Nhiều người chia vui với Nắng khi thấy cuộc sống bình yên và hạnh phúc của cô hiện tại.

2 năm kể từ khi ra viện: Sức khỏe ổn định, tóc mọc dài và móng tay được thay mới hoàn toàn

Từng là cái tên được nhiều người biết đến qua câu chuyện 2 lần mắc ung thư ở tuổi còn rất trẻ, Nắng (Đàm Thanh Huyền, sinh năm 1998, quê Bắc Ninh) vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng sau nhiều năm.

Nắng

Hiện tại, nữ vlogger đã kết hôn, sức khỏe dần ổn định và đang có cuộc sống riêng tại Hà Nội. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật những vlog đời thường, chia sẻ chuyện ăn uống, đi chơi và những khoảnh khắc bên chồng - Trần Hải.

Chia sẻ vào tháng 10/2026 vừa qua, Nắng cho biết trong gần 2 năm kể từ khi ra viện, sức khỏe của cô dần ổn định. Vẻ ngoài cũng đã thay đổi theo hướng tích cực khi tóc mọc dài và khỏe ra, móng tay đã được thay mới hoàn toàn. Đó là những điều giúp Nắng tự tin hơn rất nhiều.

Hiện tại tóc của Nắng đã mọc dài hơn so với trước đây

Về công việc, Nắng vẫn duy trì hoạt động sáng tạo nội dung trên mạng xã hội với các chủ đề quen thuộc như nấu ăn, làm đẹp, chăm sóc bản thân, unbox đồ dùng... Cô cũng kết hợp giới thiệu sản phẩm, gắn link mua hàng trong một số nội dung. Các video hiện mang màu sắc vlog đời sống, ghi lại những sinh hoạt thường ngày, trải nghiệm mua sắm và câu chuyện xoay quanh cuộc sống riêng.

Nắng cũng dành thời gian cho các chuyến du lịch trong và ngoài nước như Hàn Quốc, Ấn Độ,... Trước đó, sau khi hoàn tất phác đồ điều trị vào đầu năm 2025, Nắng cùng nửa kia thực hiện hàng chục chuyến đi trong 1 năm như khám phá Hà Giang, Đà Lạt, Ninh Bình và cả Thái Lan. Những hành trình này được ghi lại qua các vlog, với nhiều khoảnh khắc vui vẻ của hai người.

Hình ảnh trong những chuyến du lịch của Nắng năm 2026

Nhìn những hình ảnh mới của Nắng, nhiều người vui mừng khi thấy cô gái từng trải qua nhiều biến cố giờ đây có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống bên người mình yêu thương.

“Follow chị từ cái hồi tư vấn tình cảm sắp được chục năm rồi, giờ thấy chị nhẹ nhàng hẳn. Chúc chị Nắng nhiều sức khỏe”, “Tích cực lên nha chị”, “Cả một hành trình dài nỗ lực”, “Biết chị từ hồi chị hay livestream game, chị có năng lượng tích cực và rất xinh, chúc chị luôn mạnh khỏe”, “Nhanh nhỉ? Còn nhớ bả hay khuyên anh em chia tay, giờ đã điều trị xong rồi lấy chồng”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

2 lần chống lại ung thư, kết hôn với người bị mình từ chối 9 lần

Trước đó, câu chuyện của Nắng từng viral trên MXH và nhận được nhiều sự chú ý.

Năm 11 tuổi, khi đang học lớp 6, Nắng phát hiện mắc ung thư xương ác tính (sarcoma xương). Cô phải phẫu thuật cắt bỏ khoảng 2/3 xương đùi chân trái, sau đó làm quen với chân giả và trở lại trường học. Những năm tiếp theo, sức khỏe của Nắng ổn định, cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa và theo đuổi công việc streamer.

Tuy nhiên, đầu năm 2023, Nắng một lần nữa nhận tin dữ khi phát hiện ung thư xương di căn phổi. Cô trải qua nhiều đợt hóa trị, phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi. Tác dụng phụ khiến tóc rụng gần hết, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, đau đớn. Có thời điểm, nữ streamer mất niềm tin và muốn dừng điều trị để quay lại công việc.

Sau khoảng 6 tháng tạm ngừng hóa trị, khi phát hiện khối u tiếp tục phát triển, Nắng quyết định quay lại bệnh viện. Tháng 5/2024, cô trải qua ca phẫu thuật nội soi cắt bỏ thùy phổi bên phải. Sau đó, sức khỏe dần phục hồi, cô chuyển sang điều trị ngoại trú và tiếp tục tái khám. Đầu năm 2025, Nắng hoàn tất phác đồ điều trị.

Người đồng hành với Nắng trong hành trình chữa bệnh là Trần Hải (sinh năm 1992), chàng trai làm trong lĩnh vực IT quen cô từ năm 2017. Hải từng 9 lần tỏ tình nhưng đều bị từ chối. Sau một thời gian ngừng liên lạc, đầu năm 2023, anh chủ động tìm gặp lại Nắng đúng lúc cô phát hiện ung thư di căn phổi.

Biết tình trạng sức khỏe của cô, Hải vẫn lựa chọn ở bên, tìm hiểu cách chăm sóc người đang hóa trị và thậm chí từ bỏ công việc cố định để có thời gian đồng hành cùng bạn gái. Có lúc Nắng muốn đẩy anh ra xa vì không muốn người mình yêu phải chịu thiệt thòi, nhưng Hải vẫn kiên trì động viên, chăm sóc cô trong những giai đoạn khó khăn nhất.

Cuối năm 2024, khi sức khỏe có chuyển biến tích cực, Nắng muốn chờ kết quả tái khám trước khi nghĩ đến chuyện tương lai. Ngày 3/4/2025, Hải chính thức cầu hôn cô. Tháng 5 cùng năm, nữ streamer thông báo đã kết hôn và chia sẻ: "Em có chồng rồi mấy chị ơi. Người mà thích mình 7 năm, bên mình lúc điều trị ung thư, truyền hóa chất, đầu trọc lóc. Cuối cùng cũng đã cầu hôn mình rồi".

Những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi

Sau khi đăng ký kết hôn, cả hai cũng tiết lộ đã mua một căn nhà mặt đất 2 tầng gần biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Cặp đôi mất hơn 3 ngày tìm hiểu trước khi quyết định xuống tiền, sau đó sửa sang căn nhà để cho thuê và sử dụng nguồn thu này để thuê chung cư sinh sống tại Hà Nội.

Trước đây, Nắng từng tiết lộ thu nhập trung bình mỗi tháng khoảng 100 - 150 triệu đồng trong giai đoạn 2021 - 2022 nhờ streaming và quảng cáo trên các nền tảng. Tuy nhiên, sau những biến cố sức khỏe, cô không còn duy trì cường độ làm việc như trước, dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân và vun vén gia đình.

Một số hình ảnh khác của Nắng

(Ảnh: IGNV)