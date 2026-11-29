Đây là lần đầu tiên Trung ương Đoàn tổ chức một chương trình tôn vinh dành riêng cho lực lượng thanh niên hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số.

Tối 29/11, tại TP.HCM, Chương trình tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 và ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031 chính thức diễn ra. Chương trình diễn ra tại Hội trường Agora Auditorium, Trường Đại học Hoa Sen (số 7/1 đường Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM), với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, các đơn vị liên quan cùng các đại biểu được tôn vinh và đông đảo nhà sáng tạo nội dung trẻ.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức chương trình - đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn nhấn mạnh, trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, không gian mạng đã trở thành môi trường quan trọng, góp phần định hình hệ giá trị của thế hệ trẻ. Với 89,1 triệu người dùng Internet và gần 100 triệu định danh mạng xã hội, phần lớn là thanh thiếu nhi, đây cũng là không gian để người trẻ học tập, lập nghiệp và lan tỏa những giá trị đến cộng đồng.

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức chương trình

Theo lãnh đạo Trung ương Đoàn, tổ chức Đoàn cần thực sự làm chủ không gian mạng, phục vụ công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Để làm được điều đó, cần có sự đồng hành của những nhà sáng tạo trẻ am hiểu nhịp sống, ngôn ngữ và xu hướng của thời đại.

Gửi gắm thông điệp tới 99 gương mặt được tôn vinh, lãnh đạo Trung ương Đoàn đề nghị các nhà sáng tạo trẻ chú trọng 3 nhiệm vụ trọng tâm:

“Thứ nhất, giữ vững bản lĩnh và trách nhiệm trước mọi cám dỗ của thuật toán và đám đông. Lấy sự thật làm gốc, tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức. Đừng bao giờ đánh đổi uy tín lâu dài lấy sự nổi tiếng nhất thời, đánh đổi sự thật lấy lượt xem hay đánh đổi niềm tin của công chúng để lấy những lợi ích trước mắt.

Thứ hai, tiên phong kiến tạo xu hướng tích cực, hãy biến lịch sử hào hùng, văn hóa giàu bản sắc, những thành tựu bứt phá của đất nước và những tấm gương tử tế quanh ta thành những câu chuyện cuốn hút, có chiều sâu, đậm dấu ấn Việt Nam.

Thứ ba, chung tay xây dựng một cộng đồng sáng tạo đoàn kết, nhân văn và trách nhiệm, mở rộng vòng tay kết nối thêm nhiều tài năng trẻ, lan tỏa sáng kiến vì cộng đồng và đồng hành cùng các phong trào lớn của Đoàn”.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức chương trình

Tại chương trình, 99 thanh niên được trao biểu trưng và giấy chứng nhận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 2 lượt tôn vinh. Đây là sự ghi nhận dành cho những đóng góp của các cá nhân trong việc xây dựng, lan tỏa nội dung có giá trị trên không gian mạng.

Ở lượt đầu tiên, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM thực hiện nghi thức tôn vinh các đại biểu. Các nhóm lĩnh vực được tôn vinh ở lượt đầu tiên gồm: Lịch sử, văn hóa, di sản và bản sắc dân tộc; Lịch sử, văn hóa, di sản và bản sắc dân tộc; Văn học, nghệ thuật, thể thao và giải trí sáng tạo; Lý tưởng cách mạng, thông tin chính thống và truyền thông chính sách.

Đồng chí Bùi Quang Huy và đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân thực hiện nghi thức tôn vinh các đại biểu lượt đầu tiên

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Bùi Quang Huy và đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân

Ở lượt tôn vinh thứ 2, đồng chí Nguyễn Tường Lâm và đồng chí Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại diện các ban ngành thực hiện nghi thức tôn vinh.

Các nhóm lĩnh vực được tôn vinh ở đợt thứ 2 gồm: Giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; Học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp và phát triển năng lực thanh niên; Học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp và phát triển năng lực thanh niên; Học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp và phát triển năng lực thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm và đồng chí Cao Xuân Thạo thực hiện nghi thức tôn vinh các đại biểu lượt thứ 2

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Nguyễn Tường Lâm và đồng chí Cao Xuân Thạo

Trước đó, theo Ban Tổ chức, quá trình tuyển chọn năm nay ghi nhận sự quan tâm của đông đảo người trẻ trên cả nước. Cụ thể, từ ngày 20/10 đến hết ngày 10/11/2026, cổng đăng ký trực tuyến tại địa chỉ kol.doanthanhnien.vn đã tiếp nhận 421 hồ sơ, trong đó có 285 hồ sơ tự ứng cử và 136 hồ sơ do các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc giới thiệu. Sau quá trình đánh giá, Hội đồng đã lựa chọn 99 gương mặt chính thức được vinh danh.

Điểm đáng chú ý trong tiêu chí xét chọn là Ban Tổ chức không đặt độ nổi tiếng hay số lượng người theo dõi trên mạng xã hội làm thước đo duy nhất. Thay vào đó, chất lượng nội dung, giá trị giáo dục và những đóng góp thiết thực cho xã hội được đặc biệt coi trọng. Điều này cho thấy định hướng tìm kiếm những người trẻ có khả năng tạo ảnh hưởng tích cực thông qua chính nội dung họ sản xuất và chia sẻ mỗi ngày.

Các đại biểu được lựa chọn hoạt động trong 8 nhóm lĩnh vực, phản ánh sự đa dạng của cộng đồng sáng tạo nội dung số trẻ hiện nay. Bên cạnh những gương mặt theo đuổi giải trí và các xu hướng trên mạng xã hội, chương trình còn ghi nhận những nhà sáng tạo làm nội dung về giáo dục, công nghệ, lịch sử, văn hóa, du lịch, khởi nghiệp và hoạt động vì cộng đồng.

Bên cạnh hoạt động tôn vinh, chương trình cũng đánh dấu sự ra mắt của Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031. Với 99 thành viên đầu tiên, mạng lưới hướng đến việc kết nối những người trẻ hoạt động trong nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện để các thành viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy thế mạnh chuyên môn và phối hợp thực hiện những nội dung có ích cho cộng đồng.