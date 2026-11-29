Ái nữ chỉ mới 3 tuổi đã tập viết số, đếm vanh vách, được cư dân mạng hài hước gọi là “thần đồng”.

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc học tập tại nhà cùng con gái Tuệ An (tên thân mật là Titi). Trong video lần này, cô bé được mẹ giao nhiệm vụ tập viết các số từ 1 đến 10. Tuy nhiên, thành quả sau đó lại khiến người xem bật cười. Thay vì viết ra những con số quen thuộc, Titi dường như đã tự sáng tạo một "bộ số mới" theo cách của riêng mình.

Chứng kiến bài làm của con, Đỗ Mỹ Linh hài hước nhận xét: "Thần đồng toán học đang nghiên cứu bộ số mới". Cách cô bé hí hoáy cầm bút, tập trung hoàn thành bài tập cùng phản ứng có phần ngây ngô khi được mẹ kiểm tra khiến đoạn clip nhận được nhiều sự chú ý.

Bé Titi - con gái Chủ tịch Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây sốt với những video học toán

Đây cũng là nội dung tiếp theo trong series học toán tại nhà của hai mẹ con Đỗ Mỹ Linh. Thời gian gần đây, nàng hậu thường xuyên chia sẻ những video ghi lại quá trình đồng hành cùng con gái làm quen với các con số, tập đếm, nhận biết mặt số, thực hiện phép cộng trừ đơn giản và luyện viết.

Dù mới 3 tuổi, Titi đã khá nhanh nhẹn trong các hoạt động này. Tuy nhiên, cô bé cũng có những lúc nhầm lẫn, đưa ra câu trả lời chưa chính xác hoặc thực hiện bài tập theo cách khiến mẹ phải bật cười. Chính những tình huống rất đời thường ấy lại tạo nên sức hút cho loạt video.

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh Titi tập viết số 9 từng thu hút khoảng 1,6 triệu lượt xem và gần 20.000 lượt tương tác. Trong video, cô bé chăm chú làm theo hướng dẫn của mẹ nhưng lại viết số 9 theo chiều ngược. Đỗ Mỹ Linh không tỏ ra sốt ruột mà nhẹ nhàng chỉ lại cách viết cho con.

Các đoạn clip dạy con học do nàng hậu đăng tải đều hút cả triệu lượt xem

Ở một video khác, khi được mẹ hỏi về số 6, Titi chưa thể nhớ ra ngay. Đỗ Mỹ Linh phải đưa ra gợi ý bằng cách liên hệ với tầng cao nhất trong nhà để con gái tìm được đáp án. Những màn hỏi - đáp như vậy khiến cư dân mạng thích thú, đặc biệt là các phụ huynh có con nhỏ bởi đây cũng là những tình huống quen thuộc khi trẻ bắt đầu làm quen với việc học.

Một chi tiết thường xuyên được nhắc đến trong series là mục tiêu "đưa con vào Harvard" mà Đỗ Mỹ Linh hài hước đặt ra. Mỗi khi Titi có câu trả lời chưa đúng hoặc gặp khó khăn với bài tập, câu chuyện Harvard lại được mẹ đem ra trêu. Thậm chí, cô bé đôi lúc còn đổi vai, trở thành cô giáo, hướng dẫn ngược lại cho mẹ trong những buổi học tại nhà.

Không đặt nặng những kết quả trong từng bài tập, qua các video có thể thấy Đỗ Mỹ Linh thường lựa chọn cách kiên nhẫn giải thích, đưa ra gợi ý để con tự suy nghĩ và sửa lại khi cần thiết. Những buổi học vì thế mang màu sắc vui vẻ, gần gũi hơn là một giờ học nghiêm túc.

Titi là con gái đầu lòng của Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội, đồng thời là cháu nội của ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T Group. Đỗ Vinh Quang cũng hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines.

Vợ chồng Đỗ Vinh Quang dành nhiều thời gian, đầu tư cho con gái đầu lòng

Sau khi kết hôn vào năm 2022 và đón con gái đầu lòng năm 2023, Đỗ Mỹ Linh có phần hạn chế hoạt động showbiz, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Trên mạng xã hội, người đẹp thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con gái như vui chơi, đọc sách, vẽ tranh và học tập.

Về phía Đỗ Vinh Quang, dù khá kín tiếng trong việc chia sẻ đời tư, nam doanh nhân cũng từng xuất hiện trong những khoảnh khắc gia đình được Đỗ Mỹ Linh đăng tải. Cả hai giữ cuộc sống riêng tư tương đối kín đáo, không thường xuyên đưa con gái lên mạng xã hội.

Qua những gì được chia sẻ, có thể thấy vợ chồng Đỗ Mỹ Linh chú trọng việc dành thời gian đồng hành cùng con trong những hoạt động thường ngày. Từ việc cho con làm quen với sách vở, các con số đến những trò chơi phù hợp với lứa tuổi, Titi được tiếp xúc với nhiều hoạt động khám phá và học hỏi ngay từ nhỏ. Thay vì chỉ chú ý đến việc con trả lời đúng hay sai, những khoảnh khắc được chia sẻ cho thấy bố mẹ tạo không khí thoải mái để cô bé tự tin thể hiện suy nghĩ của mình.

Có lẽ cũng bởi vậy, series học toán của Titi không chỉ được chú ý vì những màn thể hiện đáng yêu của cô bé mà còn bởi sự tương tác tự nhiên giữa hai mẹ con. Và sau mỗi lần "thần đồng toán học" lên sóng, netizen đều bày tỏ sự thích thú bởi những tình huống thú vị, đáng yêu của bé Titi.

Ảnh: TikTok/FBNV