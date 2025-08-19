Xe máy điện nhỏ gọn như Vision, giá chỉ 18 triệu đồng, sạc 1 lần đi tới 100 km

Mới đây, Zelo Electric chính thức ra mắt mẫu xe tay ga điện Knight+. Ngay khi công bố, chiếc xe này đã gây chú ý vì có mức giá siêu rẻ, chỉ 59.990 rupee, tương đương khoảng 17,9 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Với mức giá thấp, Knight+ được xem là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn tiếp cận xe điện với chi phí hợp lý.

Không chỉ thu hút nhờ giá bán, Knight+ còn nổi bật ở khả năng vận hành nhờ được trang bị bộ pin LFP (Lithium Iron Phosphate) dung lượng 1,8 kWh có thể tháo rời. Công nghệ pin này vốn thường thấy trên các dòng xe cao cấp, mang lại ưu điểm về độ bền và độ an toàn, đặc biệt là khả năng chịu nhiệt tốt khi hoạt động trong môi trường nóng ẩm, điều kiện khí hậu đặc trưng của các nước nhiệt đới như Ấn Độ và Việt Nam.

Với dung lượng trên, Knight+ cho phép di chuyển quãng đường thực tế lên tới 100 km sau mỗi lần sạc đầy, con số đáp ứng thoải mái nhu cầu đi làm, đi học hay chạy dịch vụ trong một ngày dài.

Xe được trang bị động cơ điện công suất 1,5 kW, cho phép đạt tốc độ tối đa 55 km/h. Đây là mức tốc độ phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc trong nội đô và các khu vực ven đô. Tuy không quá mạnh mẽ để dùng cho đường dài, nhưng Knight+ vẫn đủ đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển hàng ngày với mức chi phí vận hành tiết kiệm hơn nhiều so với xe xăng.

Điều gây bất ngờ là ở phân khúc giá rẻ, Knight+ lại sở hữu nhiều tính năng vốn chỉ thấy ở những mẫu xe điện cao cấp. Cụ thể, Hill Hold Control hỗ trợ giữ xe không bị trôi ngược khi dừng trên dốc, tính năng mà ngay cả nhiều mẫu xe ga chạy xăng phổ thông cũng chưa có.

Bên cạnh đó, Cruise Control cho phép xe tự động giữ tốc độ ổn định, giúp người lái thoải mái hơn trên những quãng đường dài. Đặc biệt, Knight+ còn có hệ thống đèn pha Follow-Me-Home, tiếp tục chiếu sáng thêm một khoảng thời gian sau khi tắt máy, giúp người dùng dễ dàng quan sát lối đi trong bóng tối.

Ngoài tính năng, thiết kế cũng là một điểm cộng lớn. Knight+ được tạo hình hiện đại, nhỏ gọn và mang hơi hướng thể thao, khiến nhiều người liên tưởng đến dáng dấp của Honda Vision, mẫu xe ga quốc dân tại Việt Nam. Việc cung cấp tới 6 tùy chọn màu sắc, bao gồm cả tông đơn giản lẫn phối hai màu, giúp người dùng có thêm nhiều lựa chọn theo phong cách cá nhân.

Zelo Electric là công ty đang phát triển mạnh trong ngành xe điện tại Ấn Độ. Với sự xuất hiện của nhiều mẫu xe giá rẻ nhưng vẫn được trang bị tính năng thông minh như Knight+, thị trường xe máy điện tại châu Á đang sôi động hơn bao giờ hết.

