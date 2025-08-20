Một khoản tiền TUYỆT ĐỐI không được rút hoặc chi tiêu: Nhiều người chủ quan vẫn làm, cực kỳ nguy hiểm

Tuyệt đối không rút tiền khi thấy có chuyển khoản nhầm

Gần đây, tình trạng các đối tượng lừa đảo thường cố tình chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản của người dùng, sau đó sẽ giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính, hoặc thậm chí là người thân để liên hệ, thông báo về việc "chuyển nhầm" và yêu cầu chuyển trả lại số tiền (thường là một khoản lớn hơn hoặc kèm theo một khoản phí). Khi làm theo, kẻ gian có thể chiếm đoạt tiền của bạn.

Khi nhận được một khoản tiền lạ chuyển vào tài khoản, VPBank đã đưa ra các cảnh báo và khuyến cáo khách hàng thực hiện các bước sau để tránh các rủi ro lừa đảo:

Tuyệt đối không sử dụng khoản tiền đó:

VPBank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không được rút khoản tiền này ra khỏi tài khoản hay sử dụng để chi tiêu vì đây có thể là chiêu trò của kẻ gian. Bên cạnh đó, việc sử dụng khoản tiền không rõ nguồn gốc có thể vi phạm pháp luật và bị truy cứu trách nhiệm.

Liên hệ ngay với ngân hàng và cơ quan chức năng:

Ngay lập tức liên hệ với VPBank thông qua hotline chính thức (ví dụ: 1900 545 415) hoặc đến các chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất để thông báo về giao dịch bất thường này.

Ngoài ra, khách hàng cần trình báo sự việc với cơ quan công an để phối hợp xử lý đúng quy trình. Đảm bảo cung cấp các thông tin cần thiết về giao dịch để ngân hàng và cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh.

Cảnh giác với các yêu cầu từ người lạ

VPBank cảnh báo khách hàng không nên tự ý chuyển trả lại tiền cho bất kỳ ai liên hệ yêu cầu, kể cả khi họ tự xưng là người chuyển nhầm.

Cảnh giác trước mọi yêu cầu truy cập đường link lạ, đăng nhập hoặc cung cấp thông tin tài khoản, thông tin cá nhân. Đây là những thủ đoạn lừa đảo phổ biến để chiếm đoạt tài khoản.

Ngân hàng đồng thời cũng khẳng định sẽ không bao giờ yêu cầu khách hàng trả lại tiền thông qua tin nhắn hoặc email.

Khi có người chuyển khoản nhầm, cần tỉnh táo kiểm tra.

Các kịch bản lừa đảo chuyển khoản nhầm

"Chuyển nhầm và đòi lại tiền kèm lãi suất cắt cổ":

Kẻ lừa đảo cố tình chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản của bạn, thường kèm theo nội dung "cho vay" hoặc "trả nợ".

Sau đó, chúng giả danh công ty tài chính hoặc đòi nợ thuê. Sau khi bạn nhận được tiền, chúng sẽ liên hệ với bạn qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Chúng tự xưng là người thu hồi nợ của một công ty tài chính, thông báo rằng bạn đã vay tiền của công ty và yêu cầu bạn trả lại số tiền vừa nhận, kèm theo một khoản lãi suất rất cao.

Để gây áp lực, chúng sẽ sử dụng các thủ đoạn đe dọa, khủng bố bằng tin nhắn hoặc điện thoại, gửi hình ảnh, thông tin cá nhân của bạn để khiến bạn hoảng sợ và buộc phải làm theo yêu cầu.

Tỉnh táo trước những kịch bản chuyển khoản nhầm.

Kịch bản "Lừa đảo lấy cắp thông tin cá nhân":

Tương tự như kịch bản trên, kẻ lừa đảo sẽ chuyển một khoản tiền lạ vào tài khoản của bạn.

Sau đó, chúng sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho bạn, tự xưng là nhân viên ngân hàng, thông báo về giao dịch chuyển nhầm và yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân để hoàn trả lại tiền.

Kẻ lừa đảo sẽ gửi một đường link giả mạo (phishing link) đến bạn, yêu cầu bạn đăng nhập vào website giả mạo của ngân hàng để xác nhận giao dịch. Khi bạn nhập thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, kẻ gian sẽ chiếm đoạt được tài khoản ngân hàng và toàn bộ số tiền của bạn.

Kịch bản "Chuyển tiền quốc tế và yêu cầu hoàn trả":

Kẻ lừa đảo chuyển tiền từ một tài khoản nước ngoài vào tài khoản của bạn.

Chúng liên hệ với bạn, tự giới thiệu là người nước ngoài và thông báo về việc chuyển nhầm tiền, đồng thời yêu cầu bạn hoàn trả lại số tiền đó.

Để trả lại tiền, chúng sẽ hướng dẫn bạn sử dụng một dịch vụ chuyển tiền quốc tế qua một đường link lạ. Khi bạn điền thông tin tài khoản ngân hàng vào đường link này, toàn bộ số tiền trong tài khoản của bạn sẽ bị rút sạch.

Điểm chung của các thủ đoạn này:

Lợi dụng tâm lý "người tốt" : Kẻ gian biết rằng nhiều người có ý thức trả lại tiền khi nhận được chuyển khoản nhầm.

Tạo sự gấp gáp, hoảng loạn : Các đối tượng này thường tạo ra tình huống khẩn cấp, đe dọa để nạn nhân không có thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng.

Tập trung vào việc lấy cắp thông tin cá nhân : Mục đích cuối cùng của kẻ lừa đảo là chiếm đoạt thông tin, tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Hãy luôn cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn hoặc email yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như:

Tên đăng nhập, mật khẩu tài khoản ngân hàng.

Mã OTP được gửi về điện thoại.

Số thẻ tín dụng, ngày hết hạn, mã CVV/CVC.

Thông tin cá nhân như CMND/CCCD, hộ khẩu, giấy phép lái xe...

Tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn hoặc email, vì đó có thể là đường link giả mạo (phishing) nhằm chiếm đoạt tài khoản của bạn.