Chia sẻ của Châu Bùi khiến nhiều người bày tỏ xúc động.

Mới đây, Châu Bùi thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh của mình cùng Hậu Hoàng, Võ Điền Gia Huy, ghi lại những khoảnh khắc trong chương trình Dấu Chân Tình Thân. Đi kèm với đó, cô gửi lời nhắn đầy tình cảm đến những người bạn đồng hành: “Nhớ mãi mấy đoạn cả nhà cười với nhau. Thương anh Huy, thương chị Hậu, thương bố. Ôm mọi người thật chặt. Mong những ngày tới sẽ dịu dàng hơn với từng người. Có gì mình cứ gọi cho nhau nhé ạ!”.

Lời chia sẻ ngắn gọn của Châu Bùi nhận được nhiều sự đồng cảm. Bởi thời gian gần đây, cả Hậu Hoàng và Võ Điền Gia Huy đều đang trải qua những biến cố sức khỏe, gia đình không mong muốn. Nhiều người bày tỏ, lời động viên của Châu Bùi giống như một cái ôm gửi đến những người bạn đã cùng mình trải qua một hành trình đặc biệt.

Bài đăng của Châu Bùi thu hút nhiều sự chú ý

Được biết trước đó, cả Châu Bùi, Hậu Hoàng và Võ Điền Gia Huy đều cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế này. Đây là hành trình trình để những người con có chuyến đi riêng cùng bố hoặc mẹ, tạm gác lại công việc và những bộn bề thường ngày để dành thời gian thực sự cho gia đình.

Trong chương trình, Châu Bùi có cơ hội đồng hành cùng bố, Hậu Hoàng cùng mẹ trở về nơi gắn với tuổi thơ của mẹ, còn Võ Điền Gia Huy có chuyến đi đến một làng chài cùng mẹ.

Song thời gian gần đây, Hậu Hoàng hay Võ Điền Gia Huy đều liên tiếp gặp biến cố bất ngờ trong cuộc sống. Trên trang cá nhân của mình, Hậu Hoàng chia sẻ bản thân bị ung thư. Cô thừa nhận cảm xúc lẫn lộn, chính bản thân cũng không biết phải đối mặt với tình hình này thế nào, mong mọi người có thể đồng hành cùng mình và không quên dặn mọi người người giữ gìn sức khỏe.

Trong khi đó, tháng 10 vừa qua, Võ Điền Gia Huy cũng nghẹn ngào thông báo mẹ của anh qua đời ở tuổi 60. Nam diễn viên dành nhiều lời tình cảm, thương nhớ dành cho mẹ. Anh cho biết 30 năm qua, 2 mẹ con luôn gắn bó cùng nhau trong mọi hoạt động, bà gác lại những đam mê để chăm lo cho con có cuộc sống tốt nhất.

Chính vì vậy, những khoảnh khắc của Hậu Hoàng hay Võ Điền Gia Huy khi ở cạnh gia đình được Châu Bùi chia sẻ lại khiến không ít người xúc động.

Châu Bùi lần đầu cùng bố tham gia truyền hình thực tế

Hậu Hoàng và mẹ cũng có nhiều kỉ niệm đẹp

Võ Điền Gia Huy và mẹ trong chương trình

Sau khi loạt ảnh được chia sẻ, nhiều netizen cũng bày tỏ cảm xúc xúc động khi xem lại những khoảnh khắc trong chương trình. Bởi ở thời điểm ghi hình, đó có thể chỉ là một chuyến đi, những bữa cơm, cuộc trò chuyện hay tiếng cười giữa những người thân. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, bình dị, chẳng ai nghĩ rằng sau này khi nhìn lại, những hình ảnh ấy lại mang nhiều ý nghĩa đến vậy.

Nhiều người cũng cho rằng, những thước phim từng ghi lại một chuyến đi vui vẻ giờ đây còn là nơi lưu giữ hình ảnh của những người thân yêu, nhắc nhớ về quãng thời gian cả gia đình đã có với nhau. Và lời nhắn của Châu Bùi cũng phần nào cho thấy sự quan tâm, động viên mà những người bạn đồng hành dành cho nhau sau hành trình ấy.

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng gửi lời chia sẻ, động viên đến cả Châu Bùi, Hậu Hoàng và Võ Điền Gia Huy. Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Thương ghê, mỗi người bỗng đối mặt với một biến cố khác nhau”.

- “Chương trình vô tình đã ghi lại những thước phim quý giá nhất”.

- “Hãy trân trọng những khoảnh khắc hiện tại vì ko biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Mọi người cố lên nhé”.

- “Đúng như Châu nói, mong cuộc sống nhẹ nhàng với tất cả mọi người”.

- "Thương Hậu, thương Huy, cũng thương cả Châu nữa. Ai cũng sẽ có lúc đối mặt với khó khăn, mọi người cùng mạnh mẽ nhé!".



