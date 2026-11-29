Những hình ảnh hiếm hoi trong đám cưới của cặp đôi tại một khu du lịch sinh thái ở Sóc Sơn (Hà Nội) được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút nhiều sự quan tâm. Đặc biệt là nhan sắc cô dâu kín tiếng.

Mới đây, thông tin người mẫu, diễn viên Hữu Vi tổ chức đám cưới với bạn gái Hằng Nga tại Hà Nội nhận được nhiều sự chú ý. Vốn khá kín tiếng trên mạng xã hội, cả hai gần như không chia sẻ chuyện tình cảm hay hình ảnh chung trước đó. Đây cũng là lần hiếm hoi nhiều netizen biết đến danh tính và diện mạo nửa kia của Hữu Vi, vì vậy những hình ảnh trong ngày trọng đại càng khiến công chúng tò mò.

Hữu Vi tổ chức đám cưới - cô dâu là Hằng Nga, SN 1991, ở Hà Nội. Nguồn: MXH.

Qua những đoạn clip và hình ảnh được khách mời chia sẻ, cô dâu Hằng Nga nhận về nhiều lời khen nhờ nhan sắc xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ cùng vóc dáng thanh mảnh. Trong ngày trọng đại, cô lựa chọn chiếc váy cưới cúp ngực, thiết kế tôn lên bờ vai và vóc dáng mảnh mai. Không cần trang điểm hay ăn diện quá cầu kỳ, Hằng Nga vẫn ghi điểm với diện mạo nữ tính, thanh lịch và thần thái tự nhiên.

Ở những khoảnh khắc được ghi lại tại lễ cưới, cô dâu thường xuyên nở nụ cười rạng rỡ khi sánh đôi bên Hữu Vi. Cặp đôi cũng có nhiều khoảnh khắc tình cảm, từ lúc cùng tiến vào lễ đường đến khi khiêu vũ trong tiệc cưới.

Cận cảnh nhan sắc cô dâu trong ngày cưới. Nguồn: XMH.

Cô dâu nhận về nhiều lời khen ngợi về vóc dáng lẫn phong cách. Nguồn: cookingsao.

Không chỉ những hình ảnh trong ngày cưới, bộ ảnh trước hôn lễ của Hữu Vi và Hằng Nga cũng nhận được sự chú ý. Cả hai lựa chọn Tà Xùa (Sơn La) làm bối cảnh chụp ảnh cưới. Trong những khung hình diện váy trắng, Hằng Nga được khen nhờ gương mặt xinh xắn, nụ cười tươi và vóc dáng thanh mảnh. Ở một số bức ảnh khác, cô thay đổi phong cách với áo lệch vai, chân váy ngắn, boots cao cổ và kính râm, trông trẻ trung, cá tính hơn. Sự thay đổi trong cách ăn mặc cũng giúp cô dâu ghi điểm với hình ảnh khá đa dạng.

Cô dâu trẻ trung, xinh đẹp. Nguồn FC Hữu Vi.

Dưới những bài đăng chia sẻ khoảnh khắc hôn lễ, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho nhan sắc của Hằng Nga:

- “Cô dâu xinh quá, mà cao nữa”.

- “Thấy hợp nha, cô dâu trông trẻ, nét kiểu tự nhiên và vóc dáng cũng đẹp nữa”.

- “Cô dâu xinh, diện đơn giản mà trông sang nha”.

- “Nhìn cô dâu có nét dịu dàng, nụ cười cũng rất tươi”.

- “Hai người đứng cạnh nhau đẹp đôi quá”.

Được biết, Hằng Nga sinh năm 1991, từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017. Tại sân chơi này, cô lọt Top 15 chung cuộc và giành giải phụ Người đẹp Bikini. Thời điểm dự thi, Hằng Nga gây chú ý với chiều cao 1,71 m. Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Hằng Nga hiện chia sẻ những hình ảnh liên quan đến công việc và cuộc sống thường ngày, đang hoạt động trong lĩnh vực múa.

Hữu Vi sinh năm 1992 tại Hà Nội, được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên. Năm 2014, anh giành danh hiệu Á vương 3 tại cuộc thi Mister Global. Đến năm 2016, Hữu Vi được Missosology - chuyên trang sắc đẹp quốc tế - bình chọn là “Người đàn ông đẹp trai nhất Việt Nam 2016”. Sau đó, anh tham gia diễn xuất trong các dự án như Chiến Dịch Chống Ế, Điệp Vụ Chân Dài, Glee phiên bản Việt. Năm 2017, anh đảm nhận vai trò host The Face Vietnam mùa 2. Đến năm 2018, Hữu Vi gây chú ý khi vào vai Thượng sĩ Bảo Huy trong Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt.