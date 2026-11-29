Ngày 29/11, các nhà sáng tạo nội dung trẻ tiếp tục Hành trình “Địa chỉ đỏ - Sáng tạo từ di sản” tại TP.HCM với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Trước thềm sự kiện tôn vinh diễn ra vào tối 29/11 tại TP.HCM, các đại biểu đến từ mọi miền Tổ quốc đã cùng tham gia những hoạt động ý nghĩa, tiếp tục hành trình kết nối, giao lưu và lan tỏa tinh thần sáng tạo nội dung tích cực trong cộng đồng người trẻ.

Sáng 29/11, trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham gia hành trình “Địa chỉ đỏ - Sáng tạo từ di sản” với hoạt động dâng hoa tại Tượng nghệ thuật Bác Hồ với thiếu nhi ở Nhà Thiếu nhi Thành phố cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Các đại biểu tham gia hành trình “Địa chỉ đỏ - Sáng tạo từ di sản”

Tiếp nối hành trình trong buổi sáng là chương trình an sinh xã hội “Thành phố Nghĩa tình”. Đoàn đại biểu đến thăm Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

Đặc biệt, ngay trước thềm chương trình, các đại biểu đã chủ động cùng nhau quyên góp, ủng hộ nguồn lực để trao tặng những phần quà ý nghĩa, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp không chỉ bằng các sản phẩm nội dung số mà còn bằng những hành động thiết thực vì cộng đồng.

Các đại biểu chơi cùng các em nhỏ và tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp

Đến buổi chiều, chuỗi hoạt động tiếp tục với 2 phiên chuyên đề thuộc Hội nghị Thanh niên sáng tạo nội dung số năm 2026. Trong đó, phiên thứ nhất có chủ đề “Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI”, diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Phiên thứ hai mang chủ đề “Kết nối nhà sáng tạo trẻ - Kiến tạo Mạng lưới nội dung tích cực”, được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Hai phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề đang được cộng đồng sáng tạo nội dung quan tâm như xu hướng sản xuất nội dung trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển, ứng dụng công nghệ vào sáng tạo, đạo đức số và trách nhiệm xã hội của người làm nội dung. Bên cạnh việc trao đổi chuyên môn, các đại biểu cũng hướng đến mục tiêu kết nối thành viên, định hình phương hướng hoạt động của Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031.

Phiên chuyên đề “Kết nối nhà sáng tạo trẻ - Kiến tạo Mạng lưới nội dung tích cực” tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Cùng lúc các hoạt động trong ngày 29/11 diễn ra, sân khấu của Chương trình tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 cũng dần được hé lộ tại Trường Đại học Hoa Sen (TP.HCM), sẵn sàng cho sự kiện chính vào tối cùng ngày.

Chương trình tôn vinh sẽ là điểm nhấn khép lại chuỗi hoạt động gặp mặt năm nay. Tại chương trình, các đại biểu được trao biểu trưng và chứng nhận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, chính thức trở thành những thành viên đầu tiên của Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031. Mạng lưới hướng đến việc kết nối, đồng hành và thúc đẩy cộng đồng người trẻ sáng tạo nội dung có trách nhiệm, đóng góp những giá trị tích cực cho không gian mạng.

Phía bên ngoài Hội trường Agora, Trường Đại học Hoa Sen cơ sở Thành Thái

Bên trong hội trường - nơi diễn ra chương trình tôn vinh vào tối 29/11