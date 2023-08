Chính Jungkook đánh bại kỷ lục của BTS

Việc nhập ngũ của các thành viên BTS được xem như tiêu chí để ước tính về tương lai của Kpop trên thị trường thế giới. Thành tích của BTS trên BXH chính Billboard của Mỹ có sức ảnh hưởng lớn đến làng nhạc pop trên toàn cầu đã cho thấy rõ điều này.

“Hiện tượng BTS sẽ khó tái tạo ở Hàn Quốc”

7 chàng trai từ Big Hit Music đứng đầu bảng xếp hạng album chính của Billboard 200 với 6 album, kéo dài từ Love Yourself 轉 Tear (2018) đến Proof (2022). Họ tạo nên kỷ lục Kpop khi có 6 bài hát xếp hạng Billboard nhất Hot 100.

Nhóm đạt được thành công chưa từng có, đặc biệt tại Mỹ với 3 lần được đề cử giải Grammy. Billboard tiết lộ BTS là nghệ sĩ chiếm nhiều vị trí số một nhất trên Hot 100 trong 10 năm qua. Con số này vượt qua kỷ lục của ngôi sao nhạc pop nổi tiếng thế giới Drake với 5 bài hát và Ariana Grande, Taylor Swift với 4 bài hát. Đặc biệt, khi lọt vào bảng xếp hạng với ca khúc mới, họ vinh dự vươn lên dẫn đầu ngay từ tuần ra mắt, ngang hàng thành tích với Ariana Grande và Taylor Swift.

BTS dự kiến trở lại hoạt động nhóm vào năm 2025, sau khi 7 thành viên lần lượt hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tính đến thời điểm này, 2 thành viên đang hoạt động trong quân ngũ, Suga là thành viên thứ 3 của BTS nhập ngũ trong thời gian tới. Lịch trình của các thành viên còn lại dự kiến cuối năm hoặc đầu năm 2024.

Trong cuộc phỏng vấn với The Korea Times , Lee Ja Yeon – chủ tịch Hiệp hội ca sĩ Hàn Quốc bày tỏ lo ngại rằng hiện tượng BTS sẽ khó tái tạo ở Hàn Quốc: “Tôi lo ngại Làn sóng Hallyu mang tên BTS’, phong trào sở hữu sức mạnh văn hóa mềm lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến, sẽ sớm biến mất” - Lee nói.

“Trong những năm trước khi phong trào này ra đời, người ta tin rằng việc tìm kiếm 'The Beatles tiếp theo' sẽ là rất khó khăn, và bây giờ, chúng ta đã đến thời điểm khó có thể hy vọng vào 'BTS tiếp theo'”.

Nhà phê bình âm nhạc Kim Do Heon nâng cao tiêu chuẩn đối với kỳ vọng dành cho các nghệ sĩ Kpop. Ông nhận định, ngày càng có nhiều nhóm nhạc Kpop lọt vào bảng xếp hạng Billboard và tổ chức các buổi hòa nhạc quy mô lớn ở nước ngoài với tốc độ nhanh hơn BTS. Nhưng thành tích của họ không còn nhận được sự chú ý lớn như BTS đã làm, dấu hiệu cho thấy thành công của idol Kpop trên thị trường toàn cầu giờ đây gần như đã được dự đoán trước.

Người làm dập tắt mối lo ngại về thời kỳ hậu BTS

Tạm dừng hoạt động nhóm, các thành viên BTS chính thức solo, mở ra chương 2, cho thấy khía cạnh mới mẻ mà họ chưa có cơ hội được thể hiện. Đến nay, 6/7 thành viên đều đã có album solo, gói gọn trong vòng 1 năm. Thành tích vẫn chưa thể so sánh với tư cách nhóm nhạc hoàn chỉnh làm nhiều người nghi ngại về thời kỳ “hậu BTS”, khoảng trống do BTS tạm ngừng hoạt động đối với thị trường Kpop vẫn quá lớn.

Tuy nhiên, mọi nghi hoặc tan biến khi em út BTS chính thức solo với đĩa đơn đầu tay Seven , xô đổ kỷ lục cũ của BTS và thiết lập nên những thành tích vô tiền khoáng hậu đối với nghệ sĩ solo Kpop. Thành tích của Jungkook cạnh tranh trực tiếp với những mainstream US-UK.

Jungkook phá vỡ nhiều kỷ lục của BTS nói riêng và Kpop nói chung chỉ nhờ đĩa đơn duy nhất Seven. Ảnh: Twitter.

Mặc dù đã ở tuần thứ 6 kể từ khi phát hành, Seven vẫn thu về 53,7 triệu lượt phát trực tuyến mỗi tuần (sau khi lọc), tương đương khoảng 7,6 triệu lượt phát hàng ngày. Tính đến ngày 25/8, bài hát đã giành vị trí quán quân trên Global Spotify Chart trong 42 ngày liên tiếp, nhiều hơn tất cả các nghệ sĩ châu Á khác cộng lại, theo Chart Data.



Trước đó, Seven lập kỷ lục toàn cầu mới trên Spotify khi đạt 89,7 triệu lượt stream (sau khi lọc). Đây là lượng stream nhiều nhất của nghệ sĩ nam trong vòng 1 tuần, ghi danh vào Kỷ lục Guinness Thế giới.

Bản hit của ca sĩ sinh năm 1997 lọt vào bảng xếp hạng Billboard Main Singles Hot 100 ở vị trí số 1, duy trì top 30 với thứ hạng 9, 30, 28, 30 trong các tuần tiếp theo. Seven giúp Jungkook giữ vững vị trí hàng đầu trên cả hai bảng xếp hạng Global 200 và Global Excluding US trong sáu tuần liên tiếp. Với điều này, Jungkook tiếp tục qua mặt BTS, trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên và lâu nhất đạt được kỷ lục này.

Lần đầu sau năm 2020 có tài khoản Spotify của nghệ sĩ Kpop vượt thành tích của BTS về lượt nghe hàng tháng. Theo CasinoAlpha , Jungkook thu hút được 35.407.241 người nghe hàng tháng, trong khi BTS xếp sau với 35.137.160 người nghe mỗi tháng.

“Việc Jungkook tăng lượng người nghe hàng tháng cho thấy tài năng của anh ấy và sức hấp dẫn đa dạng vốn có của BTS. Nhóm là hiện tượng toàn cầu nhưng các thành viên đều có dấu ấn riêng biệt” - Tổng biên tập Casino Alpha, Tudor Turiceanu cho biết.

Đến nay, Seven vượt 400 triệu lượt nghe trên Spotify, nền tảng phát nhạc lớn nhất thế giới trong 33 ngày, khoảng thời gian ngắn nhất đối với nam nghệ sĩ. Ngày thứ 39 kể từ khi phát hành, bản hit ghi nhận tổng cộng 461.096.373 triệu lượt nghe, đứng đầu danh sách bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất của ca sĩ solo Kpop năm 2023. Seven kỳ vọng hướng đến thành tích vượt qua Cupid của Fifty Fifty để trở thành ca khúc Kpop có nhiều lượt nghe nhất năm nay.

Jungkook cân bằng lại thế trận Kpop trên thị trường quốc tế khi BTS tạm thời ngừng hoạt động nhóm. Ảnh: Twitter.

Đánh bại chính nhóm nhạc của mình, Seven của Jungkook đang tiến tới những kỷ lục mới. Casino Alpha tiết lộ bài hát đã thu về 1,5 triệu USD tiền bản quyền, vượt qua Take Two của BTS, thu về 564.000 USD thu kể từ khi phát hành vào tháng 6.



Trào lưu "Seven Challenge" vẫn đang ngày càng phổ biến ở khắp các quốc gia. Tổng thống Chile, Gabriel Boric, thu hút sự chú ý bằng cách sử dụng nhạc nền Seven cho video phát biểu, được đăng trên Instagram Story, TikTok. Video được chia sẻ trên Twitter và nhanh chóng trở thành chủ đề nóng. Bức ảnh chụp ông Gabriel Boric cầm ảnh của Jungkook cũng được lan truyền, tạo nên sự thích thú với nhiều người hâm mộ nam ca sĩ.

Nữ diễn viên Hollywood Zendaya không nằm ngoài trào lưu Seven , ngôi sao phim Người nhện giới thiệu những bộ trang phục mặc trong bảy ngày, được kết hợp khéo léo theo lời bài hát. Ngoài ra, diễn viên Yoshihara Masato và Yamashita Koki (Nhật Bản), Kang Daniel, nhóm ZB1, Park Bo Gum, Jessi… cũng bày tỏ niềm yêu thích với bản hit của em út BTS.

Trên Pann , cư dân mạng thể hiện sự ngưỡng mộ với tài năng của Jungkook, nhận định nam ca sĩ là thành viên hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát hành solo vững mạnh nhất BTS. Với những thành tích đã và đang đạt được, thậm chí “đánh bật” chính nhóm nhạc của mình, khán giả cho rằng “hậu BTS” mà người ta suy tính đã tìm được người kế nhiệm, không ai khác chính là Jungkook.

Nhà sản xuất âm nhạc từng giành Grammy, Andrew Watt, so sánh Jungkook với Justin Timberlake khi hoạt động solo sau khi rời Nsync, cho rằng cả hai đều là những tài năng nổi lên từ các nhóm nhạc nam và đạt được thành công toàn cầu. Andrew Watt mô tả giọng ca Dreamers là người chăm chỉ, tốt bụng, kính nghiệp, không khác gì “siêu sao người Mỹ”.

Mặt khác, tờ Forbes cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Jungkook, viết về nam thần tượng "không chỉ là thành viên của ban nhạc lớn nhất thế giới mà còn là người tạo hit theo đúng nghĩa".

Trong lần hợp tác với ca sĩ kiêm nhạc sĩ Charlie Puth với ca khúc Left and Right , Charlie Puth gọi Jungkook là thiên tài khiêm tốn với giọng hát hoàn hảo.

Với tiền đề rực rỡ từ đĩa đơn Seven , người hâm mộ nôn nóng nam ca sĩ 26 tuổi phát hành album đầu tay vào cuối năm nay. Thời gian dự kiến sau khi thành viên BTS khác là V hoàn thành album solo vào tháng 9.