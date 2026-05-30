Chỉ vài nghìn đồng, loại quả này lại chứa "kho dinh dưỡng" nhiều người bỏ qua

Ít ai ngờ những loại quả bán đầy ngoài chợ với giá chỉ vài nghìn đồng lại chứa lượng dưỡng chất có thể giúp hỗ trợ tim mạch, tiêu hóa và tăng cường sức khỏe không thua kém nhiều loại trái cây đắt tiền.

Nhiều người vẫn cho rằng chỉ những loại trái cây đắt tiền như kiwi, việt quất, nho hay táo nhập khẩu mới thực sự giàu dinh dưỡng. Trong khi đó, chuối thường bị xem là lựa chọn "bình dân", ít giá trị sức khỏe. Tuy nhiên, các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy đây là quan niệm chưa chính xác.

Ảnh minh họa.

Theo Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan, một quả chuối cỡ trung bình cung cấp khoảng 105-110 kcal, gần 3g chất xơ và khoảng 450mg kali. Ngoài ra, chuối còn chứa vitamin B6, vitamin C, magie cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên.

Đặc biệt, kali được xem là dưỡng chất nổi bật nhất trong chuối. Đây là khoáng chất quan trọng giúp duy trì cân bằng điện giải, hỗ trợ hoạt động của cơ bắp và hệ thần kinh. Việc bổ sung đủ kali còn góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp, nhất là ở những người có chế độ ăn nhiều muối và ít rau xanh.

Không chỉ vậy, chuối còn là nguồn cung cấp năng lượng nhanh và tiện lợi cho cơ thể. Hàm lượng carbohydrate tự nhiên giúp bổ sung năng lượng tức thì, trong khi chất xơ tạo cảm giác no lâu hơn. Vì vậy, chuối thường được nhiều người lựa chọn trước hoặc sau khi vận động.

Tuy nhiên, với người mắc bệnh thận hoặc cần kiểm soát đường huyết, việc ăn chuối nên được cân đối phù hợp để tránh dư thừa kali hoặc đường tự nhiên.

Trái cây "siêu thực phẩm" tự nhiên cho sức khỏe

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một chế độ ăn lành mạnh nên bổ sung đa dạng rau củ và trái cây với tổng lượng khoảng 400g mỗi ngày. Việc thay đổi nhiều loại trái cây khác nhau sẽ giúp cơ thể hấp thu đầy đủ vi chất cần thiết.

Với nguồn cung ổn định, giá thành hợp lý và giá trị dinh dưỡng cao, chuối hoàn toàn xứng đáng trở thành những loại trái cây nên xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn hằng ngày của người Việt.

Trái cây được xem là một trong những thực phẩm tự nhiên tốt nhất cho cơ thể nhờ giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa.

Chất xơ trong trái cây giúp hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và góp phần kiểm soát cân nặng. Đặc biệt, chất xơ hòa tan còn có khả năng giảm cholesterol và làm chậm hấp thụ đường vào máu.

Bên cạnh đó, trái cây cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin A, C, E, K, kali, magie, sắt và folate, giúp cơ thể duy trì sức khỏe và tăng sức đề kháng.

Các chất chống oxy hóa tự nhiên như beta-carotene, lycopene hay flavonoid có trong nhiều loại trái cây còn giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do, từ đó góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư và đột quỵ.

Đặc biệt, flavonoid trong các loại quả họ cam quýt được cho là có lợi cho não bộ, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer hay Parkinson.

Ăn nhiều trái cây có hại không?

Các chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên ăn khoảng 400g rau củ và trái cây mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe.

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy ăn nhiều trái cây gây hại đối với người khỏe mạnh. Nhờ chứa nhiều nước và chất xơ, trái cây thường tạo cảm giác no nhanh nên khó ăn quá mức.

Tuy nhiên, người mắc tiểu đường hoặc cần kiểm soát đường huyết nên ưu tiên các loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp như táo, cam, bưởi, lê… và sử dụng với lượng phù hợp.