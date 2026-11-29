"Good things take time" - Những chuyện tốt đẹp đều cần thời gian, cứ bình tĩnh thôi.

Cuộc sống có những giai đoạn khiến người ta buộc phải tự hỏi: "Mình đã làm gì nên tội mà tất cả khó khăn đều rủ nhau đến cùng một lúc thế này?". Mất việc, chia tay thôi chưa đủ, còn phải nhận thêm sự đả kích từ chính người mình từng yêu, rằng "em già rồi chẳng tìm được ai tốt hơn đâu". Đến cả chỗ dựa cuối cùng là gia đình, đôi khi cũng không ổn, vì bố mẹ đột nhiên… phá sản.

Đó chính là tình cảnh của Momo - Một cô gái ở Trùng Khánh (Trung Quốc) cách đây 6 năm. Ở thời điểm đó, Momo 29 tuổi và đây là cách cô miêu tả cuộc sống của mình trước khi bước sang tuổi 30: "Những chuyện tệ nhất đều lăn vào đời tôi cùng 1 lúc".

"Tôi từng nghĩ mình chẳng còn hy vọng gì nữa, nhưng hóa ra đó lại là khởi đầu của những năm tháng ok nhất trong đời"

Sáu năm trước, tôi từng là một người gần như mất tất cả. Thời điểm đó, tôi thất nghiệp vì ảnh hưởng của dịch bệnh, đồng thời quyết định chia tay bạn trai khi cả hai đã tính đến chuyện kết hôn. Lý do chia tay không phải chuyện nhỏ nhặt. Anh ấy đối xử không tốt, thiếu tôn trọng tôi và thậm chí còn nói một câu khiến tôi nhớ mãi: "Em sắp 30 tuổi rồi, có còn trẻ đâu mà mơ mộng".

Tôi đã quyết định kết thúc mối quan hệ ấy ngay sau đó. Tôi nói với anh ta rằng kể cả có phải sống độc thân cả đời, tôi cũng không muốn tiếp tục ở bên một người như vậy.

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Nhưng chuyện tình cảm chỉ là một phần nhỏ trong những gì tôi phải trải qua. Cùng thời điểm ấy, công việc kinh doanh của bố mẹ gặp biến cố và gần như phá sản. Vì khó khăn quá nên bố tôi thậm chí còn trở thành 1 người khác, 1 phiên bản mà có nằm mơ tôi cũng không thể tin "đây là bố mình": Ông luôn trong trạng thái say rượu, mắng chửi tôi và mẹ vì "vợ con nhà người ta lo được cho gia đình" còn mẹ con tôi thì không.

Thú thực thời điểm đó, tôi đã trải qua gần như tất cả những chuyện tồi tệ nhất, cảm giác mọi thứ cứ cùng nhau rơi xuống vực: Thất nghiệp, thất tình, bị bạo hành trong gia đình và chứng kiến kinh tế gia đình sụp đổ.

Tôi đột nhiên không còn ai để dựa vào. Không có người yêu, không thể trông cậy vào gia đình, không có nguồn thu nhập hay định hướng sự nghiệp. Ngay căn nhà tôi đã ở suốt tuổi thơ cũng bị người ta đến lấy mất.

Lúc ấy, suy nghĩ duy của tôi là "thôi, cứ coi như mình đã chết một lần, giờ thì không còn gì phải sợ nữa, mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa rồi". Tôi cứ như vậy mà lê lết qua những ngày đen tối ấy của cuộc đời.

Tôi dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để sang Australia học, như một cách chạy trốn khỏi thực tại. Khoảng thời gian đầu thực sự không dễ dàng, và tôi cũng chẳng kỳ vọng mọi thứ sẽ êm đẹp với mình trong lúc ấy. Tôi tự xoay xở mọi thứ, từ học tập, làm việc đến cuộc sống thường ngày. Có những lúc rất khó khăn, tôi cũng không có người thân bên cạnh để chia sẻ hay giúp đỡ về mặt tinh thần.

Bước ngoặt đến khi tôi tìm được công việc phù hợp với chuyên môn từng theo đuổi trước đây. Từ đó, thu nhập của tôi bắt đầu tăng lên đáng kể. Sau vài năm, con số này đã cao gấp 4 lần so với thời điểm mới bắt đầu.

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Hiện tại, tôi làm việc tại một công ty tốt, có đồng nghiệp và cấp trên thân thiện. Điều khiến tôi bất ngờ là từ khi bước chân vào môi trường làm việc này, chưa từng có ai hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Mọi người đều mặc định rằng phụ nữ ngoài 30 vẫn còn rất trẻ trong sự nghiệp và có nhiều cơ hội để phát triển.

Tôi cũng dần nhận được sự công nhận từ những người cùng ngành, có thêm nhiều nguồn thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống tại Australia. So với con người từng mất phương hướng, không có công việc và cảm thấy mình chẳng còn gì trong tay 6 năm trước, tôi hiện tại đã có những thứ mà trước có nằm mơ cũng không dám tin: Một công việc ổn định, môi trường phát triển, một căn nhà, một chiếc ô tô và những mối quan hệ không bao giờ chỉ trích, chì triết mình.

Tôi nhận ra phụ nữ không nên từ bỏ hay phủ nhận bản thân, càng không nên đặt cuộc sống của mình vào tay bất kỳ ai hay nghĩ rằng kết hôn với một người đàn ông là con đường duy nhất để có chỗ dựa.

Vì đã trải qua những ngày tệ nhất, tôi bắt đầu hình thành suy nghĩ "mỗi ngày sau đó đều là một cơ hội để bắt đầu lại". Tôi sẽ không nói với bạn rằng mọi chuyện lập tức tốt đẹp hơn khi bạn cố gắng, nhưng ít nhất, nếu vẫn còn nỗ lực, chúng ta vẫn có thể tìm được một lối đi khác.

Và những chuyện tốt đẹp thì thường cần thời gian, 30 còn chật vật, 31 vẫn chưa ổn định, 32 cũng vẫn đang loay hoay với nhiều thứ nhưng 34-35 có thể sẽ khác. Đôi khi 30 mới là điểm khởi đầu thôi, không có gì phải sốt ruột.

Cộng đồng mạng không ngừng cảm thán

Bài đăng của Momo sau đó nhận được nhiều sự quan tâm trên Douban. Không ít người cho biết họ tìm thấy sự đồng cảm, đặc biệt là những ai đang trải qua giai đoạn thất nghiệp, đổ vỡ tình cảm hoặc mất phương hướng khi bước vào tuổi 30.

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Một tài khoản chia sẻ rằng bản thân cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Người này từng nghĩ bạn trai có thể là người giúp mình vượt qua khó khăn, nhưng sau khi biết những tổn thương của cô, đối phương lại lợi dụng rồi bỏ rơi cô. Vì vậy, câu chuyện của Momo khiến người này càng thêm chắc chắc rằng: Chỗ dựa vững chắc nhất trong đời chỉ có thể là chính mình.

Một người khác cho biết: "Tôi cũng đang ở giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời. Đọc những dòng này, tôi mới nhận ra bản thân vẫn còn rất nhiều sức lực và cách để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Có lẽ chúng ta không bất lực như mình vẫn nghĩ".

Cũng có người đang phải đối mặt với bệnh tật, nợ nần, thất nghiệp và áp lực từ gia đình. Họ thừa nhận rất hiểu cảm giác tuyệt vọng mà Momo từng trải qua, nhưng cũng tự nhắc bản thân rằng không có gì mà tệ mãi được cả.

Một bình luận nhận được sự nhiều sự đồng tình, viết: "Có một người đàn ông phù hợp bên cạnh thì cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng nếu không có, phụ nữ vẫn có thể sống vui vẻ, tự tin và trọn vẹn. Đừng biến việc tìm được một người để kết hôn thành mục tiêu bắt buộc".

Sau cùng, điều khiến câu chuyện của Momo được chú ý có lẽ chính là hành trình từ một người mất tất cả, đến một người đang tin rằng "mình có tất cả". Suy cho cùng tuổi tác, tình trạng hôn nhân hay những thất bại trong quá khứ không nhất thiết phải trở thành giới hạn cho những lựa chọn tiếp theo.

(Nguồn: Douban)