Thử hình dung một buổi sáng Chủ nhật, 7 giờ. Một người vừa hoàn thành quãng chạy bộ 5 km. Cơ thể còn nóng, mồ hôi chưa kịp khô, nhịp thở vẫn hơi gấp. Nhưng trước khi uống nước hay ngồi xuống nghỉ ngơi, anh mở điện thoại, chờ ứng dụng Strava đồng bộ dữ liệu. Quãng đường: 5,02 km. Pace trung bình: 6 phút 12 giây/km. Nhịp tim: 154. Một vài người bạn gửi kudos. Anh xem lại biểu đồ tốc độ, so sánh với buổi chạy tuần trước, rồi đăng thành tích lên trang cá nhân. Buổi sáng Chủ nhật chính thức được xác nhận là đã sử dụng hiệu quả.

Ở một nơi khác, một cô gái đang đọc dở cuốn tiểu thuyết thứ 27 trong năm. Cô có mục tiêu đọc 40 cuốn trước ngày 31 tháng 12, con số được nhập từ đầu năm vào Goodreads Reading Challenge. Tháng 11 đã đến, tiến độ của cô chậm hơn dự kiến. Thay vì tiếp tục đọc cuốn sách dày 600 trang đang nằm trên bàn, cô bắt đầu cân nhắc một vài cuốn mỏng hơn. Chúng có thể không phải những cuốn cô tò mò nhất, nhưng ít nhất sẽ giúp thanh tiến độ nhích lên. Một cuốn sách, trong khoảnh khắc ấy, có thêm nhiệm vụ là cứu vãn chỉ tiêu đọc sách cả năm.

Còn có người học tiếng Pháp trên Duolingo. Họ không nhớ hôm nay đã học được cấu trúc ngữ pháp nào, nhưng nhớ rất rõ mình đã duy trì chuỗi ngày liên tiếp trong bao lâu. Đến gần nửa đêm, dù buồn ngủ và chẳng còn tâm trí tiếp thu điều gì, họ vẫn mở ứng dụng để hoàn thành một bài học. Không phải vì đang có hứng thú với tiếng Pháp, mà bởi ngày thứ 183 liên tiếp có vẻ quá quý giá để đánh mất chỉ vì một buổi tối mệt mỏi.

Những tình huống này không có gì bất thường. Chúng ta bắt gặp những câu chuyện tương tự trên mạng xã hội, trong những cuộc trò chuyện với bạn bè, thậm chí trong chính đời sống của mình. Người ta chạy bộ, đọc sách, học ngoại ngữ, tập yoga, làm bánh, chơi nhạc cụ, chụp ảnh, trồng cây. Những hoạt động ấy vốn được xem là phần thú vị nhất của cuộc sống ngoài công việc. Nhưng ngày càng nhiều người tiếp cận chúng bằng một thái độ không khác mấy khi xử lý công việc: đặt mục tiêu, theo dõi tiến độ, đo lường hiệu suất và đánh giá kết quả.

Một người có thể không cần sếp nhắc nhở chuyện tập luyện, bởi chiếc đồng hồ thông minh đã làm việc đó. Không có quản lý nào yêu cầu phải đọc đủ 50 cuốn sách mỗi năm, nhưng Goodreads sẽ nhắc chúng ta đang đi trước hay tụt lại so với mục tiêu. Không có phòng nhân sự nào đánh giá khả năng học ngoại ngữ, nhưng một ứng dụng có thể trao huy hiệu, điểm thưởng và bảng xếp hạng để xác nhận ai đang chăm chỉ hơn.

Chúng ta đã đưa những công cụ của thế giới công việc vào thời gian giải trí, đôi khi một cách rất tự nhiên. Và thế là, ngay cả ngày nghỉ cũng có thể trở thành một ngày làm việc khác, chỉ khác ở chỗ không ai trả lương.

Từ sở thích đến dự án nâng cấp bản thân

Có một xu hướng được gọi là hobbymaxxing, xuất hiện trong văn hóa Internet để mô tả việc tối đa hóa số lượng và mức độ đầu tư vào sở thích. Thay vì chỉ có một vài hoạt động yêu thích, người ta muốn xây dựng một đời sống cá nhân phong phú với thật nhiều kỹ năng, trải nghiệm và thói quen tích cực. Chạy bộ, đọc sách, học ngoại ngữ, chơi nhạc cụ, nấu ăn, làm gốm, leo núi, chụp ảnh - mỗi hoạt động đều có thể trở thành một phần trong kế hoạch phát triển bản thân.

Thoạt nghe, đây chẳng phải một điều đáng hoan nghênh hay sao? Một người trẻ dành ít thời gian hơn cho việc lướt điện thoại vô định, tìm thấy niềm vui trong việc học đàn, đọc sách hoặc chăm sóc sức khỏe. Họ chủ động khám phá thế giới, mở rộng năng lực và làm cho cuộc sống ngoài công việc trở nên thú vị hơn. Nếu so với một buổi tối chỉ nằm trên giường xem hết video này đến video khác, việc đăng ký một lớp học làm gốm rõ ràng là một lựa chọn đáng khích lệ.

Vấn đề không nằm ở chuyện chúng ta có quá nhiều sở thích. Nó nằm ở cách những sở thích ấy dần được tổ chức như những dự án phải hoàn thành.

Một người bắt đầu chạy bộ vì muốn cảm nhận cơ thể khỏe khoắn hơn. Vài tháng sau, họ đặt mục tiêu chạy 10 km. Rồi 21 km. Tiếp đó là marathon. Họ mua đồng hồ chuyên dụng, theo dõi nhịp tim, xây dựng giáo án, tìm hiểu dinh dưỡng và tham gia các cộng đồng chạy bộ. Tất cả đều có thể là những trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng cũng có lúc, người ấy nhận ra mình không còn thoải mái với một buổi chạy chậm, không có dữ liệu đẹp để đăng tải, hoặc một tuần không đạt được số kilomet đã cam kết với bản thân.

Một người học làm bánh vì thích mùi bơ và cảm giác nhìn chiếc bánh nở trong lò. Sau vài tháng, căn bếp bắt đầu xuất hiện những dụng cụ chuyên nghiệp, công thức được cân đo chính xác, thành phẩm được chụp ảnh dưới ánh sáng phù hợp. Họ có thể mở một trang chia sẻ công thức, tham gia các hội nhóm làm bánh, thậm chí nghĩ đến chuyện kinh doanh. Không có gì sai với những bước phát triển ấy. Nhưng nếu một chiếc bánh không đẹp khiến họ mất cả buổi tối để khó chịu, có lẽ việc làm bánh đã không còn đơn thuần là một thú vui.

Trong một bài viết về xu hướng hobbymaxxing đăng trên The Washington Post tháng 9/2026, hiện tượng này được đặt trong bối cảnh người trẻ ngày càng có xu hướng biến các hoạt động giải trí thành những dự án tối ưu hóa bản thân. Nhân vật chính của bài, một cô gái 18 tuổi sống ở Bremen (Đức) với lịch ngày kín các sở thích, kể rằng những hoạt động ấy không hề thư giãn, mà mang lại cảm giác mình đang làm điều có ích; khi không làm được gì có ích, cô thấy như đang phí thời gian. Một người trẻ khác trong bài thì xem việc dành thời gian cho các hoạt động ngoài màn hình như một biểu tượng địa vị mới. Những lời kể ấy cho thấy một nghịch lý: sở thích, vốn sinh ra để nghỉ ngơi, lại dễ mang dáng dấp của một công việc phụ.

Điều đáng chú ý là không ai nhất thiết phải ép buộc chúng ta làm điều đó. Không có một ông sếp vô hình nào đứng cạnh chiếc máy chạy bộ, yêu cầu phải hoàn thành thêm một kilomet. Không có ai kiểm tra số sách đã đọc ngoài chính chúng ta. Những mục tiêu được đặt ra với sự tự nguyện, đôi khi còn đi kèm cảm giác hào hứng và tự hào. Nhưng chính vì thế, áp lực cũng trở nên khó nhận diện hơn. Chúng ta không cảm thấy mình đang bị buộc phải làm việc. Chúng ta chỉ nghĩ rằng mình đang cố gắng sống tốt.

Đây là một thay đổi đáng kể trong cách con người sử dụng thời gian rảnh. Trước kia, người ta có thể đi câu cá cả buổi mà không cần bắt được con cá nào, chơi đàn mà không nghĩ đến chuyện biểu diễn, đọc một cuốn tiểu thuyết trong nhiều tuần vì thích nhẩn nha với câu chuyện. Ngày nay, những hoạt động ấy vẫn tồn tại, nhưng chúng thường được bao quanh bởi những câu hỏi khác: Mình đã tiến bộ đến đâu? Có thể đạt được điều gì? Liệu thời gian bỏ ra có xứng đáng? Có thể biến nó thành một kỹ năng hữu ích hơn không?

Chúng ta không chỉ muốn có sở thích. Chúng ta muốn sở thích chứng minh rằng mình là một người thú vị, năng động, có kỷ luật và biết tận dụng cuộc sống.

Khi thời gian rảnh cũng cần có KPI

Sự thay đổi này không xuất hiện từ khoảng không. Trong nhiều năm, văn hóa phát triển bản thân đã khuyến khích con người xem bản thân như một dự án luôn cần được cải thiện. Muốn khỏe hơn, thông minh hơn, thành công hơn, hiểu biết hơn, kỷ luật hơn. Những thông điệp ấy không hẳn sai. Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, khả năng học hỏi và thích nghi là điều cần thiết. Nhưng khi tư duy tối ưu hóa trở thành một thước đo phổ biến, nó có xu hướng lan ra ngoài phạm vi công việc.

Trong môi trường lao động, năng suất có thể được đo bằng doanh số, số lượng sản phẩm, thời gian hoàn thành hay những chỉ số hiệu quả khác. Nhưng khi rời văn phòng, chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm những con số tương tự. Số kilomet đã chạy. Số trang đã đọc. Số ngày duy trì thói quen. Số giờ học ngoại ngữ. Số món ăn đã nấu. Số quốc gia đã đặt chân tới. Một ngày dường như trở nên đáng giá hơn khi có thể tổng kết bằng một danh sách thành tựu.

Điều này không có nghĩa là mọi lịch sinh hoạt kín mít đều là gánh nặng. Một nghiên cứu năm 2025 trên tạp chí Annals of Leisure Research, đặt trong bối cảnh được gọi là xã hội tăng tốc, đã phỏng vấn 41 thanh thiếu niên Na Uy chơi thể thao về cách các em sắp xếp thời gian giữa học tập, bạn bè, gia đình và giải trí. Trái với hình dung về một cuộc sống hối hả, phần lớn các em cho rằng lịch sinh hoạt bận rộn của mình bổ ích hơn là căng thẳng. Có lẽ điều đáng hỏi không phải là chúng ta bận rộn đến mức nào, mà là sự bận rộn ấy còn đem lại cảm giác bổ ích, hay đã trở thành một thứ cần được sắp xếp, tối ưu và quản lý.

Hãy nhìn vào lịch sinh hoạt của một người trẻ bận rộn. Buổi sáng tập gym, giờ nghỉ trưa học ngoại ngữ, buổi tối đọc sách, cuối tuần chạy bộ hoặc tham gia một lớp học mới. Những khoảng trống trong lịch trình được lấp đầy bằng các hoạt động có ích. Một ngày không có kế hoạch đôi khi khiến họ bồn chồn, như thể mình đang bỏ phí một nguồn tài nguyên quý giá.

Có một câu hỏi thú vị: Tại sao chúng ta lại cảm thấy cần phải làm điều gì đó có ích ngay cả khi không ai yêu cầu?

Một phần câu trả lời có thể nằm ở cách xã hội hiện đại nhìn nhận giá trị cá nhân. Chúng ta thường được khuyến khích trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, nhưng ít khi được nhắc rằng phiên bản tốt nhất ấy cũng có quyền nghỉ ngơi, chậm lại và đôi khi chẳng làm gì cả. Sự bận rộn trở thành một dấu hiệu của đời sống phong phú. Người có lịch trình kín mít dễ được nhìn nhận là năng động, có mục tiêu, biết tận dụng cơ hội. Ngược lại, một buổi chiều không có kế hoạch đôi khi bị xem như một khoảng thời gian cần được lấp đầy.

Nhà kinh tế học và xã hội học Thorstein Veblen từng bàn về việc sử dụng thời gian nhàn rỗi như một cách thể hiện địa vị trong tác phẩm The Theory of the Leisure Class (1899). Nếu trước đây, khả năng không phải lao động để kiếm sống có thể là một dấu hiệu của địa vị xã hội, thì ngày nay, những hoạt động giải trí được lựa chọn cũng có thể trở thành một cách thể hiện bản sắc và vị thế. Pierre Bourdieu, với khái niệm vốn văn hóa, giúp chúng ta nhìn thấy cách sở thích, kiến thức và gu thẩm mỹ góp phần định hình vị trí của một cá nhân trong xã hội.

Một người biết thưởng thức rượu vang, chơi tennis, đọc văn học kinh điển, nói được vài ngoại ngữ hay có khả năng chơi một nhạc cụ thường được gắn với những hình ảnh nhất định. Sở thích không chỉ là thứ chúng ta làm khi rảnh. Nó còn là thứ chúng ta dùng để kể cho người khác biết mình là ai.

Mạng xã hội khiến quá trình ấy trở nên dễ thấy hơn. Một buổi chạy bộ có thể trở thành story. Một cuốn sách có thể xuất hiện trong bức ảnh được sắp đặt cẩn thận bên tách cà phê. Một chuyến đi có thể được kể bằng bộ ảnh thể hiện gu thẩm mỹ. Một căn bếp có thể trở thành phông nền cho hình ảnh về một người biết chăm sóc bản thân. Chúng ta không chỉ chia sẻ điều mình thích, mà còn chia sẻ phiên bản con người được tạo nên từ những sở thích ấy.

Dĩ nhiên, đăng một bức ảnh chạy bộ không có nghĩa là người đăng đang chạy vì muốn được ngưỡng mộ. Chia sẻ thành quả có thể đem lại niềm vui, kết nối cộng đồng và khuyến khích người khác bắt đầu. Nhưng khi một hoạt động liên tục được đặt trước ánh nhìn của người khác, nó có thể thay đổi cách chúng ta trải nghiệm hoạt động ấy. Đôi khi, chúng ta không chỉ muốn tận hưởng một buổi chạy, mà còn muốn có một buổi chạy đủ tốt để kể lại.

Chạy nhanh hơn, đọc nhiều hơn, học đều hơn

Nếu cần tìm một ví dụ rõ ràng về cách sở thích bị lượng hóa, Strava là một nơi đáng quan sát. Ứng dụng này cho phép người dùng ghi lại hoạt động thể thao, theo dõi quãng đường, tốc độ, độ cao, tiến trình tập luyện và chia sẻ thành tích với cộng đồng. Với nhiều người chạy bộ, Strava là một công cụ hữu ích: nó giúp duy trì thói quen, tạo động lực, kết nối với những người có cùng sở thích và nhìn thấy sự tiến bộ qua thời gian.

Nhưng những con số cũng tạo ra một môi trường so sánh. Một buổi chạy không còn chỉ là cuộc gặp gỡ giữa cơ thể và con đường. Nó có thể được đặt cạnh thành tích của bạn bè, những người cùng câu lạc bộ hoặc một phiên bản nhanh hơn của chính mình trong quá khứ. Các bảng xếp hạng và phân đoạn đường chạy biến một số đoạn đường quen thuộc thành nơi cạnh tranh không chính thức.

Một nghiên cứu công bố năm 2023 trên Recreational Sports Journal, phỏng vấn 18 người chạy bộ trong các câu lạc bộ chạy của các trường đại học Mỹ, ghi nhận ba chủ đề nổi bật: tự thể hiện, áp lực xã hội và động lực tập luyện. Những người tham gia cho biết nền tảng này vừa giúp họ có động lực, vừa khiến họ quan tâm đến cách thành tích của mình được người khác nhìn nhận. Các tác giả cho rằng áp lực xã hội và việc tự thể hiện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần hoặc thể chất của người chạy. Đây là nghiên cứu định tính với mẫu nhỏ, dựa trên cảm nhận của chính người tham gia, nên khó khái quát cho mọi người chạy bộ, nhưng nó cho thấy những mâu thuẫn mà nhiều người dùng Strava có thể nhận ra.

Có một nghịch lý ở đây: chạy bộ là hoạt động mà mỗi người có thể bắt đầu vì những lý do rất riêng. Người chạy để giảm căng thẳng, người muốn cải thiện sức khỏe tim mạch, người thích cảm giác được ở ngoài trời, người muốn thử thách giới hạn thể chất. Nhưng khi tất cả cùng xuất hiện trên một bảng dữ liệu, những khác biệt ấy dễ bị thu hẹp thành một câu hỏi: Ai chạy tốt hơn?

Điều tương tự xảy ra với việc đọc sách. Goodreads Reading Challenge là một tính năng cho phép người dùng đặt mục tiêu số lượng sách muốn đọc trong năm và theo dõi tiến độ. Một nghiên cứu năm 2024 trên tạp chí Literacy, do Jeroen Dera thực hiện, phỏng vấn 20 thanh thiếu niên từ 15 đến 20 tuổi tham gia các thử thách đọc sách trực tuyến như Goodreads, cho thấy những thử thách này có thể khuyến khích việc đọc tự nguyện, tạo cơ hội tự đặt mục tiêu và kết nối xã hội. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng ghi nhận một số người chủ động chọn sách mỏng hoặc dễ đọc hơn, hay đọc vội hơn để kịp hoàn thành chỉ tiêu, và nhấn mạnh sự căng thẳng giữa tính tự chủ của người đọc với vai trò định hướng của thuật toán trên nền tảng.

Một thanh tiến độ vốn chỉ có nhiệm vụ ghi nhận kết quả, nhưng đôi khi nó khiến người đọc thay đổi cách lựa chọn sách. Cuốn tiểu thuyết dày có thể bị trì hoãn vì mất quá nhiều thời gian. Một tập truyện ngắn được ưu tiên vì có thể hoàn thành nhanh hơn. Người đọc có thể cảm thấy mình đang tụt lại phía sau nếu không đạt số lượng sách đã cam kết. Và thế là, một hoạt động vốn không có tốc độ đúng lại bắt đầu có lịch trình.

Đọc sách vốn là một trải nghiệm kỳ lạ: có cuốn chúng ta đọc trong một buổi tối, có cuốn phải mất vài tháng mới đi hết, có cuốn đọc xong rồi quên, có cuốn khiến ta phải dừng lại rất lâu ở một đoạn văn. Một cuốn sách hay không nhất thiết phải được đọc nhanh. Nhưng điều ấy không được thể hiện trên bảng thành tích. Goodreads có thể ghi nhận bạn đã đọc bao nhiêu cuốn, chứ không thể đo được một câu văn đã ở lại trong tâm trí bạn bao lâu.

Duolingo cũng vận hành dựa trên một cơ chế tương tự. Những chuỗi ngày học liên tiếp, điểm kinh nghiệm, huy hiệu và bảng xếp hạng giúp người dùng duy trì thói quen. Cơ chế trò chơi hóa có thể biến việc học thành một hoạt động vui vẻ, bớt khô khan và dễ tiếp cận hơn. Nhưng cũng có lúc, người dùng quan tâm đến việc không làm đứt chuỗi streak hơn là việc thực sự học được điều gì.

Một bài học được hoàn thành vào lúc 11 giờ 58 phút đêm vẫn được tính là một ngày duy trì thói quen. Nhưng liệu người học có thực sự tiếp thu được gì trong trạng thái buồn ngủ ấy? Có thể có, cũng có thể không. Dù sao, con số streak vẫn được bảo toàn.

Những ứng dụng này không phải thủ phạm khiến con người mất đi niềm vui. Chúng được thiết kế để hỗ trợ hành vi, tạo động lực và giúp người dùng theo dõi tiến trình. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta sử dụng dữ liệu như thế nào, và liệu dữ liệu có bắt đầu thay thế trải nghiệm hay không. Một chiếc đồng hồ có thể giúp người chạy hiểu cơ thể mình hơn, nhưng không nhất thiết phải quyết định hôm nay có phải một ngày chạy tốt hay không. Một thử thách đọc sách có thể khuyến khích chúng ta đọc nhiều hơn, nhưng không cần trở thành lý do để chọn cuốn sách tiếp theo.

Chúng ta thích hoạt động ấy, hay thích phiên bản của mình khi làm nó?

Có lẽ câu hỏi đáng suy nghĩ nhất không phải là vì sao người trẻ ngày càng thích đặt mục tiêu, mà là điều gì khiến họ cảm thấy cần phải làm thế.

Trong tâm lý học, thuyết tự quyết (Self-Determination Theory) của Edward Deci và Richard Ryan phân biệt giữa động lực nội tại và động lực ngoại tại. Động lực nội tại xuất hiện khi chúng ta làm một việc vì bản thân hoạt động ấy đem lại sự hứng thú và thỏa mãn. Động lực ngoại tại xuất hiện khi hành động được thúc đẩy bởi một kết quả tách biệt, chẳng hạn phần thưởng, sự công nhận hoặc một mục tiêu cụ thể.

Hai loại động lực này không phải lúc nào cũng đối lập. Một người có thể vừa yêu thích chạy bộ, vừa muốn hoàn thành marathon. Một người có thể thực sự thích đọc sách và vẫn hào hứng với mục tiêu 50 cuốn mỗi năm. Việc đặt mục tiêu đôi khi giúp chúng ta duy trì những hoạt động có ích, vượt qua sự trì hoãn và khám phá những khả năng mới.

Nhưng động lực có thể thay đổi khi sự công nhận bên ngoài trở nên quan trọng hơn trải nghiệm bên trong. Một người học đàn vì yêu âm nhạc có thể dần chỉ còn nghĩ đến việc chơi được một bản nhạc khó. Người chạy bộ có thể không còn muốn ra ngoài nếu hôm nay không đủ thời gian để đạt pace mong muốn. Người đọc sách có thể cảm thấy một cuốn sách không đáng đọc nếu nó không giúp họ tiến gần hơn tới chỉ tiêu.

Khi ấy, sở thích không biến mất. Nó vẫn hiện diện trong lịch sinh hoạt, trong các ứng dụng và những bức ảnh được chia sẻ. Chỉ có mối quan hệ giữa chúng ta với sở thích là thay đổi.

Một câu hỏi có thể giúp nhận diện sự thay đổi ấy: Nếu không ai nhìn thấy, không có thành tích để ghi lại và cũng không có kỹ năng nào được cải thiện, bạn có còn muốn làm việc đó không?

Bạn có còn muốn chạy bộ nếu không thể đăng quãng đường lên Strava? Có còn muốn đọc một cuốn sách nếu không được tính vào mục tiêu năm? Có còn muốn học đàn nếu không bao giờ chơi trước mặt người khác? Có còn muốn nấu một món ăn nếu không chụp được bức ảnh đẹp?

Không có câu trả lời đúng cho tất cả mọi người. Nhưng đôi khi, câu trả lời khiến chúng ta ngập ngừng lại nói lên nhiều điều.

Trong một xã hội mà bản sắc cá nhân ngày càng được thể hiện qua những gì chúng ta làm, sở thích cũng trở thành một cách để kể câu chuyện về bản thân. Chúng ta muốn được nhìn nhận là người có kỷ luật, biết chăm sóc sức khỏe, có đời sống tinh thần phong phú, ham học hỏi và không ngừng tiến bộ. Những hình ảnh ấy hoàn toàn đáng trân trọng. Nhưng nếu quá bận tâm đến việc trở thành một người như thế, chúng ta có thể quên mất cảm giác thực sự khi làm những điều đã tạo nên hình ảnh ấy.

Có thể chúng ta thích chạy bộ, nhưng cũng thích được nhìn nhận là một runner. Thích đọc sách, nhưng cũng thích hình ảnh một người có tri thức. Thích nấu ăn, nhưng cũng thích cảm giác mình là người biết chăm sóc bản thân. Những động lực ấy có thể cùng tồn tại. Vấn đề chỉ xuất hiện khi hình ảnh trở nên quan trọng đến mức trải nghiệm thực tế không còn đủ sức đem lại niềm vui.

Và có lẽ, đó là lý do vì sao một số người cảm thấy mệt mỏi ngay cả với những hoạt động họ từng yêu thích. Họ không nhất thiết chán chạy bộ, đọc sách hay học đàn. Họ chỉ chán việc phải liên tục làm tốt những điều ấy.

Quyền được làm những điều vô ích

Năm 1932, Bertrand Russell viết tiểu luận In Praise of Idleness, trong đó ông phản biện việc xã hội đề cao lao động và sự chăm chỉ đến mức xem thời gian nhàn rỗi như một điều đáng xấu hổ. Với Russell, con người cần có thời gian tự do không chỉ để phục hồi sức lao động, mà còn để phát triển trí tuệ, nghệ thuật, tình bạn và những hoạt động khiến cuộc sống có ý nghĩa.

Mười sáu năm sau, triết gia Josef Pieper tiếp tục bàn về ý nghĩa của nhàn rỗi trong cuốn Muße und Kult (1948), được dịch sang tiếng Anh với tên Leisure: The Basis of Culture. Ông không xem nhàn rỗi đơn giản là khoảng thời gian không làm việc. Đó còn là một trạng thái cho phép con người tiếp nhận thế giới, chiêm nghiệm và hiện diện mà không phải liên tục hướng tới một kết quả hữu ích.

Những suy tư ấy có vẻ xa lạ trong một thời đại mà chúng ta có thể theo dõi gần như mọi hoạt động của mình bằng điện thoại. Nhưng chúng đặt ra một câu hỏi rất hiện đại: Liệu chúng ta còn biết làm điều gì đó mà không cần nó phục vụ một mục đích khác?

Một buổi chiều ngồi nghe nhạc không nhất thiết phải giúp cải thiện khả năng cảm thụ nghệ thuật. Một chuyến đi bộ không cần trở thành bài tập cardio. Một bữa ăn nấu tại nhà không cần đạt đến tiêu chuẩn của một đầu bếp chuyên nghiệp. Một cuốn tiểu thuyết có thể được đọc chậm, bỏ dở, đọc lại, thậm chí không cần viết một bài đánh giá nào sau đó.

Những việc ấy có thể không làm chúng ta giỏi hơn, giàu hơn hay nổi tiếng hơn. Nhưng chúng vẫn có giá trị bởi chính trải nghiệm mà chúng đem lại.

Điều này không có nghĩa là phải từ bỏ kỷ luật, mục tiêu hay tham vọng. Thực tế, có những sở thích chỉ thực sự đem lại niềm vui khi chúng ta đủ kiên nhẫn để vượt qua giai đoạn vụng về ban đầu. Một người học piano cần luyện tập. Một người chạy marathon cần giáo án. Một người học ngoại ngữ cần duy trì thói quen. Không thể đòi hỏi mọi thứ phải vui ngay từ đầu.

Nhà văn Haruki Murakami là một trường hợp thú vị khi nghĩ về mối quan hệ giữa kỷ luật và niềm vui. Trong bài viết The Running Novelist đăng trên The New Yorker năm 2008, ông kể về việc bắt đầu chạy bộ thường xuyên từ năm 1982, khi 33 tuổi, trong giai đoạn chuyển từ điều hành một câu lạc bộ jazz sang viết tiểu thuyết. Chạy bộ trở thành một phần quan trọng trong đời sống của ông, gắn với sức bền thể chất và công việc sáng tác.

Ở Murakami, kỷ luật không nhất thiết đối lập với niềm vui. Một hoạt động được duy trì đều đặn có thể trở thành nguồn năng lượng cho đời sống sáng tạo. Nhưng có một khác biệt đáng lưu ý giữa việc rèn luyện để nuôi dưỡng điều mình yêu thích và việc biến điều mình yêu thích thành một bài kiểm tra năng lực liên tục.

Một người có thể chạy bộ mỗi ngày mà không cần biến mọi buổi chạy thành cuộc đua. Có thể học đàn nghiêm túc mà không phải đặt mục tiêu biểu diễn. Có thể đọc nhiều sách mà không cần xem số lượng sách là thước đo duy nhất của đời sống trí tuệ. Kỷ luật có thể giúp chúng ta đi sâu hơn vào một sở thích, nhưng không nên khiến chúng ta quên mất vì sao mình bắt đầu.

Có lẽ điều chúng ta cần giành lại không phải là một cuộc sống thiếu mục tiêu, mà là quyền được có những hoạt động không cần phải chứng minh điều gì.

Một sở thích không cần phải trở thành thành tựu

Thử tưởng tượng một người bắt đầu học vẽ ở tuổi 35. Họ không có ý định trở thành họa sĩ, không định mở triển lãm, cũng không cần kiếm thêm thu nhập từ những bức tranh. Họ chỉ muốn dành vài buổi tối mỗi tuần để ngồi trước giá vẽ, pha màu và học cách nhìn một vật thể. Có thể những bức tranh đầu tiên khá vụng về. Có thể sau một năm, kỹ năng của họ vẫn chỉ ở mức trung bình. Nhưng điều đó không khiến những buổi tối ấy trở nên vô nghĩa.

Một người khác có thể chạy bộ mà không cần tham gia giải marathon. Một người có thể học tiếng Italy chỉ vì thích âm điệu của ngôn ngữ này, dù chẳng có kế hoạch chuyển đến Rome. Một người có thể mua một chiếc máy ảnh cũ, chụp những con phố quen thuộc và chẳng bao giờ đăng ảnh lên mạng. Một người có thể trồng cây, làm gốm, chơi guitar hoặc nấu ăn mà không cần biến chúng thành một phần của thương hiệu cá nhân.

Chúng ta hoàn toàn có thể đặt mục tiêu cho sở thích, nhưng cũng có thể cho phép mình thay đổi mục tiêu, nghỉ ngơi, làm chưa tốt hoặc đơn giản là không muốn tiếp tục. Không phải hoạt động nào cũng cần được duy trì bằng sự quyết tâm sắt đá. Không phải điều gì từng khiến chúng ta vui cũng cần được nâng cấp thành một kỹ năng.

Thời gian rảnh không phải một khoảng trống cần lấp đầy bằng những phiên bản tốt hơn của chính mình. Nó cũng không phải một nguồn tài nguyên phải được khai thác triệt để. Đôi khi, một buổi chiều chẳng tạo ra kết quả nào vẫn có thể là một buổi chiều đáng nhớ. Một cuốn sách đọc dở vẫn có thể là một cuốn sách đáng đọc. Một buổi chạy chậm vẫn có thể là một buổi chạy tuyệt vời.

Có lẽ điều xa xỉ nhất trong đời sống hiện đại không phải là có thêm một sở thích mới, đạt thêm một cột mốc hay sở hữu thêm một kỹ năng. Mà là tìm lại được cảm giác vui vẻ khi làm một việc gì đó, không cần nó khiến mình trở nên khỏe hơn, thông minh hơn, năng suất hơn hay đáng ngưỡng mộ hơn.

Bởi sau cùng, sở thích không phải một công việc thứ hai. Và chúng ta cũng không cần biến toàn bộ cuộc đời mình thành một bản báo cáo thành tích.