tôi nữa.

Jason: “Tôi nghĩ chúng ta nên dịu dàng với chính mình hơn”

Tôi từng nghĩ chỉ người già mới phải đối diện với cái chết. Nhưng sau khi bước qua năm 2024, tôi nhận ra ai cũng có thể… rời đi bất cứ lúc nào. 2024 với tôi là một năm quá nhiều sự ám ảnh. Năm đó tôi 29 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra phải đi đám cưới nhiều hơn đám tang, nhưng 2024 của tôi thì ngược lại: 0 đám cưới và 3 đám tang. Tôi phải tiễn 2 người đồng nghiệp cũ - 1 người hơn tôi 2 tuổi, 1 người kém tôi 1 tuổi; và 1 người bạn thời cấp 3.

3 lần tiễn đưa như vậy trong cùng 1 năm khiến tôi nhận ra mình chẳng còn trẻ nữa, và tệ hơn là đã đến giai đoạn phải chấp nhận “âm dương cách biệt” như một lẽ thường tình của cuộc đời. Nhưng ở tuổi 29 năm ấy, hay kể cả là bây giờ khi đã 31, tôi chẳng thể thấy chuyện đó là bình thường. Bằng cách nào mà nó lại là “lẽ thường tình” được cơ chứ?

Cuộc sống vốn đã đặt lên vai người trưởng thành quá nhiều áp lực. Vì thế, tôi bắt đầu đối xử với bản thân nhẹ nhàng hơn, quan tâm đến cảm xúc của mình nhiều hơn.

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Tôi nghĩ rằng chúng ta luôn tin mình còn nhiều thời gian để làm việc, kiếm tiền, đi du lịch, gặp gỡ bạn bè hay sửa sai trong các mối quan hệ. Nhưng thực tế, chẳng ai biết chắc mình còn bao nhiêu lần được gặp một người bạn, còn bao nhiêu dịp để triển một cuộc hẹn mà câu cửa miệng luôn là “để hôm nào rảnh”,...

Ở tuổi 30s, người ta luôn có nhiều mục tiêu để phấn đấu và đủ thứ để chạy đua: Công việc, thu nhập, nhà cửa, hôn nhân và những kỳ vọng về một cuộc sống ổn định,... Không có gì sai khi muốn tiến xa hơn, kiếm được nhiều tiền hơn hay xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Chỉ là trên hành trình đó, đừng mặc định sức khỏe có thể chờ, người thân lúc nào cũng ở đó và bạn bè sẽ luôn có một cuộc hẹn khác dành cho mình.

(Nguồn: X-Techcon)