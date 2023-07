Jungkook thẳng thắn lên tiếng về việc ra mắt phiên bản ngôn từ “người lớn” cho ca khúc Seven

Mới đây, khi đang livestream trò chuyện cùng người hâm mộ, 1 fan đã đặt câu hỏi về lý do Jungkook quyết định tạo ra một "dirty ver" (phiên bản chứa ca từ người lớn) cho ca khúc Seven dưới tư cách là một nghệ sĩ. Trước đó, thành viên BTS từng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ với phần lời nhạy cảm, táo bạo trong Explicit ver (phiên bản có chứa từ ngữ không phù hợp) của Seven.

Jungkook lên tiếng về phiên bản "người lớn" của Seven

Cụ thể, nam idol đã thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ rằng mỗi người một quan điểm khác nhau và anh không nghĩ phiên bản này của Seven là một "dirty ver". Jungkook biết rằng fan thích mình vẫn là một "em út" hồn nhiên, vô tư của BTS nhưng nay anh chàng đã 26 tuổi, đủ trưởng thành để đem đến một hình ảnh đột phá, mới lạ hơn.

Do đó, trong âm nhạc, Jungkook muốn thể hiện bản thân theo cách mà mình muốn, tuy nhiên vẫn sẽ nằm trong giới hạn nhất định để đảm bảo sự tôn trọng với fan.

Jungkook muốn được công chúng công nhận với sự thay đổi này

Bên cạnh đó, Jungkook không quên động viên người hâm mộ, mong fan sẽ đón nhận những thứ mới mẻ và thú vị trong âm nhạc của anh. Nam thần tượng cũng thừa nhận người hâm mộ chính là động lực để anh thử sức với những điều mới mẻ, bước ra khỏi khuôn mẫu.

Việc dám thẳng thắn đối mặt với vấn đề đang nhận nhiều ý kiến trái chiều của Jungkook đã hoàn toàn ghi điểm trong mắt công chúng. Ngoài ra, người hâm mộ cũng bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn anh chàng sẽ luôn được làm chính mình.

Một số bình luận của netizen:

- Jungkook chọn đối mặt với câu hỏi như vậy làm tôi càng cảm thấy ngưỡng mộ và yêu thương chàng trai này hơn.

- Cách Jungkook nói chuyện cảm giác rất tôn trọng fan, thể hiện cá tính trong âm nhạc nhưng sẽ không vượt qua giới hạn vì Army.

- Thương Jungkook ghê, nghe giọng chắc anh buồn lắm, hãy cứ là chính mình nhé!

- Thích cách anh thẳng thắn đối diện với vấn đề, fan sẽ luôn ở đằng sau ủng hộ anh.