30 tuổi đang đẹp, phải tranh thủ mặc váy cưới làm bộ ảnh, còn chú rể thì tính sau.

Không cần chờ đến ngày kết hôn, cũng chẳng cần có chú rể đứng bên cạnh, ngày càng nhiều người độc thân tự khoác lên mình chiếc váy cưới và thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm. Với họ, đây không phải hành động thể hiện “tôi đang muốn lấy chồng lắm rồi”, mà chỉ đơn giản là lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất ở độ tuổi mà bản thân vừa còn trẻ, vừa có độ từng trải của một người trưởng thành.

Những bộ ảnh cưới không có chú rể đứng cạnh vì thế chẳng phải vấn đề gì to tát nữa.

Xia Mu (30 tuổi): Chụp ảnh cưới làm quà sinh nhật tặng bản thân, tuyên bố "tôi đã kết hôn với chính mình"

Trong thời gian sống tại Đại Lý (Trung Quốc), Xia Mu nảy ra ý tưởng chụp một bộ ảnh cưới để đánh dấu tuổi 30. Mỗi lần đi dạo bên hồ Nhĩ Hải, cô đều nhìn thấy các cặp đôi hoặc nhóm bạn nữ chụp ảnh cưới. Điều đó khiến Xia Mu nhận ra rằng phụ nữ hoàn toàn có thể tự mình thực hiện bộ ảnh như vậy, không nhất thiết phải chờ đến khi kết hôn.

Ban đầu, cô dự định chụp vào đúng ngày sinh nhật, sau đó mời bạn bè đến tham dự một buổi gặp mặt nhỏ, cùng trò chuyện và tuyên bố rằng: "Tôi đã kết hôn với chính mình". Tuy nhiên, kế hoạch rời Đại Lý đến sớm hơn dự kiến nên cô phải gấp rút chuẩn bị.

Xia Mu trong bộ ảnh chụp lúc cuối chiều

Xia Mu dành thời gian tìm hiểu kinh nghiệm trên mạng xã hội, lựa chọn hai phong cách chụp: một bộ ảnh mang tông xanh lúc chiều tối và một bộ ảnh chạy nhảy trên đồng cỏ. Cô muốn những bức hình không chỉ đẹp mà còn thể hiện sự tự do, tràn đầy sức sống.

Sau khi đặt mua váy cưới, khăn voan và giày, cô tiếp tục tìm nhiếp ảnh gia, chuyên viên trang điểm phù hợp. Chiếc váy cuối cùng được lựa chọn mang phong cách Pháp cổ điển, có giá chưa đến 500 NDT (khoảng 1,8 triệu đồng).

Buổi chụp đầu tiên diễn ra tại cầu Xing Sheng, kéo dài từ chiều đến khoảng 7-8 giờ tối. Đại Lý vừa mưa xong, mặt đất ướt sũng, Xia Mu phải liên tục nhấc váy để tránh làm bẩn trang phục. Thời tiết lạnh, cô vừa run vừa lo lông mi giả bị rơi vì không có chuyên viên trang điểm túc trực như khi chụp tại studio chuyên nghiệp.

Dù quá trình thực hiện có phần vất vả, Xia Mu vẫn có được nhiều bức ảnh ưng ý. Trong ngày sinh nhật, cô đăng một số tấm hình lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: "30 tuổi, tôi sẽ mãi yêu bản thân một cách nồng nhiệt".

Bộ ảnh cưới đơn thân là món quà Xia Mu tự tặng mình nhân dịp sinh nhật 30 tuổi

Bai Bai (29 tuổi): Có ý tưởng từ năm 18 tuổi, giờ gần 30 mới thực hiện được

Bai Bai đã muốn tự chụp ảnh cưới từ năm 18 tuổi. Khi ấy, cô nghĩ đơn giản rằng tại sao váy cưới nhất định phải dành cho dịp “có hai người”? Một cô gái có thể tự mình mặc váy cưới và lưu lại những khoảnh khắc đẹp thì cũng đâu có sao chứ?

Ý tưởng ấy bị bỏ ngỏ suốt nhiều năm, cho đến tháng 11 năm ngoái, khi Bai Bai tình cờ thấy một cửa hàng váy cưới tại địa phương tìm người trải nghiệm trang phục. Cô lập tức đăng ký, đồng thời rủ một người bạn có khả năng chụp ảnh đi cùng.

Khác với những lần làm mẫu ảnh trước đây, Bai Bai không yêu cầu lớp trang điểm cầu kỳ. Cô chỉ trang điểm nhẹ như thường ngày, gắn thêm lông mi giả rồi chọn váy. Ban đầu, cô khá thiếu tự tin khi bạn đề xuất một chiếc váy đuôi cá vì lo ngại vóc dáng không phù hợp. Tuy nhiên, sau khi mặc thử, Bai Bai bất ngờ nhận ra mình trông rất ổn.

Bai Bai

Buổi chụp diễn ra vào ngày thường nên khu vực studio khá vắng vẻ. Bai Bai từng nghĩ việc một mình mặc váy cưới cầu kỳ để chụp ảnh có thể khiến bản thân ngượng ngùng, nhưng thực tế cô không hề cảm thấy khó xử.

Thậm chí, cả hai không mang theo máy ảnh chuyên nghiệp mà chỉ sử dụng điện thoại để hoàn thành bộ ảnh. Khi xem lại những tấm hình, Bai Bai nhận được rất nhiều lời khen từ bạn bè. Bài đăng ảnh cưới đơn thân cũng trở thành bài đăng được yêu thích nhất trên trang cá nhân của cô trong năm 2025.

Zhou Yang (31 tuổi): Không muốn chờ đợi, quyết định tự lưu giữ phiên bản xinh đẹp nhất của mình

Cuối năm ngoái, Zhou Yang tình cờ đọc được một bài đăng của một cô gái sắp bước sang tuổi 30, rất muốn mặc váy cưới nhưng vẫn chưa tìm được người yêu. Trong phần bình luận, có người đặt câu hỏi tại sao phụ nữ lại cứ mặc định rằng đời mình nhất định chỉ có 1 lần được mặc váy cưới vào ngày kết hôn?

Câu hỏi ấy cũng khiến Zhou Yang suy nghĩ. Đã 31 tuổi, cô hoàn toàn có thể tự mình chụp ảnh cưới. Vì vậy, cô đăng bài hỏi những phụ nữ độc thân khác liệu có muốn cùng thực hiện ý tưởng này không. Chỉ ít lâu sau, một studio tại địa phương chủ động liên hệ và giới thiệu dịch vụ chụp ảnh cưới đơn thân. Zhou Yang nhanh chóng chọn địa điểm, phong cách và chốt gói chụp trị giá 899 NDT (khoảng 3,24 triệu đồng), bao gồm 20 ảnh chỉnh sửa.

Zhou Yang

Cô cho rằng việc quyết định nhanh chóng cũng bởi chỉ có một mình lựa chọn. Những người chuẩn bị chụp ảnh cưới truyền thống phải cân nhắc ý kiến của cả hai người, đôi khi còn có sự tham gia của cha mẹ hai bên. Trong khi đó, cô chỉ cần chọn nơi khiến mình cảm thấy thoải mái.

Sau khi nhận ảnh, Zhou Yang lập tức đăng lên mạng xã hội và nhấn mạnh rằng đây là ảnh cưới đơn thân, tránh để bạn bè từng mừng cưới hiểu nhầm rằng cô đã kết hôn.

Với Zhou Yang, đây đơn giản là trải nghiệm đáng nhớ. Cô muốn lưu giữ hình ảnh bản thân khi còn trẻ, có ngoại hình và vóc dáng mà mình hài lòng. Nếu thích, cô thậm chí có thể thực hiện một bộ ảnh như vậy mỗi năm hoặc vài năm một lần.

Dịch vụ “chụp ảnh cưới đơn thân” ngày càng bùng nổ

Việc các cô gái còn độc thân chủ động khoác lên mình bộ váy cưới và bước vào studio chụp ảnh đang góp phần thúc đẩy sự xuất hiện của các dịch vụ chụp ảnh cưới đơn thân tại Trung Quốc.

Nhiếp ảnh gia Yinhe Qian - Chủ một studio tại Tô Châu (Trung Quốc) cho biết số lượng phụ nữ muốn chụp ảnh cưới một mình đã tăng lên rõ rệt trong khoảng 2 năm gần đây. Trước đó, khách hàng thường tìm đến cô để chụp ảnh kỷ niệm sinh nhật hoặc đánh dấu thời điểm tốt nghiệp đại học.

Hiện nay, nhiều studio đã bắt đầu cung cấp dịch vụ này. Tuy nhiên, không ít phụ nữ lựa chọn các cửa hàng chụp ảnh chân dung thay vì studio cưới truyền thống. Nguyên nhân là dịch vụ tại các studio cưới thường có phong cách khá trang trọng, ít lựa chọn hơn và chi phí không thấp.

Một số nơi báo giá chụp ảnh cưới đơn thân từ 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng), gần tương đương gói chụp dành cho hai người. Điều này khiến nhiều khách hàng cân nhắc lại, bởi họ cho rằng chỉ chụp một người thì chi phí cũng nên thấp hơn đáng kể.

Trong khi đó, các studio chuyên về ảnh chân dung có thể đưa ra những gói linh hoạt hơn. Trường hợp của Zhou Yang là một ví dụ: chỉ với 899 NDT (khoảng 3,24 triệu đồng), cô đã có 20 ảnh đã được retouch kỹ càng.

Về phía các đơn vị cung cấp dịch vụ, chi phí chụp ảnh đơn thân thực tế cũng có những khác biệt. Yinhe Qian cho biết khi chụp cho một khách hàng nữ, studio chỉ cần chuẩn bị trang phục, trang điểm và bối cảnh cho một người. Nếu chụp cho cả cặp đôi, đơn vị còn phải đầu tư trang phục nam, đặc biệt là vest với nhiều kích cỡ khác nhau để đảm bảo vừa vặn.

Ảnh minh họa

Studio của Yinhe Qian hiện có khoảng 100 bộ váy cưới gồm váy trắng và váy màu. Riêng một chiếc váy có phần đuôi dài chiếm diện tích khoảng 7-8 m2 trong studio và có giá 8.000 NDT (khoảng 28,8 triệu đồng).

Dù vậy, phần lớn khách hàng hiện vẫn không muốn bỏ ra số tiền quá lớn chỉ để chụp ảnh một mình. Họ ưu tiên những bộ trang phục đẹp, trải nghiệm thoải mái và không phải chuẩn bị quá phức tạp.

Điều đáng chú ý là sự thay đổi trong quan niệm về váy cưới. Trước đây, trang phục này thường gắn chặt với hôn nhân và ngày cưới, nhưng ngày càng nhiều phụ nữ xem nó đơn giản là một chiếc váy đẹp mà mình có quyền mặc bất cứ khi nào mong muốn.

Xia Mu, Bai Bai hay Zhou Yang đều không phủ nhận mong muốn có một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Tuy nhiên, họ cũng không còn muốn biến hôn nhân thành điều kiện để bản thân được trải nghiệm những khoảnh khắc đáng nhớ.

Như Zhou Yang từng chia sẻ, thay vì thụ động chờ đợi, phụ nữ có thể tự mình thực hiện điều mình mong muốn. Còn chuyện chú rể xuất hiện khi nào, có lẽ cứ để thời gian trả lời. Bởi ngay cả khi chưa có ai bước đến bên cạnh, mỗi cô gái vẫn có thể trở thành cô dâu xinh đẹp trong câu chuyện của chính mình.

(Nguồn: The Paper)