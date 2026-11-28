Thời điểm hiện tại cũng là lúc đồi cỏ hồng ở Đà Lạt đang có màu hồng nổi bật.

Mỗi độ tháng 11 - 12, những triền đồi ở Đà Lạt lại chuyển sang sắc hồng tím, tạo nên khung cảnh được nhiều người ví như một tấm thảm mềm phủ kín sườn đồi. Nhưng màu hồng ấy đến từ đâu, có phải do hàng triệu bông hoa nhỏ cùng bung nở?

Đồi cỏ hồng ở Đà Lạt (Ảnh: Hoàng Giang)

Thực tế, cỏ hồng Đà Lạt thường được xác định là Muhlenbergia capillaris, một loài thực vật thuộc họ Hòa thảo (Poaceae), có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Loài cây này còn được biết đến với tên gọi pink muhly grass, nổi bật bởi những cụm hoa mảnh, phân nhánh dày và mang sắc hồng hoặc tím hồng.

Theo tài liệu của Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng năm 2017, loài cỏ này được ghi nhận tại một số khu vực ở Đà Lạt như Trại Mát, Thái Phiên và Suối Vàng. Vào mùa hè, cây phát triển thân và lá màu xanh. Đến mùa thu, những cụm hoa bắt đầu chuyển sang sắc hồng, tím hồng, tạo nên diện mạo đặc trưng của các đồi cỏ vào khoảng tháng 11 - 12.

Theo mô tả thực vật học của Royal Horticultural Society (Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia Anh), Muhlenbergia capillaris tạo ra những cụm bông nhỏ màu hồng, mọc thành chùm phân nhánh thoáng phía trên tán lá. Khi hàng triệu cụm bông nhỏ cùng xuất hiện trên một diện tích rộng, chúng kết hợp lại thành một thảm màu hồng tím nhìn từ xa.

Sở dĩ những triền đồi này có màu sắc nổi bật đến vậy là nhờ cấu trúc đặc biệt của cụm hoa. Theo dữ liệu thực vật học từ University of Florida (Mỹ), các bông hoa của Muhlenbergia capillaris có màu hồng, xuất hiện vào mùa thu và vươn cao hơn phần lá xanh.

Nói cách khác, phần tạo nên sắc hồng của đồi cỏ là những cụm hoa li ti, chứ không phải toàn bộ thân hay lá cây chuyển sang màu hồng. Khi được trồng hoặc phát triển thành từng mảng lớn, những cụm hoa đan xen tạo cảm giác như một lớp sương hồng phủ trên mặt đất. Đây cũng là lý do loài cây này được ưa chuộng làm cảnh quan tại nhiều quốc gia.

Cận cảnh bụi cỏ hồng (Ảnh: Trương Hoàng Nam)

Một chi tiết thú vị khác là màu sắc của đồi cỏ có thể thay đổi theo thời điểm trong ngày. Tài liệu về cỏ hồng đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng năm 2017 ghi nhận, vào sáng sớm, những giọt sương bám trên bông cỏ khiến cả triền đồi trông trắng như tuyết. Khi mặt trời lên, sương tan dần, sắc hồng của cỏ lại trở nên rõ nét hơn.

Vậy nên, nếu từng thắc mắc vì sao cùng một đồi cỏ nhưng có lúc hồng rực, có lúc lại ánh bạc, câu trả lời nằm ở sự kết hợp giữa màu sắc tự nhiên của cụm hoa và điều kiện ánh sáng, sương trong từng thời điểm. Đây cũng là lý do sáng sớm và những lúc nắng chiếu xiên thường tạo nên khung cảnh đặc biệt bắt mắt.

Sau mùa hoa, những cụm bông dần khô và chuyển sang màu vàng nâu. Theo tài liệu của University of Florida và North Carolina State University, quả của loài cỏ này có màu nâu, còn các cụm hoa sau khi tàn cũng mất dần sắc hồng nổi bật.

(Tổng hợp)