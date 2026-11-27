500.000 đồng bây giờ vào nhà hàng chưa chắc gọi đủ một bàn. Nhưng nếu mang số tiền đó đến những quán ăn mà người địa phương vẫn ghé đi ghé lại suốt nhiều năm, liệu có thể ăn được những gì?

500.000 đồng cho 2 người, ăn từ sáng tới tối ở Hà Nội và TP.HCM. Nghe thì có vẻ không quá khó, nhưng làm sao để ăn ngon, ăn no mà vẫn thấy đáng tiền mới là điều đáng nói!

Thay vì tìm đến những hàng quán đang hot trên mạng hay cố thử càng nhiều món càng tốt, hành trình lần này “pick” 5 địa chỉ đã trở thành quán ruột của người địa phương. Có nơi đã bán hơn 20 năm, có nơi nằm sâu trong ngõ nhỏ, cũng có những hàng ăn mà thực khách đã gắn bó từ thời còn đi học.

Điểm chung của những địa chỉ này là mỗi quán đều có một món được khách quen ưu tiên gọi mỗi khi ghé tới. Vì vậy, thay vì tự chọn món theo hình ảnh trên thực đơn, món ăn được gọi sẽ dựa trên gợi ý của chủ quán hoặc chính những người đang dùng bữa tại đó.

Mỗi địa chỉ cũng được nhìn nhận qua 3 tiêu chí: Ăn có no không, có đáng tiền không và có muốn quay lại không? Từ khẩu phần, chất lượng món ăn đến trải nghiệm thực tế và câu chuyện của những vị khách đã gắn bó với quán.

Toàn bộ chi phí đều được tính vào ngân sách 500.000 đồng, bao gồm món chính, đồ ăn thêm, nước uống và cả những khoản nhỏ như khăn lạnh hay gửi xe. Bởi sau cùng, một quán ăn đáng tiền không nhất thiết phải có thực đơn dài hay món ăn cầu kỳ, mà quan trọng là khiến thực khách cảm thấy hài lòng với số tiền mình vừa bỏ ra.

Và đây là 5 điểm dừng chân nằm trên hệ thống https://foodmarks.coca-cola.com/ - bản đồ ẩm thực tổng hợp các tọa độ ăn uống ngon và sạch sẽ được người địa phương yêu thích tại Hà Nội và TP.HCM

TP.HCM

Bún thịt nướng Hoàng Văn (Chấn Hưng, Tân Bình)

Nằm trên đường Chấn Hưng (Tân Bình), bún thịt nướng Hoàng Văn là địa chỉ đã gắn bó với nhiều thế hệ thực khách Sài Gòn. Hơn 20 năm hoạt động, quán vẫn giữ món ăn chủ lực là bún thịt nướng, không cần thực đơn quá cầu kỳ nhưng chú trọng vào chất lượng từng nguyên liệu.

Một tô bún ở đây là sự kết hợp của thịt nạc nướng trên than, bún Thủ Đức sợi nhỏ, nước mắm Phan Thiết và rau ăn kèm từ Đà Lạt. Mỗi thành phần có một vai trò riêng, tạo nên tổng thể vừa đủ vị, không quá ngấy.

Ảnh: Bún thịt nướng Hoàng Văn

Bà Loan, chủ quán, từng chia sẻ: "Nguyên liệu chính là linh hồn của món ăn". Đây cũng là điều dễ hiểu khi có những thực khách từng ăn ở quán từ thời sinh viên, đến nay đã lập gia đình và tiếp tục đưa cả nhà quay lại.

Với một món ăn tưởng chừng quen thuộc như bún thịt nướng, điều đáng chú ý không nằm ở việc có bao nhiêu loại topping mà là sự ổn định qua nhiều năm. Một tô bún có đủ thịt, bún và rau, phần nước mắm được chan vừa miệng cũng có thể trở thành bữa ăn trọn vẹn.

Cơm tấm 279

Nếu có một món ăn đại diện cho nhịp sống Sài Gòn thì cơm tấm chắc chắn là cái tên khó bỏ qua. Từ những hàng quán bình dân ven đường đến các địa chỉ đông khách, một đĩa cơm tấm sườn nướng từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân thành phố, đặc biệt vào buổi sáng.

Ảnh: ninheating

Tại Cơm tấm 279, món đáng chú ý là đĩa cơm tấm sườn nướng với những thành phần quen thuộc. Nhưng để đánh giá một suất cơm có thực sự đáng tiền, cần nhìn kỹ hơn vào phần sườn: Miếng thịt lớn đến đâu, được nướng có thơm không, phần cơm có đủ ăn cùng thức ăn hay không?

Ngoài sườn nướng, những món ăn kèm như bì, chả hay trứng cũng là yếu tố khiến một đĩa cơm trở nên đầy đặn hơn. Một chén canh ăn kèm, nếu có thể gọi thêm, cũng góp phần hoàn thiện bữa ăn.

Với tiêu chí no bụng, đây là điểm dừng chân cần được kiểm chứng bằng chính khẩu phần thực tế. Bởi một đĩa cơm nhìn đầy đặn chưa chắc đã đủ sức thuyết phục người ăn khỏe, nhưng một phần sườn chất lượng, cơm vừa đủ và các món ăn kèm hợp lý lại có thể khiến thực khách cảm thấy số tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.

Hà Nội

Bún riêu Cô Hương Béo

Nhắc đến bún riêu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một bát nước dùng chua thanh, riêu cua, đậu phụ và rau sống. Nhưng tại bún riêu Cô Hương Béo trên phố Tôn Thất Tùng, trải nghiệm có thêm một điểm thú vị: thực khách có nhiều lựa chọn về kích cỡ và lượng topping trong từng tô.

Từ những suất cơ bản đến các phiên bản đầy đặn hơn, thực đơn cho phép khách lựa chọn theo nhu cầu và túi tiền. Đặc biệt, tóp mỡ là một trong những thành phần tạo nên dấu ấn riêng của quán. Phần tóp mỡ béo giòn kết hợp cùng nước dùng nóng hổi, riêu cua và những món ăn kèm tạo nên một bát bún có hương vị khá riêng.

Ảnh: Bún riêu cô Hương Béo

Điểm cộng của quán là khẩu phần tương đối đầy đặn, đủ để thực khách có một bữa ăn no bụng. Các mức giá cũng giúp khách dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu, không nhất thiết phải gọi tô đắt nhất mới có được một bữa ăn chất lượng.

Từ hương vị món ăn đến cách phục vụ và lượng khách quen vẫn thường xuyên ghé lại, Cô Hương Béo cho thấy sức hút của một địa chỉ ăn uống có thể khiến thực khách muốn quay lại, chứ không đơn thuần là ghé thử một lần cho biết.

Bún chả Sinh Từ

Nếu bún riêu là món ăn có nhiều lựa chọn topping thì bún chả lại là một trong những món đặc trưng của bữa trưa Hà Nội. Một suất bún chả đúng kiểu thường có bún rời, rau sống, bát nước chấm nóng với thịt nướng và chả viên.

Tại Bún chả Sinh Từ trên đường Trần Khát Chân, thực khách có thể thưởng thức cả chả miếng lẫn chả viên. Chả miếng có phần thịt được thái lát, nướng lên thơm và có độ béo; trong khi chả viên mang đến cảm giác đậm vị hơn. Khi ăn cùng bún, rau sống và nước chấm, các thành phần tạo nên một bữa trưa quen thuộc của người Hà Nội.

Ảnh: BTC

Với món ăn này, tiêu chí đáng tiền không chỉ nằm ở số lượng miếng chả. Độ dày của thịt, phần chả có bị khô hay không, nước chấm có vừa miệng và lượng bún có tương xứng với khẩu phần đều là những yếu tố cần tính đến. Khi những thành phần ấy kết hợp hài hòa, món ăn không chỉ mang đến cảm giác ngon miệng mà còn trở nên trọn vẹn hơn khi thưởng thức cùng một ly Coca-Cola mát lạnh, giúp cân bằng trải nghiệm vị giác trong mỗi bữa ăn.

Một suất bún chả có thể không cần quá nhiều thành phần cầu kỳ. Nhưng nếu thịt nướng thơm, phần ăn đủ no và các món đi kèm được chuẩn bị chỉn chu thì đó đã là một lựa chọn đáng cân nhắc cho bữa trưa.

Mỳ vằn thắn Sáng Trang

Không phải quán ăn nào đông khách cũng cần nằm trên mặt phố lớn. Đôi khi, những địa chỉ đáng thử nhất lại nằm sâu trong một con ngõ mà nếu không có người quen chỉ dẫn, thực khách rất dễ đi qua mà chẳng để ý.

Mỳ vằn thắn Sáng Trang trong ngõ 72 Nguyễn Trãi là một địa chỉ như vậy. Không xuất hiện dày đặc trên các bài review nhưng thường được người sống và làm việc quanh khu vực truyền tai nhau.

Mỳ vằn thắn vốn là món ăn có sự kết hợp của nhiều thành phần: sợi mì, nước dùng, thịt và các loại topping ăn kèm. Một tô mì ngon cần có phần nước dùng vừa vị, sợi mì có độ dai và lượng đồ ăn đủ để thực khách cảm thấy no bụng.

Điều thú vị khi ghé những quán nhỏ như Sáng Trang là cảm giác tìm được một địa chỉ quen của người trong khu vực. Không cần quá nhiều lời quảng cáo, chính những lượt khách quay lại thường xuyên mới là yếu tố khiến một quán ăn có thể duy trì sức hút.

Ảnh: Mỳ vằn thắn Sáng Trang

Với 5 quán ăn trên, điều đáng nhớ không hẳn là đã thử được bao nhiêu món, mà là cách mỗi địa chỉ giữ chân thực khách bằng những điều rất riêng.

Có quán đã tồn tại hơn 20 năm, chứng kiến khách hàng từ thời sinh viên đến khi lập gia đình vẫn quay lại. Có quán khiến thực khách phân vân giữa nhiều mức topping để chọn một tô vừa đủ no. Cũng có những địa chỉ nhỏ nằm sâu trong ngõ, không cần quảng bá rầm rộ nhưng vẫn có lượng khách quen ổn định.

Bên cạnh hương vị và dấu ấn riêng, sự chỉn chu trong khâu lựa chọn nguyên liệu, bảo quản và chế biến cũng là yếu tố góp phần tạo nên trải nghiệm trọn vẹn. Bởi một quán ăn đáng nhớ không chỉ cần món ngon để thực khách muốn quay lại, mà còn cần sự an tâm trong từng lần thưởng thức.

Và ở mỗi điểm dừng chân, một lon Coca-Cola mát lạnh cũng góp phần hoàn thiện bữa ăn. Vị sảng khoái khi thưởng thức cùng món nướng đậm đà, bát bún riêu nóng hay tô mì vằn thắn là một cách để cân bằng vị giác, khiến trải nghiệm ăn uống thêm trọn vẹn.

Thực tế, những quán ăn ngon không phải lúc nào cũng nằm ở những con phố nổi tiếng hay những địa chỉ được nhắc đến liên tục trên mạng xã hội. Đôi khi, chỉ cần biết tìm đúng nơi, bạn đã có thể khám phá cả một thế giới ẩm thực ngay gần mình.

Với Coca-Cola Foodmarks, việc tìm kiếm những tọa độ ăn uống như vậy cũng trở nên dễ dàng hơn. Nền tảng tập hợp các quán ăn ngon, an toàn cùng những câu chuyện riêng, giúp thực khách khám phá địa chỉ phù hợp ngay quanh khu vực mình sống hoặc đang ghé thăm. Bởi sau cùng, một chuyến food tour đáng nhớ không nhất thiết phải tốn thật nhiều tiền. Quan trọng là tìm được đúng quán, gọi đúng món và có thêm một địa chỉ để lần sau muốn quay lại. Khám phá ngay những quán ngon gần bạn trên https://foodmarks.coca-cola.com/ nhé!