Cổng đề cử WeYoung 2026 chính thức mở cổng từ 27/11/2026 đến hết ngày 4/12/2026. Mùa giải năm nay "lột xác" toàn diện với loạt hạng mục giải thưởng mới toanh, cơ chế Gamification Voting với Siêu Bão Vote nhân tới x5; cùng chuỗi Ngày Hội Trưởng Thành ngay trước thềm Lễ vinh danh

Tuổi trẻ là quãng thời gian của những lần đầu: lần đầu bước lên sân khấu, lần đầu nói ra ý tưởng ấp ủ, lần đầu dám thử và cả lần đầu vấp ngã rồi tự đứng dậy. Mỗi lần đầu là một thí nghiệm, để tân binh hôm nay có thể trở thành "khủng long" ngày mai. Lấy cảm hứng từ tinh thần ấy, WeYoung 2026 tiếp tục hành trình tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân, cộng đồng, sáng kiến và thương hiệu đang góp phần định hình diện mạo thế hệ trẻ Việt Nam.

Cổng đề cử WeYoung 2026 chính thức mở từ ngày 27/11 đến hết ngày 04/12/2026 tại website weyoung.vn. Đây không chỉ là dịp để cộng đồng gọi tên những gương mặt mình yêu thích, mà còn là cơ hội để các cá nhân, tập thể và thương hiệu kiến tạo dấu ấn và lan toả những đóng góp nổi bật.

16 hạng mục ghi dấu trong đời sống người trẻ

Lấy cảm hứng từ những lát cắt đa dạng của thế hệ trẻ, WeYoung 2026 mang đến 16 hạng mục nằm trong khuôn khổ nhóm giải thưởng WeYoung Culture & Trend Awards, trải rộng từ cá nhân, nghệ sĩ, fandom đến các xu hướng văn hóa và thương hiệu. Mỗi hạng mục là một góc nhìn để cộng đồng cùng tìm kiếm, giới thiệu và ghi nhận những dấu ấn nổi bật trong năm qua.

Những cá nhân và nghệ sĩ tạo dấu ấn

1/ WeYoung Icon

Có những người trẻ chọn cho mình một lối đi không giống ai và bền bỉ theo đuổi đến cùng. Dù ở thể thao, học thuật, khởi nghiệp hay sáng tạo nội dung, họ đều để lại dấu ấn riêng bằng sự kiên định với đam mê. Từng bước khẳng định vị thế, họ cũng trở thành nguồn cảm hứng để nhiều người trẻ khác dám bắt đầu. WeYoung Icon dành để gọi tên những gương mặt như thế.

2/ WeYoung Artist

Vinh danh những nghệ sĩ trẻ có cú bứt phá trong năm, từ màn trình diễn ấn tượng, sản phẩm gây tiếng vang đến những lần dám thử khác đi để làm mới chính mình. Bằng tài năng, cá tính và sức hút với khán giả trẻ, họ là những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ mới.

Mỗi hạng mục WeYoung Icon và WeYoung Artist sẽ có 05 đề cử chính thức, gồm 02 đề cử do Hội đồng Thẩm định lựa chọn và 03 đề cử có số lượt bình chọn cao nhất trên website weyoung.vn.

Những cộng đồng và xu hướng định hình văn hóa trẻ

3/ Best Fandom Forever

Phía sau mỗi nghệ sĩ luôn có một fandom đồng hành. Best Fandom Forever dành cho những fandom chính thức của nghệ sĩ Việt đã hoạt động sôi nổi, sáng tạo và văn minh suốt năm qua. Bằng những dự án tâm huyết, các fandom đang tiếp sức cho công nghiệp văn hóa, đưa nghệ sĩ và sản phẩm Việt đến gần hơn với công chúng trong nước lẫn khán giả quốc tế.

4/ Best FanMeeting Of The Year

Có những buổi gặp gỡ khiến cả nghệ sĩ lẫn người hâm mộ nhớ mãi. Best FanMeeting Of The Year gọi tên những fan meeting được chăm chút từ ý tưởng đến trải nghiệm, mang lại sự kết nối gần gũi giữa nghệ sĩ và fan. Không còn là một buổi giao lưu đơn thuần, fan meeting giờ đây đã trở thành một sản phẩm giải trí đúng nghĩa trong văn hóa thần tượng Việt.

5/ Iconic Solo Concert

Một đêm concert cá nhân là nơi nghệ sĩ được là chính mình trọn vẹn nhất. Iconic Solo Concert tôn vinh những concert mang đậm màu sắc riêng, được đầu tư bài bản từ âm nhạc đến trình diễn, để khán giả có một trải nghiệm trọn vẹn. Mỗi đêm diễn vừa là cột mốc trên hành trình nghệ thuật, vừa là lời khẳng định sức hút của nghệ sĩ Việt.

6/ Viral Hit Of The Year

Vinh danh những ca khúc lan tỏa mạnh nhất năm, trở thành hiện tượng âm nhạc và có mặt khắp nơi trong đời sống người trẻ. Không chỉ được nghe nhiều, mỗi ca khúc còn thành trend và chất liệu sáng tạo nội dung của người trẻ.

7/ The Hit Maker Crew

Đằng sau mỗi bản hit là sự ăn ý giữa nghệ sĩ và đội ngũ sản xuất. The Hit Maker Crew vinh danh những màn kết hợp đã làm nên các ca khúc nổi bật trong năm, giữ vững chất lượng qua từng sản phẩm, để khán giả luôn háo hức chờ lần bắt tay tiếp theo.

8/ Young Slang

Mỗi năm, người trẻ lại có thêm những câu nói, cụm từ "cửa miệng" của riêng mình. Young Slang gọi tên những slang được sử dụng rộng rãi trong năm, bởi mỗi câu nói đều phản chiếu cách người trẻ quan sát, biểu đạt và kết nối với nhau, trước khi dần đi vào lời ăn tiếng nói hằng ngày.

Các hạng mục Best Fandom Forever, Best FanMeeting Of The Year, Iconic Solo Concert, Viral Hit Of The Year, The Hit Maker Crew và Young Slang sẽ vinh danh 01 đề cử mỗi hạng mục, dựa trên 100% kết quả bình chọn của độc giả trên weyoung.vn.

Những thương hiệu và chiến dịch đồng hành cùng thế hệ trẻ

9/ Best Brand Ambassador

Vinh danh những đại sứ thương hiệu có sức ảnh hưởng nổi bật với người trẻ trong năm. Bằng hình ảnh cá nhân và sự đồng điệu với giá trị nhãn hàng, họ khiến thương hiệu trở nên gần gũi, đáng tin và được người tiêu dùng trẻ đón nhận một cách tự nhiên.

10/ Campaign Of The Generation

Campaign Of The Generation dành cho những chiến dịch truyền thông chinh phục người trẻ bằng ý tưởng sáng tạo và cách triển khai cuốn hút. Không dừng lại ở hiệu ứng trên mạng xã hội, mỗi chiến dịch còn kéo cả cộng đồng cùng tham gia, trở thành chủ đề bàn tán rộng rãi và được người trẻ nhắc đến lâu sau đó.

11/ Generation Brand Of The Year

Vinh danh những thương hiệu đã đi vào lựa chọn, lối sống và cách người trẻ nhìn nhận bản thân. Hơn cả sản phẩm và dịch vụ, mỗi thương hiệu mang theo những giá trị khiến người trẻ thấy mình trong đó, và đồng hành cùng họ thể hiện cá tính, theo đuổi đam mê.

12/ Super App Of The Generation

Từ học tập, làm việc đến kết nối, nhịp sống của người trẻ ngày nay gắn liền với những ứng dụng quen thuộc. Super App Of The Generation vinh danh những siêu ứng dụng tích hợp nhiều tiện ích trên cùng một nền tảng, mang đến trải nghiệm liền mạch, bắt kịp tốc độ và thói quen của người dùng trẻ, đồng thời thay đổi cách họ học tập, làm việc và kết nối mỗi ngày.

13/ Aura Brand Of The Generation

Với người trẻ, phong cách là một cách để kể về chính mình. Aura Brand Of The Generation dành cho những thương hiệu thời trang, làm đẹp và phong cách sống được người trẻ lựa chọn để thể hiện bản thân. Với sản phẩm đa dạng và giàu cá tính, mỗi thương hiệu giúp họ tự tin khẳng định phong cách, khí chất và gu thẩm mỹ riêng.

14/ Vehicle Of The Generation

Những chuyến đi đầu tiên, những ngày bắt đầu tự lập luôn có một chiếc xe đồng hành. Vehicle Of The Generation vinh danh những thương hiệu xe được người trẻ tin dùng nhờ công nghệ hiện đại, thiết kế ấn tượng và trải nghiệm phù hợp với lối sống năng động. Với họ, mỗi chiếc xe còn là cách thể hiện cá tính và tinh thần khám phá.

15/ F&B Brand Of The Generation

Từ bữa ăn, buổi hẹn đến những khoảnh khắc thường ngày, luôn có những cái tên quen thuộc mà người trẻ tìm đến. F&B Brand Of The Generation gọi tên những thương hiệu F&B được thế hệ trẻ yêu thích nhờ sản phẩm chất lượng, trải nghiệm mới mẻ và cách kể chuyện thương hiệu bắt kịp xu hướng.

16/ Edu Brand Of The Generation

Trên hành trình học tập và phát triển bản thân, người trẻ luôn cần những lựa chọn giáo dục đáng tin cậy. Edu Brand Of The Generation dành cho những thương hiệu được người trẻ tin tưởng nhờ phương pháp giảng dạy hiệu quả, chương trình thiết thực và ứng dụng công nghệ, giúp người học trang bị kiến thức, kỹ năng để tự tin nắm bắt những cơ hội mới.

Với 08 hạng mục thuộc nhóm thương hiệu và chiến dịch, mỗi hạng mục sẽ vinh danh 03 đề cử chính thức. Kết quả được xác định dựa trên 50% điểm đánh giá từ Hội đồng Thẩm định và 50% lượt bình chọn của độc giả trên website chính thức.

WeYoung 2026 là sân chơi của cộng đồng, nơi chính người trẻ cùng nhau gọi tên những gương mặt, xu hướng và thương hiệu làm nên năm 2026 của thế hệ. Đừng quên truy cập weyoung.vn để gửi đề cử trước ngày 04/12 và cùng đón chờ giai đoạn bình chọn sắp tới!