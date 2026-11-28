6 tập HERE TO HEAR - Kenh14 x Viettel Tammi kể 6 câu chuyện về tình yêu, tình bạn và tình thân, cùng khám phá điều gì giúp những mối quan hệ trở nên gắn bó và bền chặt theo thời gian.

Chúng ta thường nghĩ rằng càng ở bên một người lâu, càng chia sẻ nhiều kỷ niệm thì sẽ càng hiểu rõ về họ. Nhưng thực tế, thời gian chỉ là một phần của sự gắn bó. Một cặp đôi dù đã đi cùng nhau qua nhiều cột mốc vẫn có thể cần học cách dung hòa khác biệt. Hai người bạn từng thân thiết trong công việc phải tìm cách giữ liên lạc khi không còn chung môi trường. Ngay cả giữa những người thân trong gia đình, đôi khi vẫn có những suy nghĩ chưa được chia sẻ hay những cách thể hiện tình cảm mà đối phương chưa thực sự hiểu. Vậy điều gì mới khiến một người trở thành “người nhà” và làm thế nào để sự gắn bó ấy được duy trì theo thời gian?

6 tập của series HERE TO HEAR - Kenh14 x Viettel Tammi đã cùng khai thác câu hỏi ấy qua những câu chuyện rất khác nhau. Đó là hành trình tình yêu của Will - Tina, An Phương - Nam Tô; tình bạn giữa Ngọc Thiệp - Chi Đỡi, Mây Bồng Bềnh - Đặng Thu Hà; mối quan hệ đồng nghiệp kéo dài 10 năm của Hoàng Luân - Văn Tùng và cuộc trò chuyện giữa Meichan với mẹ Nhài. Mỗi cặp nhân vật có một hoàn cảnh, cách gắn bó và những câu chuyện riêng, nhưng đều cho thấy một mối quan hệ không chỉ được tạo nên từ khoảnh khắc hai người gặp gỡ, mà còn từ cách họ tiếp tục hiện diện trong cuộc sống của nhau. Nhìn từ 6 câu chuyện, sự gắn bó dường như là một hành trình có nhiều chặng: bắt đầu từ những trải nghiệm chung để hai người trở nên thân thiết, tiếp tục bằng sự chủ động để không đánh mất kết nối khi hoàn cảnh đổi thay, và đi sâu hơn nhờ những cuộc trò chuyện giúp cả hai không ngừng thấu hiểu nhau. Bởi sau cùng, trở thành “người nhà” không chỉ là chuyện đã quen nhau bao lâu, mà còn là việc mỗi người có sẵn lòng chấp nhận khác biệt, dành thời gian và lắng nghe đối phương như thế nào.

Từ đó, HERE TO HEAR - Kenh14 x Viettel Tammi gửi gắm một cách nhìn rộng hơn về hai chữ “người nhà”: không chỉ là những người vốn có mặt trong cuộc sống, mà còn là những người ta lựa chọn tiếp tục đồng hành và vun đắp mối quan hệ. Hành trình ấy có thể bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ, được giữ lại bằng những tương tác thường ngày và trở nên sâu sắc hơn qua từng lần sẻ chia, thấu hiểu.

Bắt đầu từ những trải nghiệm chung: Khi người quen dần trở thành “người nhà”

Không phải mối quan hệ nào cũng bắt đầu bằng sự đồng điệu. Có người gặp nhau trong một lần tình cờ, có người quen nhau qu thân thiết đôi khi được hình thành từ những điều giản dị như thế.

Câu chuyện của Will và Tina là một ví dụ như vậy. Cả hai lần đầu chạm mặt tại một sự kiện dành cho các founder ở TP.HCM. Khi ấy, Will là Việt kiều Đức, còn Tina là du học sinh Việt Nam có nhiều năm sống tại Mỹ. Sau một vài lần gặp lại, cả hai tiếp tục có cơ hội tìm hiểu nhau qua ứng dụng hẹn hò. Từ những cuộc trò chuyện ban đầu, họ dần khám phá tính cách, quan điểm sống của đối phương, đồng thời trải qua không ít tình huống bất ngờ và những lần tranh luận. Qua 4 năm đồng hành, mối quan hệ ấy đã tiến đến cột mốc cầu hôn. Từ một lần gặp gỡ không hẹn trước, cả hai từng bước xây dựng sự tin tưởng và trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau.

Will và Tina đã bắt đầu như thế nào?

Nếu Will và Tina bắt đầu từ một cuộc gặp tình cờ, Ngọc Thiệp và Chi Đỡi lại trở nên thân thiết qua những ngày làm việc chung tại WELAX. Việc thường xuyên gặp gỡ, cùng xử lý công việc, góp ý thẳng thắn hay trêu chọc nhau tạo nên những tương tác gần gũi. Không chỉ có những lúc vui vẻ, cả hai cũng từng trải qua bất đồng và hiểu lầm trong công việc. Thay vì để những khúc mắc trở thành khoảng cách, họ lựa chọn trao đổi trực tiếp để giải quyết vấn đề. Chính những trải nghiệm cả vui lẫn không vui ấy giúp Ngọc Thiệp và Chi Đỡi hiểu nhau hơn, từ hai đồng nghiệp dần trở thành những người bạn có thể chia sẻ cả chuyện công việc lẫn cuộc sống cá nhân.

Ngọc Thiệp và Chi Đỡi - từ đồng nghiệp thành "người nhà".

Một câu chuyện khác về tình đồng nghiệp là hành trình của hai bình luận viên Hoàng Luân và Văn Tùng. Trên sóng Esports, cả hai thường xuyên tung hứng ăn ý, tạo nên những màn bình luận sôi nổi và hài hước. Nhưng phía sau sự phối hợp ấy là một quá trình làm quen không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong những ngày đầu làm việc chung, Văn Tùng từng cảm thấy áp lực khi Hoàng Luân vừa là đồng nghiệp, vừa giữ vị trí của một người sếp. Sau khoảng 10 năm đồng hành, những khoảng cách ban đầu dần được thu hẹp khi cả hai hiểu hơn về tính cách và cách làm việc của nhau. Sự quan tâm cũng dần vượt ra ngoài phạm vi công việc, từ chuyện giấc ngủ, sức khỏe đến việc tập luyện. Mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới ngày nào giờ đã trở thành tình anh em thân thiết.

Hoàng Luân và Văn Tùng.

Nhìn từ ba câu chuyện, có thể thấy sự thân thiết không nhất thiết xuất phát từ việc hai người có sẵn nhiều điểm chung hay lập tức tìm được sự đồng điệu. Đôi khi, chính những trải nghiệm cùng nhau mới là chất liệu để một mối quan hệ phát triển: từ những lần gặp gỡ, trò chuyện, phối hợp trong công việc đến cả lúc bất đồng và tìm cách tháo gỡ. Qua từng trải nghiệm, mỗi người có thêm cơ hội hiểu đối phương, xây dựng sự tin tưởng và tạo nên những kỷ niệm chung.

Tinh thần “có zì nói luôn” trong HERE TO HEAR cũng được thể hiện qua những câu chuyện ấy. Để một người từ chỗ quen biết trở thành “người nhà”, không chỉ cần thời gian mà còn cần sự cởi mở, chân thành trong cách mỗi người tương tác với nhau. Bởi đôi khi, chính những điều rất đời thường cùng trải qua lại là khởi đầu cho một mối quan hệ đặc biệt.

Thế nhưng, gặp gỡ và có những trải nghiệm chung mới chỉ là bước đầu. Khi thời gian trôi qua, công việc và cuộc sống mỗi người dần thay đổi, làm thế nào để sự thân thiết ấy không phai nhạt?

Tiếp nối bằng sự chủ động: Làm thế nào để giữ một mối quan hệ luôn gắn kết?

Khi còn học chung, làm chung hay thường xuyên gặp mặt, việc duy trì một mối quan hệ có thể diễn ra khá tự nhiên. Hai người dễ dàng hỏi thăm nhau trong những cuộc trò chuyện ngắn, rủ nhau đi ăn hay chia sẻ một chuyện vừa xảy ra trong ngày. Nhưng khi mỗi người có công việc, lịch trình và những ưu tiên riêng, việc gặp gỡ không còn thuận tiện như trước. Muốn tiếp tục thân thiết, đôi khi cả hai phải chủ động tìm cách để vẫn hiện diện trong cuộc sống của nhau.

Đặng Thu Hà và Mây Bồng Bềnh là một ví dụ cho điều đó. Có 7 năm gắn bó, từ đồng nghiệp trở thành bạn thân, cả hai từng cùng trải qua nhiều chuyện trong công việc, từ những lần tranh luận vì deadline đến những hiểu lầm rồi lại tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, khi Mây chuyển vào TP.HCM, còn Hà ở lại Hà Nội và lập gia đình, khoảng cách khoảng 1.000 km khiến cả hai không còn có thể gặp nhau thường xuyên như trước.

Hà và Mây vẫn giữ kết nối dù ở xa.

Song, Hà và Mây vẫn chủ động cập nhật cuộc sống của nhau qua tin nhắn, những cuộc gọi và video call. Khi Mây chuẩn bị kết hôn, Hà vẫn có mặt để góp ý từ váy cưới đến cách trang điểm thông qua màn hình. Dù không trực tiếp ở bên cạnh, cô vẫn muốn tham gia vào một cột mốc quan trọng của bạn mình. Những tương tác tưởng chừng đơn giản như hỏi thăm, chia sẻ chuyện trong ngày hay dành thời gian lắng nghe cũng giúp họ duy trì sự hiện diện trong cuộc sống của nhau, dù không còn chung một thành phố.

Nếu Đặng Thu Hà và Mây Bồng Bềnh phải tìm cách giữ tình bạn trước khoảng cách địa lý, An Phương và Nam Tô lại cho thấy một khía cạnh khác của sự chủ động: học cách thích nghi với nhau để tình yêu không trở nên xa cách sau nhiều năm đồng hành. Bởi khi mỗi người trưởng thành, suy nghĩ, tính cách và cách nhìn nhận cuộc sống cũng có thể thay đổi. Để tiếp tục đi cùng nhau, cả hai cần học cách chấp nhận những điểm khác biệt, điều chỉnh cách ứng xử và không ngừng tìm tiếng nói chung.

Bắt đầu từ một tin nhắn làm quen trên ứng dụng hẹn hò, An Phương và Nam Tô đã bên nhau suốt 10 năm. Trong khoảng thời gian đó, cả hai cùng trải qua nhiều cột mốc trong tình yêu và cuộc sống, nhưng không phải lúc nào cũng có chung suy nghĩ hay quan điểm. Họ vẫn có những lần tranh luận, bất đồng khi nhìn nhận một vấn đề. Thay vì yêu cầu đối phương phải thay đổi theo ý mình, cả hai học cách lắng nghe, chấp nhận những điểm khác biệt và điều chỉnh để tìm được cách dung hòa.

An Phương và Nam Tô đã bên nhau suốt 10 năm. Trong khoảng thời gian đó, cả hai cùng trải qua nhiều cột mốc trong tình yêu và cuộc sống, nhưng không phải lúc nào cũng có chung suy nghĩ hay quan điểm.

An Phương từng chia sẻ cô không chỉ xem Nam Tô là người yêu hay bạn trai, mà còn coi anh như một người thân trong cuộc sống. Có lẽ, sự gắn bó sau 10 năm không nằm ở việc cả hai đã hiểu nhau hoàn toàn hay không còn bất đồng, mà ở chỗ họ vẫn sẵn lòng dành cho nhau sự kiên nhẫn, tôn trọng và cơ hội để cùng thay đổi. Đó cũng là cách một mối quan hệ yêu đương tiếp tục được vun đắp, ngay cả khi cảm xúc ban đầu đã đi qua nhiều năm tháng.

Thân thiết đến đâu cũng cần lắng nghe để hiểu nhau hơn

Có một nghịch lý trong các mối quan hệ: đôi khi càng thân thiết, chúng ta càng dễ mặc định rằng mình đã hiểu đối phương. Bố mẹ nghĩ mình biết con đang cần gì, con cái cho rằng bố mẹ sẽ tự hiểu những điều mình muốn nói, bạn bè lâu năm cũng có thể nghĩ không cần giải thích quá nhiều vì đã quá quen thuộc. Nhưng mỗi người vẫn luôn có những suy nghĩ, cảm xúc và thay đổi riêng mà người bên cạnh chưa chắc đã nhận ra. Vì vậy, ngay cả trong những mối quan hệ gần gũi nhất, việc lắng nghe và chủ động tìm hiểu nhau vẫn luôn cần thiết.

Câu chuyện giữa Meichan và mẹ Nhài là một ví dụ gần gũi. Hai mẹ con vốn được nhiều người biết đến nhờ những tương tác thân thiết, thoải mái như bạn bè. Tuy nhiên, mối quan hệ ấy cũng trải qua nhiều giai đoạn khác nhau: từ khi mẹ Nhài vừa là phụ huynh, vừa là cô giáo dạy Địa lý của Meichan ở trường, đến những năm Meichan đi du học Hàn Quốc.

Meichan và mẹ Nhài.

Trong quá trình trưởng thành, hai mẹ con không tránh khỏi những lần bất đồng. Mẹ Nhài có cách thể hiện tình cảm riêng, đôi khi nghiêm khắc, trong khi Meichan cũng có những suy nghĩ và mong muốn của riêng mình. Có những chuyện tưởng chừng nhỏ nhưng vẫn có thể khiến hai bên giận dỗi hoặc chưa thực sự hiểu ý nhau. Điều đó cho thấy tình cảm gia đình dù luôn hiện diện cũng không đồng nghĩa với việc mọi người tự động hiểu được đối phương đang nghĩ gì.

Trong cuộc trò chuyện tại HERE TO HEAR, Meichan và mẹ Nhài cùng nhìn lại những bức ảnh thời thơ ấu, nhắc về kỷ niệm cũ và đặt cho nhau những câu hỏi mà ngày thường có thể ít khi nhắc đến. Qua những chia sẻ ấy, hai mẹ con có thêm cơ hội nhìn nhận đối phương từ một góc độ khác, thay vì chỉ dựa vào những gì mình vốn đã biết. Đôi khi, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản cũng có thể mở ra những câu chuyện chưa từng được chia sẻ giữa những người thân thiết.

Không chỉ trong gia đình, nhu cầu lắng nghe và thấu hiểu cũng xuất hiện ở những mối quan hệ khác trong series. Will và Tina cần hiểu cách nhìn nhận, tính cách của nhau để dung hòa trong tình yêu. Ngọc Thiệp và Chi Đỡi từng phải thẳng thắn trao đổi để giải quyết những khúc mắc trong công việc. Hoàng Luân và Văn Tùng cũng cần thời gian để hiểu cách làm việc, tính cách của người đồng nghiệp bên cạnh. Ngay cả An Phương - Nam Tô hay Đặng Thu Hà - Mây Bồng Bềnh, dù đã thân thiết nhiều năm, vẫn cần tiếp tục chia sẻ để không bỏ lỡ những thay đổi trong cuộc sống của nhau.

Từ những câu chuyện ấy, có thể thấy lắng nghe không chỉ là cách giải quyết bất đồng mà còn giúp duy trì chiều sâu của một mối quan hệ. Một tin nhắn hỏi thăm, cuộc gọi hay cuộc trò chuyện trực tiếp không đơn thuần để cập nhật thông tin, mà còn tạo cơ hội để mỗi người hiểu hơn về cảm xúc, suy nghĩ và những điều đối phương thực sự cần. Bởi con người luôn thay đổi theo thời gian, nên sự thấu hiểu cũng không phải điều có thể đạt được một lần rồi giữ nguyên mãi mãi.

Nhìn lại 6 tập HERE TO HEAR - Kenh14 x Viettel Tammi, có thể thấy mỗi mối quan hệ đều đi qua những chặng khác nhau để trở nên gắn bó. Những trải nghiệm chung đưa hai người đến gần nhau, sự chủ động giúp họ tiếp tục hiện diện trong cuộc sống của nhau, còn lắng nghe là cách để sự thân thiết ngày càng sâu sắc. Không có công thức chung cho mọi mối quan hệ, nhưng sự quan tâm, tôn trọng khác biệt và sẵn sàng dành thời gian cho nhau luôn là những yếu tố quan trọng.

Trong nhịp sống bận rộn, việc duy trì những kết nối ấy đôi khi không dễ dàng. Công việc, lịch trình cá nhân, khoảng cách địa lý hay những thay đổi trong cuộc sống có thể khiến mọi người ít có cơ hội gặp nhau trực tiếp. Nhưng sự quan tâm không nhất thiết phải chờ đến một cuộc hẹn. Một tin nhắn hỏi thăm, một cuộc gọi hay vài phút video call cũng có thể giúp những người thân thiết cập nhật cuộc sống và tiếp tục hiện diện trong ngày của nhau.

Đó cũng là lúc công nghệ trở thành cầu nối hữu ích. Với thông điệp “Nhà có Tammi, Zì cũng EZ!”, Viettel Tammi hướng đến việc giúp người dùng kết nối và tương tác thuận tiện hơn thông qua các tiện ích số. Từ nhắn tin, gọi điện, Video Call đến những dịch vụ như Free Data EZ, Đặt Xe EZ, Book Vé EZ hay Du lịch EZ, các nhu cầu liên lạc và sinh hoạt thường ngày có thêm những lựa chọn thuận tiện trên một nền tảng số hợp nhất.

Với Gen Z hay bất kỳ ai có nhiều mối quan hệ cần chăm sóc, việc kết nối không nhất thiết phải là điều gì phức tạp. Công nghệ có thể giúp việc liên lạc trở nên dễ dàng hơn, nhưng điều quyết định một mối quan hệ có bền chặt hay không vẫn nằm ở sự chủ động và tình cảm của mỗi người. Bởi sau cùng, dù có thêm bao nhiêu phương tiện kết nối, điều quan trọng vẫn là mỗi người có thực sự muốn lắng nghe và dành thời gian cho đối phương hay không.

Từ tinh thần “Zì cũng hợp” đến thông điệp “Zì cũng EZ”, HERE TO HEAR - Kenh14 x Viettel Tammi khép lại bằng một góc nhìn gần gũi: người nhà không chỉ là những người luôn ở bên ta từ đầu, mà còn là những người chúng ta tiếp tục lựa chọn kết nối, lắng nghe và đồng hành mỗi ngày. Và đôi khi, green flag lớn nhất của một mối quan hệ chính là dù mỗi người đều có thế giới riêng, họ vẫn luôn tìm cách dành một vị trí cho nhau trong thế giới ấy.

Người nhà không chỉ là những người có chung một mái nhà. Đó có thể là bố mẹ, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, hay những người đang chăm sóc và hỗ trợ mình mỗi ngày. Khác nhau về vai trò, nhưng họ đều là những người mình muốn kết nối, quan tâm và có mặt khi cần. Với Viettel Tammi, “Người nhà” là tất cả những kết nối quan trọng trong cuộc sống – nơi công nghệ đứng phía sau để việc liên lạc, chia sẻ và chăm sóc trở nên đơn giản hơn. Từ video call, chat, free data đến các tiện ích kết nối người – thiết bị – dịch vụ, Tammi giúp những việc nhỏ được san sẻ, để mỗi người bớt nhớ, bớt lo và có thêm thời gian cho những kết nối thật sự quan trọng. Đó cũng là tinh thần của “Zì cũng EZ” – campaign dành cho Gen Z, nơi Tammi đồng hành cùng một thế hệ đang kết nối với rất nhiều “người nhà” theo những cách rất riêng: một cuộc gọi cho bố mẹ, một tin nhắn cho bạn thân, một cuộc họp với đồng nghiệp hay sự hỗ trợ dành cho người mình chăm sóc. Nhà có Tammi, Zì cũng EZ Tải Viettel Tammi ngay hôm nay. Khám phá nền tảng cuộc sống số hợp nhất và kết nối với những "người nhà" của bạn theo cách EZ hơn.



