Cùng chờ xem các nhà sáng tạo nội dung nào sẽ được gọi tên lại chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực 2026 vào ngày 29/11 tới đây.

Ngày 29/11, chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực 2026 và ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031 sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM.

Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI”. Sự kiện dự kiến tôn vinh các gương thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực thuộc 8 nhóm lĩnh vực, khuyến khích thanh niên sản xuất, chia sẻ và lan tỏa nội dung tích cực, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, nhân văn.

(Ảnh minh họa bằng AI)

Theo kế hoạch, sự kiện diễn ra tại Hội trường Agora, Trường Đại học Hoa Sen cơ sở Thành Thái, địa chỉ 7/1 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM. Đồng thời sự kiện cũng sẽ được phát sóng trực tuyến (livestream) trên các nền tảng số, giúp khán giả ở nhiều địa phương có thể theo dõi các hoạt động của sự kiện.

Các hoạt động đón tiếp, check-in và thảm đỏ bắt đầu từ 18h đến 19h35. Sau đó, đại biểu và khách mời ổn định vị trí trong khoảng 10 phút trước khi chương trình chính thức lên sóng, mở màn lúc 19h45.

Một trong những nội dung trọng tâm của sự kiện tối 29/11 là tôn vinh các gương thanh niên tiêu biểu trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng. Các gương mặt được lựa chọn sẽ được chia thành 2 lượt để mời lên sân khấu nhận biểu trưng và Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Cũng tại buổi sự kiện, Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031 cũng chính thức được ra mắt. Các nhà sáng tạo nội dung được tôn vinh cũng chính là các thành viên đầu tiên của mạng lưới. Đây là hoạt động nhằm kết nối các nhà sáng tạo, tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên môn và phối hợp triển khai những nội dung, chiến dịch truyền thông có ích cho cộng đồng.

Ngoài ra, chương trình còn có các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, xen kẽ phóng sự tổng kết những kết quả và dấu ấn nổi bật. Thông qua đó, khán giả sẽ có thêm góc nhìn về hành trình triển khai, những hoạt động tiêu biểu cũng như các giá trị mà chương trình hướng tới trong việc khuyến khích thanh niên sáng tạo, sản xuất và lan tỏa nội dung tích cực trên không gian mạng.