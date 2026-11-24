Đến một giai đoạn, những việc tưởng chừng rất bình thường cũng cần không ít nỗ lực mới làm được.

Bước qua tuổi 30, nhiều người sinh trong thập niên 1990 bắt đầu nhận ra mình không còn muốn sống theo những khuôn mẫu quen thuộc. Họ không nhất thiết phải nghỉ việc, ly hôn hay chuyển đến một thành phố khác. Đôi khi, sự nổi loạn chỉ đơn giản là tan làm đúng giờ, ngồi thêm hai tiếng trong ô tô trước khi về nhà, dành cả ngày cuối tuần đi câu cá hoặc tạm gác lại những trách nhiệm thường nhật để làm điều bản thân thích.

Dân mạng gọi những lựa chọn này là “sự nổi loạn âm thầm”, với tâm trạng điển hình: “Nhà không muốn về, công ty cũng chẳng muốn đến”.

He Chi: Tôi bắt đầu muốn thoát khỏi những khuôn mẫu được lập trình sẵn

Tuổi 35 gần như đã trở thành cột mốc khiến nhiều người lo lắng. Đến độ tuổi này, tôi có thể bị đánh giá là quá lớn để học thêm, chuyển việc, kết hôn hay sinh con. Trong khi đó, áp lực công việc, tài chính và trách nhiệm gia đình vẫn không ngừng tăng lên.

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Có những lúc tôi muốn cố gắng nhưng chẳng còn đủ sức, muốn nghỉ ngơi lại không thể buông bỏ trách nhiệm. Tôi mắc kẹt giữa công việc và gia đình, không biết phải đi đâu để tìm lại cảm giác thoải mái. Thế nhưng, thay vì lập tức đưa ra những quyết định lớn lao, tôi chọn cách nổi loạn âm thầm. Có khi, tôi chỉ đơn giản thay đổi tên tài khoản WeChat từ tên thật sang những cụm từ mang ý nghĩa bình yên như “Gió mát trăng thanh”, “Tĩnh thủy thâm lưu” hay “Tâm an là nhà”. Tôi cũng muốn trang trí bàn làm việc bằng tranh phong cảnh, đặt thêm một chậu cây nhỏ hoặc bộ ấm trà để tạo ra góc riêng giữa văn phòng.

Những thay đổi tưởng chừng vụn vặt ấy giúp tôi có được một khoảng không gian không bị công việc chi phối.

Ở nhà, đôi khi tôi chỉ muốn trốn vào nhà vệ sinh để có vài phút yên tĩnh. Tại công ty, cầu thang bộ trở thành nơi tôi tranh thủ nghỉ ngơi. Có những ngày, tôi dành 20 phút buổi trưa đi dạo trong công viên. Tan làm, tôi cũng không vội về nhà mà ngồi trong ô tô 2 tiếng nghe cho hết playlist hoặc cày xong 1 tập phim, rồi mới bước xuống.

Thậm chí, có lúc tôi cảm thấy mình đã “nghỉ việc về mặt tinh thần”. Tôi vẫn ngồi tại bàn làm việc, hoàn thành những nhiệm vụ cần thiết nhưng không còn quá nhiệt tình với chuyện thăng chức hay cạnh tranh. Đối với tôi, được tan làm đúng giờ đã là một cách giành lại quyền kiểm soát cuộc sống.

Xu Linan: Theo đuổi sở thích cá nhân trở thành cách tôi nổi loạn

Tôi nhận ra những cuộc trốn chạy ngắn ngủi không còn đủ để giải tỏa cảm giác ngột ngạt thường nhật. Tôi cần điều gì đó mới mẻ hơn là đi du lịch hoặc ngủ hết 2 ngày cuối tuần. Và đôi khi, tôi chẳng muốn quan tâm đến việc tiết kiệm thời gian hay tiền bạc nữa.

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Cũng chẳng hiểu bằng cách nào và từ đâu, tôi dần trở thành người không mấy khi ở nhà cuối tuần. Thay vào đó tôi sẽ có mặt ở một cuộc thi chạy marathon, đạp xe đường trường, trượt tuyết, leo núi hay lặn biển. Tôi cảm giác như mình được trở thành một phiên bản khác, thú vị và năng động hơn hẳn “tôi của những ngày từ thứ 2 đến thứ 6”.

Một cách nghĩ khác về khái niệm “nổi loạn” của những người 30s

Trên các diễn đàn như Douban hay các nền tảng MXH như Xiaohongshu, Weibo,... những hội nhóm mang tên “Phá vỡ rào cản tuổi tác” đã thu hút hơn 90.000 thành viên. Đây là nơi mọi người chia sẻ những lựa chọn khác với lộ trình cuộc đời thông thường.

Trong nhóm, có người 30 tuổi nghỉ việc tại doanh nghiệp nhà nước để bắt đầu cuộc sống du lịch không có deadline phải về. Có người mẹ 38 tuổi tham gia kỳ thi tuyển sinh để bắt đầu đam mê với ngành dược. Thậm chí, có người đến tuổi 40 mới quyết định ra nước ngoài du học.

Những câu chuyện này cùng hướng đến một quan điểm: Tuổi tác chỉ là 1 con số mà đôi khi chúng ta cần mặc kệ nó, để làm thứ mình thích, sống theo cách mình muốn.

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Tất nhiên, không phải ai cũng có điều kiện nghỉ việc, chuyển nhà hay bắt đầu lại từ đầu. Bản thân việc tìm kiếm một cuộc sống khác cũng có thể tạo ra áp lực mới nếu trở thành một cuộc đua theo những hình mẫu đang thịnh hành. Nhưng có lẽ, điều đáng chú ý nhất trong làn sóng nổi loạn này không nằm ở việc “tôi đã làm được hay phải làm được điều gì lớn lao”. Đó có thể chỉ là một buổi chiều không nhận thêm việc, một ngày cuối tuần dành riêng cho sở thích cá nhân hay vài tiếng đồng hồ không phải đóng vai một nhân viên, người vợ, người chồng hoặc cha mẹ có trách nhiệm.

Sau quá nhiều năm dành thời gian để đáp ứng kỳ vọng của người khác, có lẽ bài học ý nghĩa nhất mà nhiều người nhận ra ở tuổi 30s là: Phải sống cho mình trước cái đã!

(Nguồn: Sina)