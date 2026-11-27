Sở hữu 4 Quả bóng vàng Việt Nam, Phạm Thành Lương từng là cái tên được đông đảo người hâm mộ chú ý.

Phạm Thành Lương là một trong những cái tên đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Trong sự nghiệp thi đấu, anh từng 4 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2009, 2011, 2014 và 2016, trở thành cầu thủ nam sở hữu nhiều danh hiệu này nhất lịch sử. Bên cạnh tài năng trên sân cỏ, cầu thủ sinh năm 1988 còn được biết đến với biệt danh "Lương dị", gắn liền với tính cách hiền lành, giản dị và có phần kín đáo.

Thành Lương từng 4 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2009, 2011, 2014 và 2016 (Ảnh: Thành Đạt)

Nếu sự nghiệp của Thành Lương từng được người hâm mộ quan tâm qua từng giải đấu, thì chuyện tình cảm và cuộc sống gia đình của anh lại ít khi trở thành đề tài bàn tán. Cựu tuyển thủ kết hôn vào cuối năm 2011, sau khoảng 3 năm hẹn hò. Từ đó đến nay, cả hai gần như không chia sẻ về đời sống riêng tư trước công chúng.

Chuyện hẹn hò của cả hai cũng từng được chia sẻ trên truyền thông tuy nhiên vẫn rất kín tiếng. Song, trong khoảng thời gian yêu nhau, Thành Lương từng nhắc đến người bạn đồng hành là người chu đáo, từng chuẩn bị cho anh những thứ nhỏ nhất trong mỗi chuyến thi đấu xa nhà.

Năm 2011, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Hà Nội với sự tham dự của gia đình, bạn bè và nhiều đồng đội, đồng nghiệp trong giới bóng đá. Trước đó, chuyện Thành Lương chuẩn bị kết hôn gần như được giữ kín. Cả hai từng bày tỏ đều là những người đơn giản, không thích chuyện riêng tư bị rùm beng nên muốn giữ mọi thứ cho đến khi gần ngày cưới.

Bản thân Thành Lương, ngay cả khi còn thi đấu đỉnh cao, nam câu thủ cũng vốn không phải người thường xuyên chia sẻ chuyện đời tư hay xuất hiện dày đặc trên truyền thông.

Thành Lương hiện đang làm trợ lý huấn luyện viên tại Câu lạc bộ Công an Hà Nội (Ảnh: FBNV)

Năm 2023, Thành Lương chính thức khép lại sự nghiệp cầu thủ sau 17 năm thi đấu chuyên nghiệp, chuyển sang công tác huấn luyện. Từ một tiền vệ từng cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, giành 4 Quả bóng vàng và nhiều danh hiệu cấp CLB, anh bước sang một vai trò mới trong bóng đá. Hiện tại, anh đang đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV tại CLB Công an Hà Nội (CAHN).

Song, sự xuất hiện của Thành Lương trên mạng xã hội cũng khá thưa thớt. Anh ít cập nhật hình ảnh mới, càng hiếm khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Bởi vậy, cuộc sống đời tư của Thành Lương vẫn là điều khiến công chúng tò mò.

(Tổng hợp)