Jungkook trở thành ông hoàng nghe nhạc Spotify của K-pop

Chỉ vài ngày sau khi gây bão trên toàn thế giới với đĩa đơn mới "Seven" bằng cách đồng thời ra mắt ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100, số 1 Billboard Global 200 và số 1 trên Global Excl. US, đồng thời trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên và duy nhất trong lịch sử đồng thời đứng đầu 3 bảng xếp hạng này, Jungkook đã một lần nữa thiết lập nên một cột mốc kỷ lục mới cho sự nghiệp ca hát của mình.

Cụ thể, theo Chart Data, Jungkook đã vượt mốc 30 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify với tổng số 31.699.434 người nghe hàng tháng, trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên và duy nhất đạt được cột mốc này cho đến thời điểm hiện tại. Đây là lượt nghe hàng tháng nhiều thứ 3 mọi thời đại đối với một nghệ sĩ K-pop trên Spotify sau BTS và FIFTY FIFTY.

"Seven" của Jungkook hiện đang giữ kỷ lục Guinness thế giới cũng như là bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất bởi một nghệ sĩ nam trong một tuần trên lịch sử Spotify - với 89,7 triệu lượt phát. Kỷ lục này trước đó được tạo ra cho ca khúc "As It Was by" Harry Styles với 78,4 triệu lượt phát.