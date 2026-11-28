Bạn có nhận ra điểm chung giữa 3 ví dụ dưới đây?

Rihanna có thể bước lên thảm đỏ trong một bộ trang phục khiến cả thế giới phải bàn tán, xuất hiện với vẻ mặt đầy thách thức, nụ cười nửa miệng và phong thái của một người biết rõ mình quyến rũ đến mức nào. Cô không cần tỏ ra dễ thương, cũng chẳng có vẻ muốn làm vừa lòng tất cả. Rihanna có sự sassy, táo bạo và tự tin của một người phụ nữ luôn biết cách chiếm lấy căn phòng mà không cần xin phép ai. Cô mặc thứ mình thích, nói điều mình muốn và dường như chẳng mấy bận tâm nếu có ai đó không đồng tình.

Frank Ocean lại chọn một cách khác để khiến công chúng tò mò. Năm 2016, anh phát hành Blonde - album được xem là một trong những dấu mốc âm nhạc đáng nhớ của thập niên - rồi gần như rút lui khỏi đời sống đại chúng. Trong nhiều năm, người hâm mộ chờ đợi một album tiếp theo, lần theo những tín hiệu nhỏ giọt, những lần xuất hiện hiếm hoi và cả những khoảng lặng kéo dài. Trong một ngành công nghiệp mà nghệ sĩ thường phải liên tục xuất hiện để nhắc công chúng nhớ đến mình, Frank Ocean dường như không có nhu cầu ấy. Anh có thể im lặng, và để âm nhạc của mình tiếp tục sống trong sự chờ đợi.

Còn Anna Wintour? Suốt nhiều thập niên, mái tóc bob và cặp kính râm đặc trưng đã trở thành một phần không thể tách rời của hình ảnh người phụ nữ quyền lực bậc nhất làng thời trang. Trong những hàng ghế đầu tại các show diễn, khi những người xung quanh hồi hộp chờ đợi phản ứng của bà, Anna Wintour vẫn thường giữ vẻ mặt điềm tĩnh khó đoán. Bà không cần phải tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người, cũng không có vẻ muốn giải thích từng quyết định của mình. Một cái gật đầu hay một sự im lặng đôi khi đã đủ để người khác phải suy nghĩ.

Một người phô diễn sự tự tin, một người biến mất khỏi tầm mắt công chúng, một người giữ khoảng cách bằng quyền lực và sự điềm tĩnh. Họ có thể rất khác nhau, nhưng đều gợi lên một sức hút đặc biệt: họ không có vẻ sốt sắng muốn được tất cả mọi người yêu thích. Trong một thế giới mà chúng ta liên tục tìm cách thu hút sự chú ý, điều chỉnh hình ảnh và chờ đợi sự công nhận, có lẽ thứ khiến ba con người ấy trở nên hấp dẫn không đơn thuần là cá tính hay địa vị. Đó là cảm giác họ đang sống theo những quy tắc của riêng mình, thay vì dành cả đời để đoán xem người khác muốn họ trở thành ai.

Chúng ta đã trở thành những người quá bận tâm đến ánh mắt của người khác

Muốn hiểu sức hấp dẫn của những người dường như không cần sự công nhận, trước hết phải nhìn vào nhu cầu được công nhận vốn tồn tại trong phần lớn chúng ta. Con người là sinh vật xã hội. Chúng ta cần được thuộc về một cộng đồng, cần cảm thấy mình được chấp nhận, được yêu thương và có vị trí trong mắt người khác. Nhu cầu ấy không phải một khuyết điểm tính cách cần khắc phục. Trong phần lớn lịch sử tiến hóa, việc được cộng đồng chấp nhận có liên quan mật thiết đến khả năng sinh tồn. Bị loại khỏi nhóm không đơn giản là một trải nghiệm khó chịu; trong nhiều hoàn cảnh, nó có thể đồng nghĩa với việc mất đi sự bảo vệ và nguồn lực cần thiết.

Vì thế, chúng ta học cách quan sát phản ứng của người khác từ rất sớm. Một đứa trẻ nhận ra hành vi nào khiến cha mẹ vui lòng, một học sinh hiểu rằng phát biểu đúng lúc có thể giúp mình được giáo viên chú ý, một người trưởng thành biết cách điều chỉnh giọng nói và thái độ tùy theo người đang đối diện. Khả năng đọc tình huống và thích nghi với môi trường là một phần quan trọng của trí tuệ xã hội. Không ai có thể sống hoàn toàn tách biệt khỏi những kỳ vọng chung. Vấn đề chỉ bắt đầu khi chúng ta không còn phân biệt được giữa việc thích nghi để chung sống và việc thay đổi bản thân chỉ để được chấp nhận.

Nhà xã hội học Charles Horton Cooley từng đưa ra khái niệm looking-glass self, thường được hiểu là cái tôi phản chiếu qua ánh mắt người khác. Theo cách nhìn này, chúng ta hình thành nhận thức về bản thân không chỉ từ những gì mình nghĩ về mình, mà còn từ cách mình tưởng tượng người khác đang nhìn nhận mình. Chúng ta hình dung người khác thấy mình ra sao, tưởng tượng họ đánh giá điều gì, rồi hình thành cảm xúc về chính mình từ những phán đoán ấy. Nói cách khác, đôi khi chúng ta không cần ai thực sự chê bai để cảm thấy mình kém cỏi; chỉ cần tưởng tượng rằng họ có thể đang nghĩ như vậy cũng đủ khiến chúng ta tự kiểm duyệt.

Mạng xã hội khiến cơ chế này trở nên dễ quan sát hơn bao giờ hết. Sự công nhận vốn mơ hồ trong đời sống thường nhật nay được chuyển thành những con số cụ thể: lượt thích, lượt chia sẻ, lượt theo dõi, lượt xem, bình luận. Một bức ảnh có thể được đánh giá trong vài phút. Một ý kiến có thể lập tức nhận được sự đồng tình hoặc phản đối. Một khoảnh khắc riêng tư có thể trở thành nội dung để công chúng bình phẩm. Chúng ta không chỉ chia sẻ cuộc sống; chúng ta còn quan sát cách cuộc sống ấy được đón nhận.

Điều đáng nói là những con số này không đơn thuần phản ánh mức độ phổ biến của một nội dung. Chúng có thể dần trở thành những tín hiệu mà chúng ta dùng để đánh giá chính mình. Một bài đăng ít tương tác dễ khiến người ta tự hỏi liệu mình có kém thú vị hay không. Một bức ảnh không nhận được nhiều lời khen có thể khiến người đăng cân nhắc lại ngoại hình. Một quan điểm gây tranh cãi có thể khiến người viết muốn rút lại điều mình thực sự tin tưởng, không phải vì đã thay đổi suy nghĩ mà vì không muốn đối diện với phản ứng tiêu cực.

Dĩ nhiên, không có gì sai khi muốn được yêu thích. Cũng không có gì đáng xấu hổ khi cảm thấy vui vì một bài viết được đón nhận, một bức ảnh nhận được nhiều lời khen hay một ý tưởng được đồng nghiệp công nhận. Rắc rối nằm ở chỗ chúng ta có thể dần phụ thuộc vào những phản hồi ấy đến mức không còn biết mình thích điều gì nếu không có ai khen, muốn điều gì nếu không có ai tán thành, hoặc tin vào điều gì nếu điều đó không được số đông ủng hộ.

Sức hút của người không cần chứng minh bản thân

Trong tiếng Anh, self-possession là một khái niệm có thể dùng để diễn tả trạng thái làm chủ bản thân: sự điềm tĩnh, tự chủ và khả năng giữ được bản sắc của mình trước những tác động từ bên ngoài. Đây là một khái niệm gần với điều chúng ta thường gọi là khí chất, nhưng có lẽ chính xác hơn khi muốn giải thích sức hút của những người không quá bận tâm đến sự công nhận.

Người có self-possession không nhất thiết nghĩ mình hoàn hảo. Họ không cần tin rằng mình luôn đúng, luôn đẹp, luôn giỏi hay luôn có gu thẩm mỹ tốt hơn người khác. Họ vẫn có thể mắc sai lầm, bị từ chối, nhận lời phê bình và trải qua những giai đoạn bất an. Điểm khác biệt nằm ở chỗ họ không xem mỗi phản ứng tiêu cực như một phán quyết về toàn bộ giá trị bản thân.

Một lời chê bai có thể khiến họ suy nghĩ, nhưng không nhất thiết phá hỏng lòng tự trọng. Một người không thích họ không đồng nghĩa với việc họ phải lập tức thay đổi để giành lại thiện cảm. Một lựa chọn không được số đông đồng tình không có nghĩa lựa chọn ấy sai. Họ có thể lắng nghe người khác mà không trao cho người khác quyền quyết định mình phải trở thành ai.

Đây là một khác biệt quan trọng giữa tự tin và nhu cầu chứng minh bản thân. Người có sự tự tin ổn định không cần biến mọi cuộc trò chuyện thành một cơ hội để thể hiện mình thông minh, mọi thành tựu thành một bằng chứng về giá trị, hay mọi lời phản đối thành một cuộc chiến phải thắng. Họ không cần giành phần nói cuối cùng chỉ để cảm thấy mình có quyền lực. Đôi khi, họ có thể để người khác hiểu sai, không phải vì không quan tâm đến sự thật, mà vì nhận ra rằng không phải mọi sự hiểu lầm đều có thể hoặc cần được giải quyết.

Rihanna là một ví dụ thú vị khi nhìn từ góc độ này. Sức hút của cô không chỉ đến từ tài năng âm nhạc, thành công kinh doanh hay vị thế trong ngành thời trang. Một phần hình ảnh công chúng của Rihanna được tạo nên bởi cảm giác cô không có nhu cầu thu nhỏ bản thân để phù hợp với những kỳ vọng luôn thay đổi. Cô có thể táo bạo, hài hước, gợi cảm, đôi khi có vẻ bất cần, nhưng không tạo cảm giác đang cố gắng xin phép công chúng để được là chính mình.

Điều này đặc biệt đáng chú ý với một phụ nữ nổi tiếng trong ngành giải trí, nơi ngoại hình và hành vi của nghệ sĩ thường xuyên trở thành đối tượng bình luận. Phụ nữ nổi tiếng có thể bị đánh giá vì quá gợi cảm nhưng cũng có thể bị chê là không đủ hấp dẫn; bị phê bình vì thay đổi hình ảnh nhưng cũng bị cho là nhàm chán nếu giữ nguyên phong cách. Không có một công thức nào bảo đảm họ sẽ luôn làm hài lòng tất cả. Rihanna dường như hiểu điều đó và không đặt mục tiêu ấy lên hàng đầu.

Anna Wintour đại diện cho một dạng tự chủ khác. Nếu Rihanna gợi đến sự tự do trong biểu đạt cá nhân, Wintour gợi đến khả năng kiểm soát và quyết đoán. Phong thái kín kẽ, cặp kính đen, cách xuất hiện điềm tĩnh và vị thế lâu năm trong ngành thời trang tạo nên hình ảnh một người không cần phải liên tục biểu diễn cảm xúc để chứng minh sự hiện diện của mình. Quyền lực của bà phần nào nằm ở việc biết mình muốn gì và không dễ bị kéo khỏi tiêu chuẩn mà mình đã đặt ra.

Nhưng điều đáng học hỏi ở những nhân vật này không phải là bắt chước vẻ lạnh lùng, cách ăn mặc hay biểu cảm của họ. Cặp kính đen không phải một khóa học về tự chủ cảm xúc, cũng như việc trả lời tin nhắn chậm không tự động biến ai đó thành người có giá trị cao. Điều đáng chú ý hơn là sự nhất quán giữa lựa chọn và bản sắc: họ không phải liên tục thay đổi mình theo từng làn sóng đánh giá của công chúng.

Một người có thể mặc một bộ đồ không hợp thị hiếu số đông mà vẫn vui vẻ. Có thể bảo vệ một quan điểm không phổ biến mà không cần tỏ ra mình thông minh hơn người phản đối. Có thể thừa nhận mình sai mà không cảm thấy bản thân sụp đổ. Có thể nói “tôi không thích điều đó” mà không cần viết kèm một bản giải trình dài ba trang. Đó là những biểu hiện nhỏ của self-possession, và có lẽ chúng đáng giá hơn nhiều so với vẻ ngoài lạnh lùng thường được gắn với sự bất cần.

Quyền lực của khoảng cách trong thời đại ai cũng muốn được nhìn thấy

Nếu sự tự chủ là nền tảng bên trong, khoảng cách là một trong những cách nó có thể biểu hiện ra bên ngoài. Chúng ta thường tò mò về những người không dễ tiếp cận, không chia sẻ tất cả và không xuất hiện theo lịch trình mà công chúng mong muốn. Điều này đặc biệt rõ trong văn hóa người nổi tiếng, nơi sự hiện diện liên tục gần như đã trở thành một phần của công việc.

Ngày nay, một nghệ sĩ không chỉ được kỳ vọng tạo ra âm nhạc, phim ảnh hay tác phẩm nghệ thuật. Họ còn phải duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội, xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá, tham gia phỏng vấn, chia sẻ đời sống cá nhân và tương tác với người hâm mộ. Hình ảnh của họ được nuôi dưỡng bằng một dòng nội dung không ngừng nghỉ. Công chúng có thể biết họ ăn gì, mặc gì, đi đâu, gặp ai, đang nghĩ gì và thậm chí đang cảm thấy thế nào - hoặc ít nhất là phiên bản được chia sẻ của những điều đó.

Trong bối cảnh ấy, Frank Ocean tạo nên một sự tương phản đáng chú ý. Anh không duy trì hình ảnh nghệ sĩ bằng cách liên tục cập nhật đời sống cá nhân hay xuất hiện trước công chúng. Những khoảng lặng trong sự nghiệp và đời sống truyền thông của anh trở thành một phần trong cách công chúng nhìn nhận về anh. Người nghe có thể chờ đợi sản phẩm mới, tìm kiếm những dấu hiệu về hoạt động nghệ thuật tiếp theo hoặc đơn giản là tò mò về một nghệ sĩ mà họ không có nhiều cơ hội tiếp cận.

Có một nghịch lý ở đây: trong khi nhiều người nổi tiếng phải tìm cách duy trì sự chú ý, Frank Ocean vẫn có thể trở thành tâm điểm của sự tò mò ngay cả khi không thường xuyên xuất hiện. Sự vắng mặt của anh không khiến công chúng quên đi sự tồn tại của anh. Trái lại, những lần xuất hiện hiếm hoi có thể trở thành sự kiện được bàn luận.

Tâm lý học có một khái niệm thường được nhắc đến trong những trường hợp tương tự: scarcity effect, hay hiệu ứng khan hiếm. Con người có xu hướng đánh giá cao những thứ khó tiếp cận hoặc có vẻ không dễ đạt được. Một món đồ giới hạn, một cơ hội hiếm có hay một trải nghiệm không phải lúc nào cũng sẵn sàng có thể tạo ra cảm giác đặc biệt. Trong văn hóa người nổi tiếng, sự hiện diện có chọn lọc đôi khi cũng tạo ra hiệu ứng tương tự.

Jennie cũng có thể được nhìn từ một góc độ khác của vấn đề. Là một nghệ sĩ hoạt động trong ngành công nghiệp thần tượng, cô tồn tại giữa nhiều kỳ vọng: phải gần gũi với người hâm mộ, duy trì hình ảnh, thể hiện cá tính nhưng không đi quá xa khỏi những chuẩn mực mà công chúng đặt ra. Đồng thời, cô cũng là một cá nhân có quyền giữ lại những phần đời sống không muốn chia sẻ. Sự nổi tiếng không đồng nghĩa với việc một người phải biến toàn bộ bản thân thành tài sản công cộng.

Đây là điều cần được nhắc lại trong thời đại mà ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả ngày càng trở nên mỏng manh. Công chúng có thể yêu thích một người, theo dõi công việc của họ, mua sản phẩm và dành sự quan tâm cho họ. Nhưng sự yêu thích ấy không tạo ra quyền được tiếp cận mọi khía cạnh trong đời sống riêng tư của người nổi tiếng. Một nghệ sĩ không nợ công chúng toàn bộ thời gian, cảm xúc và sự hiện diện của mình.

Có lẽ sức hút của khoảng cách nằm ở chỗ nó nhắc chúng ta rằng không phải mọi mối quan hệ đều cần được duy trì bằng sự sẵn có liên tục. Một người có thể thân thiện mà không phải lúc nào cũng sẵn sàng. Có thể yêu quý người khác mà vẫn cần không gian riêng. Có thể là một nghệ sĩ được công chúng quan tâm mà không phải biến cuộc sống thành một chương trình phát sóng không có giờ kết thúc.

Nghệ thuật không phản ứng: Khi bạn không trao quyền điều khiển cảm xúc cho người khác

Một trong những biểu hiện dễ nhận ra nhất của người có khả năng tự chủ là họ không phản ứng trước mọi thứ. Họ không nhất thiết phải trả lời mọi lời khiêu khích, tham gia mọi cuộc tranh luận hay sửa chữa mọi nhận định sai lệch về mình. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại không dễ dàng. Bởi nhiều khi, điều khiến chúng ta mệt mỏi không phải bản thân sự việc mà là nhu cầu phải lập tức làm điều gì đó để kiểm soát cách người khác nhìn nhận mình.

Một lời bình luận tiêu cực có thể khiến chúng ta mất hàng giờ nghĩ cách đáp trả. Một người không đồng tình có thể trở thành đối tượng mà ta muốn thuyết phục bằng mọi giá. Một lời từ chối có thể khiến chúng ta liên tục tìm kiếm lý do, như thể chỉ cần hiểu được chính xác điều gì đã xảy ra, ta sẽ có thể lấy lại cảm giác kiểm soát. Nhưng không phải lúc nào thế giới cũng cung cấp cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng. Và không phải mọi người đều có nghĩa vụ phải nhìn nhận chúng ta theo cách chúng ta mong muốn.

Chủ nghĩa Khắc kỷ, đặc biệt qua tư tưởng của Epictetus, đưa ra một nguyên tắc có thể hữu ích trong trường hợp này: phân biệt điều nằm trong khả năng kiểm soát của mình với điều nằm ngoài nó. Chúng ta không thể quyết định người khác nghĩ gì, nói gì hay có thích mình hay không. Không thể kiểm soát mọi biến cố, cũng không thể bắt thế giới vận hành theo những kỳ vọng cá nhân. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách phản ứng, thái độ và hành động tiếp theo của mình.

Một người có khả năng tự chủ vẫn có thể tức giận, thất vọng, tổn thương hoặc bất an. Họ không phải những cỗ máy được lập trình để luôn bình thản trước mọi biến cố. Khác biệt nằm ở khả năng tạo ra khoảng cách giữa cảm xúc và hành động. Họ có thể nhận ra mình đang tức giận mà không lập tức nói ra những điều gây tổn thương. Có thể cảm thấy thất vọng nhưng không đưa ra quyết định bốc đồng. Có thể bị từ chối mà không biến sự từ chối ấy thành một bản án về giá trị bản thân.

Có lẽ đây cũng là điểm khiến phong thái điềm tĩnh trở nên hấp dẫn. Trong một cuộc trò chuyện, người không cần giành phần nói cuối cùng thường tạo cảm giác vững vàng hơn người luôn cố gắng áp đảo đối phương. Trong một cuộc tranh luận, người có thể lắng nghe mà không lập tức phòng thủ thường tạo ra cảm giác an toàn hơn người xem mọi ý kiến khác biệt là một cuộc tấn công. Sự bình thản ấy đến từ việc một người không cảm thấy bản thân bị đe dọa chỉ vì thế giới không đồng ý với mình.

Tuy nhiên, độc lập về cảm xúc không có nghĩa là không cần ai. Đây là một hiểu lầm khá phổ biến khi nói về sự bất cần. Con người vẫn cần tình yêu, tình bạn, sự thân mật và cảm giác thuộc về. Một người có thể mạnh mẽ trong công việc nhưng vẫn cần được an ủi khi buồn. Có thể độc lập về tài chính nhưng vẫn muốn có một người đồng hành. Có thể tự tin với bản thân nhưng vẫn mong được người mình yêu công nhận.

Sự khác biệt nằm ở chỗ họ không đánh đổi toàn bộ bản sắc để duy trì một mối quan hệ. Họ có thể yêu một người mà không biến người đó thành trung tâm duy nhất của cuộc đời. Có thể cần ai đó mà không xem sự hiện diện của người ấy là điều kiện để mình tồn tại. Có thể buồn khi một mối quan hệ kết thúc mà không kết luận rằng mình không còn đáng được yêu thương.

Khi sự bất cần chỉ là một màn trình diễn khác

Đến đây, có thể chúng ta sẽ muốn học cách trở nên bất cần hơn. Ít giải thích, ít phản ứng, ít quan tâm đến đánh giá của người khác. Nhưng có một nghịch lý đáng lưu ý: đôi khi những người cố gắng thể hiện rằng mình chẳng quan tâm đến bất kỳ ai lại là những người bị ám ảnh nhất bởi việc người khác nghĩ gì về họ.

Một người cố tình không trả lời tin nhắn để tạo cảm giác mình có giá trị hơn. Một người tỏ ra lạnh nhạt để khiến đối phương phải theo đuổi. Một người liên tục nhấn mạnh rằng mình không cần tình yêu, không cần bạn bè, không cần sự công nhận, nhưng lại dành rất nhiều năng lượng để bảo đảm mọi người đều nhận ra điều đó. Trong những trường hợp này, sự bất cần không còn là trạng thái tự do mà trở thành một chiến thuật gây ảnh hưởng đến người khác.

Nói cách khác, người ta có thể không thực sự thoát khỏi nhu cầu được công nhận; họ chỉ thay đổi cách tìm kiếm nó. Thay vì muốn được yêu thích, họ muốn được xem là khó chinh phục. Thay vì muốn được chú ý vì sự thân thiện, họ muốn được chú ý vì sự lạnh lùng. Thay vì cần người khác khen ngợi, họ muốn người khác tò mò, thắc mắc và cố gắng tiếp cận mình. Nhưng nếu toàn bộ hành vi vẫn xoay quanh việc điều khiển phản ứng của người khác, đó chưa hẳn là tự chủ.

Đây cũng là lý do cần phân biệt self-possession với kiêu ngạo. Một người tự chủ không cần tất cả mọi người thích mình, nhưng vẫn có thể tôn trọng người khác. Họ có thể tiếp nhận lời phê bình mà không cảm thấy bị xúc phạm. Họ không cần chứng minh mình vượt trội trong mọi tình huống. Ngược lại, một người kiêu ngạo thường xem sự khác biệt quan điểm như một dấu hiệu của sự kém cỏi ở đối phương, coi việc được ưu tiên là điều hiển nhiên và muốn kiểm soát cách người khác đối xử với mình.

Tỏ ra không quan tâm đến cảm xúc người khác không phải bản lĩnh. Không giữ lời hứa không phải tự do. Cư xử thiếu tôn trọng rồi gọi đó là cá tính không phải một biểu hiện của khí chất. Nếu sự bất cần của một người khiến những người xung quanh luôn phải đoán xem họ đang nghĩ gì, chịu đựng những hành vi thất thường hoặc liên tục tìm cách làm vừa lòng họ, có lẽ thứ đang được thể hiện không phải sự tự chủ mà là một dạng quyền lực thiếu trách nhiệm.

Billie Eilish gợi mở một khía cạnh khác: quyền được thay đổi mà không phải duy trì mãi một hình ảnh để làm hài lòng người khác. Một nghệ sĩ trẻ có thể trở thành biểu tượng của một phong cách, rồi sau đó muốn thử nghiệm một diện mạo, cách biểu đạt hoặc giai đoạn sáng tạo khác. Nhưng công chúng thường có xu hướng đóng khung người nổi tiếng trong hình ảnh đã khiến họ yêu thích ban đầu. Khi nghệ sĩ thay đổi, họ có thể bị xem là phản bội bản sắc cũ; khi không thay đổi, họ lại bị cho là lặp lại chính mình. Trong một hoàn cảnh như vậy, khả năng không để mọi kỳ vọng quyết định lựa chọn cá nhân là một dạng tự chủ đáng kể.

Tuy nhiên, cũng cần thừa nhận rằng không phải ai cũng có điều kiện để bất cần. Một người nổi tiếng, giàu có hoặc có vị thế xã hội thường có nhiều khả năng phớt lờ những đánh giá tiêu cực hơn một người đang phụ thuộc vào công việc, thu nhập hay sự chấp nhận của cộng đồng. Một nhân viên không thể tùy tiện bỏ qua mọi phản hồi từ cấp trên. Một người đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp có thể cần quan tâm đến cách mình được nhìn nhận. Một cá nhân sống trong môi trường thiếu an toàn đôi khi phải điều chỉnh hành vi để tránh những hậu quả thực tế.

Ngay cả cách xã hội đánh giá sự lạnh lùng cũng không hoàn toàn công bằng. Một người đàn ông ít biểu lộ cảm xúc có thể được xem là mạnh mẽ, quyết đoán và có bản lĩnh. Một người phụ nữ có cùng phong thái đôi khi lại bị gắn với những nhãn như khó gần, kiêu kỳ, khó tính hoặc thiếu thân thiện. Cùng một hành vi nhưng có thể được diễn giải rất khác nhau tùy thuộc vào giới tính, địa vị và quyền lực của người thực hiện.

Vì vậy, không nên biến sự bất cần thành một chuẩn mực mới để mọi người phải chạy theo. Nếu trước đây chúng ta bị yêu cầu phải thân thiện, dễ mến, biết điều và luôn làm hài lòng người khác, thì sẽ thật kỳ lạ nếu bây giờ lại phải chứng minh mình đủ lạnh lùng để được xem là có khí chất. Sự tự chủ không phải một bộ đồng phục mới. Nó không đòi hỏi tất cả mọi người phải có cùng một cách thể hiện.

Tự do bắt đầu khi bạn không còn sống để làm hài lòng tất cả

Có lẽ điều mệt mỏi nhất trong đời sống hiện đại không chỉ là chúng ta có quá nhiều việc phải làm, mà còn là phải liên tục quan sát chính mình trong lúc làm những việc ấy. Chúng ta vừa sống, vừa tưởng tượng người khác đang nhìn mình sống. Vừa đưa ra lựa chọn, vừa dự đoán lựa chọn đó sẽ được đánh giá ra sao. Vừa tận hưởng một trải nghiệm, vừa nghĩ xem nó có đủ thú vị để chia sẻ hay không.

Nhưng cuộc đời không nhất thiết phải có khán giả. Có những trải nghiệm không cần được ghi lại mới trở nên có ý nghĩa. Có những sở thích không cần tạo ra thành tích. Có những lựa chọn không cần được giải thích. Có những ngày chúng ta không làm gì đặc biệt và cũng không cần biến sự bình thường ấy thành một câu chuyện đáng ngưỡng mộ.

Nghệ thuật không quan tâm có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Mặc một bộ quần áo mình thích mà không cần chờ người khác khen đẹp. Từ chối một lời mời mà không phải cảm thấy mình có nghĩa vụ viết một bài luận để biện minh. Dành thời gian cho một sở thích không đem lại lợi ích kinh tế hay thành tích nghề nghiệp. Đi ăn một mình mà không cảm thấy cần chứng minh rằng mình đang tận hưởng sự độc lập. Không đăng tải một khoảnh khắc đẹp chỉ vì muốn giữ nó cho riêng mình. Chấp nhận rằng có những người sẽ không thích mình, dù mình đã cố gắng đến đâu.

Những hành động ấy không phải lời tuyên bố chống lại xã hội. Chúng chỉ là cách nhắc bản thân rằng không phải mọi lựa chọn đều cần được đưa ra trước một hội đồng đánh giá tưởng tượng. Chúng ta có thể quan tâm đến người khác mà không để họ quyết định toàn bộ cuộc đời mình. Có thể lắng nghe ý kiến bên ngoài mà không đánh mất tiếng nói bên trong. Có thể muốn được yêu thương mà không biến việc được yêu thương thành điều kiện để cảm thấy mình có giá trị.

Rốt cuộc, người có sức hút không nhất thiết là người không quan tâm đến bất kỳ điều gì. Một người chẳng quan tâm đến ai, không có đam mê, không có nguyên tắc và không thấy điều gì đáng để bảo vệ chưa chắc đã là người tự do. Có khi họ chỉ đang sống trong một dạng trống rỗng được ngụy trang bằng vẻ lạnh lùng. Điều đáng ngưỡng mộ hơn là khả năng lựa chọn: biết điều gì xứng đáng với sự chú ý, điều gì cần được bảo vệ, ai xứng đáng nhận được tình cảm và những đánh giá nào không cần phải mang theo suốt cuộc đời.

Có lẽ chúng ta không cần học cách trở nên lạnh lùng như Frank Ocean, quyết đoán như Anna Wintour hay tự tin như Rihanna. Cũng không cần biến sự im lặng thành một chiến thuật, hay biến việc không trả lời tin nhắn thành một môn nghệ thuật mới. Điều có thể học hỏi từ họ, ở những mức độ khác nhau, là cảm giác không phải liên tục xin phép thế giới để được là chính mình.

Và đó mới là nghệ thuật không quan tâm: không phải ngừng quan tâm đến thế giới, mà là thôi trao cho cả thế giới quyền quyết định điều gì đáng để mình quan tâm.