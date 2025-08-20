Chiếc điện thoại từng là mơ ước của thế hệ 8x - 9x đời đầu, Gen Z không dùng không hiểu được đâu

Có một thế hệ từng lớn lên trong âm thanh quen thuộc của những bản nhạc chuông đa âm, trong những tin nhắn gõ phím T9 lạch cạch, và trong niềm háo hức được cài hình nền động hay đổi nhạc chuông riêng.

Với 8x và 9x đời đầu, chiếc điện thoại di động không chỉ là phương tiện liên lạc mà còn là kỷ niệm của cả một thời tuổi trẻ. Và trong số những cái tên đã làm nên tuổi trẻ ấy, Motorola Razr V3 chính là giấc mơ xa xỉ, món đồ công nghệ khiến không ít lứa 8x-9x đời đầu cũng khao khát có trong tay.

Năm 2004, khi Motorola Razr V3 chính thức ra mắt, cả thế giới phải thừa nhận đây là một cú hích thay đổi hoàn toàn định nghĩa về điện thoại di động. Thiết kế mỏng đến mức khó tin, gập mở sành điệu, bàn phím kim loại sáng xanh lấp lánh trong bóng tối… tất cả tạo nên một sức hút mà ngay cả những “người không quan tâm đến công nghệ” cũng phải ngước nhìn.

Ở thời điểm mà hầu hết điện thoại còn dày cộm và thô cứng, Razr V3 giống như một siêu mẫu bước ra từ sàn diễn, thanh thoát, tinh tế và đậm chất thời trang.

Thế hệ 8x, 9x chắc hẳn không quên cảm giác được lấy Razr từ túi quần jean, gập máy lại nghe “tách” một cái đầy kiêu hãnh.

Chỉ cần mở điện thoại ra, lập tức chủ nhân của chiếc điện thoại sẽ trở thành tâm điểm của cả không gian. Sở hữu Razr V3 thời đó chẳng khác nào sở hữu một biểu tượng, thứ mà không phải ai cũng có thể chạm tay tới.

Không chỉ đẹp, Razr V3 còn mang trong mình những công nghệ được xem là “xịn sò” nhất lúc bấy giờ: camera VGA zoom 4x, màn hình chính sắc nét hiếm có, kết nối Bluetooth thời thượng, băng tần GSM toàn cầu giúp bạn đi đâu cũng không lo sóng. Và điểm nhấn đặc biệt chính là bảng màu đa dạng chưa từng có: từ hồng ngọt ngào, đỏ quyền lực, xanh trẻ trung, tím huyền bí đến vàng, xanh lá cá tính. Với người Việt, phiên bản bạc lại chiếm trọn cảm tình vì sự sang trọng, đến mức giá bán luôn cao hơn các màu còn lại.

Thời gian trôi qua, smartphone xuất hiện và thay đổi tất cả, nhưng Razr V3 vẫn còn đó như một tượng đài. Nó là minh chứng cho sự sáng tạo táo bạo của Motorola, là sản phẩm từng khiến cả ngành công nghiệp phải thay đổi hướng đi. Người ta vẫn nói đùa rằng nếu iPhone không ra đời, có lẽ đến giờ chúng ta vẫn đang sống trong kỷ nguyên của những chiếc điện thoại nắp gập.

Một mẫu quảng cáo Motorola Razr V3 thời điểm năm 2004.

Đến khi bị ngừng bán 4 năm sau đó, Motorola đã bán được hơn 130 triệu chiếc V3.

Hơn hai mươi năm sau, Motorola lại một lần nữa thổi hồn vào huyền thoại. Bộ ba Motorola Razr 2025 với Razr tiêu chuẩn (699,99 USD), Razr Plus (999,99 USD) và Razr Ultra (1.299,99 USD) tái xuất, giữ nguyên tinh thần của chiếc Razr cổ điển nhưng khoác lên mình màn hình gập hiện đại cùng sức mạnh Android. Maria Jose Martin, Giám đốc tiếp thị Bắc Mỹ tại Motorola, đã khẳng định: “Ở đầu những năm 2000, sở hữu Razr là một tuyên ngôn thời trang, là biểu tượng địa vị. Ngày nay, chúng tôi muốn đưa tinh thần ấy trở lại, theo cách hợp thời hơn”.

Phiên bản Motorola Razr V3 ra mắt năm 2004 đặt cạnh Motorola Razr 2024.

Có lẽ với Gen Z, Razr V3 chỉ là một cái tên xa lạ trong danh sách những “cục gạch” cổ điển mà bố mẹ từng dùng. Nhưng nếu một lần bạn được chạm vào bàn phím kim loại sáng lên trong đêm, nghe tiếng “tách” giòn tan khi gập máy hay cảm nhận sự tự tin trào dâng khi cầm trên tay, bạn sẽ hiểu tại sao Razr V3 từng là giấc mơ thanh xuân của một thế hệ. Và cũng sẽ hiểu vì sao, đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc lại, trong mắt 8x, 9x vẫn ánh lên niềm hứng thú xen lẫn chút hoài niệm khó quên.