Apple vô tình để lộ loạt sản phẩm sắp ra mắt

Apple được cho là vừa để lộ hàng loạt sản phẩm phần cứng chưa ra mắt khi thông tin này bất ngờ xuất hiện trong mã lập trình phần mềm của hãng. Phát hiện gây chú ý được trang công nghệ MacRumors công bố, hé lộ loạt thiết bị trải dài từ iPad, Vision Pro cho đến HomePod mini.

Sản phẩm đáng chú ý nhất trong danh sách là mẫu iPad giá rẻ dùng chip A18, con chip hiện có trên iPhone 16. Đây được xem là bước đi hợp lý khi trước đó nhà báo công nghệ Mark Gurman (Bloomberg) cũng từng tiết lộ Apple sẽ tung iPad giá mềm vào mùa xuân 2026, tận dụng chip thế hệ cũ để tối ưu chi phí.

Loạt sản phẩm được đồn đoán sẽ xuất hiện trong sự kiện sắp tới của Apple. (Ảnh:

Không chỉ vậy, Apple dường như cũng đang phát triển một chiếc iPad mini mới với chip A19 Pro, loại chip dự kiến sẽ xuất hiện trên dòng iPhone 17 ra mắt tháng 9 tới. Cùng với đó, thế hệ tiếp theo của kính thực tế ảo Vision Pro cũng lộ diện, trang bị chip M5 hoàn toàn mới, dù hiện tại Apple vẫn chưa từng công bố dòng chip này. Vision Pro mới được kỳ vọng trình làng cuối năm nay.

Một sản phẩm khác gây chú ý chính là màn hình Studio Display thế hệ 2. Kể từ khi ra mắt bản đầu tiên vào năm 2022, Apple vẫn chưa nâng cấp dòng màn hình cao cấp này. Rò rỉ lần này càng củng cố dự đoán của nhà phân tích Ross Young rằng Studio Display mới có thể xuất hiện vào cuối năm nay hoặc đầu 2026.

Đáng bất ngờ hơn cả, mã phần mềm còn cho thấy Apple chưa bỏ quên loa thông minh HomePod mini. Sau gần 5 năm kể từ lần ra mắt đầu tiên (2020), phiên bản nâng cấp mới được cho sẽ sử dụng chip S11, con chip dự kiến sẽ trang bị trên Apple Watch Series 11.

iPhone 17 là dòng sản phẩm được trông đợi nhất năm nay của "Táo khuyết". (Ảnh: Sonny Dickson)

Apple TV 4K cũng nằm trong danh sách nâng cấp khi sẽ chuyển từ chip A15 Bionic sang A17 Pro, mang lại hiệu năng mạnh mẽ hơn, tương tự iPhone 15 Pro.

Ngoài ra, trước đây từng có tin Apple phát triển MacBook giá rẻ với chip A18 Pro thay vì chip M-series, nhưng chi tiết này không được nhắc đến trong đoạn mã vừa rò rỉ.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Apple vô tình để lộ sản phẩm trong mã nguồn phần mềm. Tuy nhiên, không phải tất cả thiết bị bị rò rỉ đều chắc chắn ra mắt, khiến giới công nghệ càng thêm tò mò về kế hoạch thật sự của hãng trong năm tới.