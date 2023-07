Jungkook chia sẻ về “mẹo” luyện thanh độc lạ, lý do không ngờ tới khi lựa chọn phát hành “Seven”

Mới đây, Jungkook đã chia sẻ về hành trình thu âm cùng những câu chuyện thú vị xung quanh quá trình chuẩn bị cho ca khúc solo đầu tay, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Trong quá trình chuẩn bị cho màn debut solo, nam idol đã có dịp hợp tác với đội ngũ nhà sản xuất/producer người nước ngoài tại Los Angeles (Mỹ).

Jungkook hợp tác với producer người nước ngoài

Đáng chú ý, Jungkook đã tiết lộ cho người hâm mộ lý do anh lựa chọn Seven làm sản phẩm solo đầu tay. Cụ thể, khi vừa nghe Seven cùng với producer Hitman Bang, anh chàng đã ngay lập tức phải lòng và quyết định lựa chọn ca khúc này. Thậm chí, thành viên BTS còn thích Seven đến mức có thể tưởng tượng ra khoảnh khắc anh biểu diễn trên sân khấu.

Jungkook thích thú ngay từ những giây phút đầu tiên nghe "Seven"

Nói về lý do lựa chọn Seven, Jungkook cho rằng ca khúc này rất ngầu và trưởng thành nên anh muốn thể hiện nó với người hâm mộ. Ngay cả trong hình ảnh concept, Jungkook cũng thể hiện một khía cạnh đầy trưởng thành, mới mẻ, "lột xác" hoàn toàn khỏi hình tượng maknae dễ thương thường thấy.

Jungkook theo đuổi hình tượng trưởng thành, quyến rũ



Bên cạnh đó, Jungkook cũng chia sẻ về bí quyết luyện tập thanh nhạc bằng ống hút khiến fan vô cùng thích thú. Được biết, bài tập này sẽ đem lại hiệu quả cho việc cân bằng hợp âm và ngăn chặn tình trạng mất giọng. Do đó, dù thực hành khá khó khăn, khiến Jungkook nhiều lần thất bại nhưng nam idol vẫn cố gắng hoàn thiện bài tập trước khi đến phòng thu.