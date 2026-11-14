Tỏ tình 14 lần mới cưới được người thương, chàng trai bật khóc trong đám cưới tiền tỷ: Cô dâu nói gì?

Từng bị cô gái mình thương từ chối nhiều lần, chàng trai kiên trì theo đuổi suốt hành trình yêu đương. Đến ngày cưới, anh bật khóc khi chính thức được đón người thương về chung nhà.

Xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son, cặp đôi Phạm Minh Phúc (29 tuổi, kinh doanh) và Đoàn Hứa Thục Đình (27 tuổi, kinh doanh) đã có những chia sẻ thú vị về câu chuyện tình yêu của mình. Từ một chàng trai liên tục bị từ chối, Minh Phúc cuối cùng cũng cưới được người con gái mình thương. Đám cưới tiền tỷ của cả hai được tổ chức với sự tham gia của khoảng 700 khách mời cùng nhiều hạng mục được đầu tư cầu kỳ, công phu.

Nói về cơ duyên gặp gỡ, Thục Đình cho biết bố mẹ cả hai đều là bạn chơi chung trong một nhóm. Cô biết bố mẹ của Minh Phúc vì từng cùng đi du lịch chung, nhưng chưa một lần gặp anh vì anh đi du học Mỹ từ nhỏ.

Thời điểm dịch Covid bùng phát, Minh Phúc trở về Việt Nam và bố mẹ hai bên đã ngầm tìm cách kết nối đôi bạn trẻ. Trong lần gặp đầu tiên, Thục Đình không có chút ấn tượng với Minh Phúc, thậm chí cô còn phàn nàn vì anh chàng nói chuyện quá dở. Trong khi đó, Mình Phúc liên tục cảm thán Thục Đình rất xinh và anh gần như đã “đổ”.

Khi ấy, anh chàng chủ động xin số điện thoại, tài khoản mạng xã hội nhưng đều bị Thục Đình từ chối. Không dễ dàng bỏ cuộc, anh tiếp tục tìm cách tiếp cận và nhiều lần bày tỏ tình cảm.

Thậm chí, khi Phúc mạnh dạn hỏi Thục Đình có muốn làm bạn gái mình hay không, cô còn bất ngờ đáp lại: "Anh bị khùng hả?". Dù vậy, chàng trai vẫn kiên trì theo đuổi. Sau 14 lần tỏ tình, anh mới nhận được cái gật đầu từ cô gái mình thích.

Cặp đôi chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình trên Vợ chồng son.

Nhớ lại chuyện ngày xưa, Thục Đình thừa nhận rằng thời điểm đó cô đồng ý làm bạn gái của Minh Phúc nhưng trong lòng chưa thực sự rung động. Cô đồng ý tìm hiểu phần lớn vì cảm nhận được sự hiền lành, kiên trì của Phúc và đặc biệt là quý mến bố mẹ anh. Cô nghĩ mình cứ đồng ý rồi tìm hiểu dần về anh.

Mối quan hệ tiến triển nhanh hơn dự kiến. Chỉ sau 20 ngày quen nhau, Minh Phúc đã bất ngờ hỏi cưới bạn gái trong một bữa ăn có sự góp mặt của hai gia đình. “Màn đánh úp” này của Phúc thực sự khiến bạn gái có phần sốc vì mục đích ban đầu của bữa ăn chỉ là thông báo cặp đôi đang hẹn hò, tìm hiểu.

Hai tháng sau, Minh Phúc chính thức cầu hôn Thục Đình tại Nhật Bản. Sau 10 tháng kể từ ngày quen biết, cả hai chính thức tổ chức hôn lễ. Đây cũng là dịp cô dâu hiện thực hóa mong muốn có một ngày cưới thật đặc biệt, được trải nghiệm cảm giác trở thành nàng công chúa.

“Tôi muốn đám cưới của mình phải lớn nhất, hoành tráng nhất. Tôi phải như nàng công chúa, mặc 5 chiếc đầm cưới, thuê 36 thợ chụp ảnh.

Chúng tôi chụp 7 bộ ảnh cưới, mang ê kíp gần 20 người đi chụp cùng. Đám cưới mời 700 khách, dù đã gói gọn khá nhiều. Trong đó, khách của bố mẹ hai bên khoảng 600 người. Chi phí cho đám cưới khoảng 9 số 0”, Thục Đình kể về đám cưới tiền tỷ của mình.

Đám cưới của cả hai được chuẩn bị rất công phu.

Với nhiều hạng mục được chuẩn bị công phu, ngày cưới trở thành một dấu mốc đặc biệt đối với cả hai. Tuy nhiên, điều khiến Minh Phúc nhớ nhất có lẽ không chỉ là quy mô hôn lễ mà còn là cảm xúc của chính mình khi được đứng bên người con gái từng nhiều lần từ chối tình cảm.

Trong ngày trọng đại, Minh Phúc đã bật khóc nức nở. Anh không giấu được niềm xúc động khi cuối cùng cũng cưới được người mình yêu thương sau hành trình kiên trì theo đuổi.

Khi thấy chồng khóc, Thục Đình lại tỏ ra bối rối vì cô không nghe rõ những lời anh nói. “Lúc đó tôi cảm thấy mắc cỡ thực sự. Anh là người không giỏi ăn nói. Anh vừa nói vừa khóc. Bên quay phim họ không thể quay được tiếng. Tôi cũng không rõ anh nói gì”, Thục Đình chia sẻ.

Sau khi về chung nhà, cả hai cũng dần nhận ra những khác biệt trong tính cách và thói quen sinh hoạt. Thục Đình thích nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, trong khi Minh Phúc đôi lúc còn bừa bộn, thiếu tinh tế và dành nhiều thời gian cho điện thoại. Thục Đình hy vọng bạn đời dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là chơi với con. Ở chiều ngược lại, Minh Phúc mong vợ bớt nóng tính, hạn chế lớn tiếng và không thường xuyên sai vặt chồng.

Từ 14 lần bày tỏ tình cảm mới nhận được lời đồng ý đến đám cưới được chuẩn bị cầu kỳ, câu chuyện của Minh Phúc và Thục Đình khép lại hành trình yêu đương bằng một dấu mốc đáng nhớ. Sau những cảm xúc trong ngày cưới, cả hai tiếp tục học cách thấu hiểu, nhường nhịn và vun đắp cuộc sống gia đình.

(Nguồn: Vợ chồng son)