Chi tiêu hơn 330 triệu/tháng, nam diễn viên tiết lộ áp lực tài chính khi phải "nuôi" cả gia đình 7 người

La Tử Dật và Dương Thiến Nghiêu (trước là La Trọng Khiêm và Dương Di) kết hôn năm 2016, hiện có hai con nhỏ. Thời điểm cưới, nữ diễn viên được xem là người nổi tiếng hơn hẳn, còn La Tử Dật chỉ quanh quẩn với các vai phụ. Tuy nhiên sau nhiều năm nỗ lực, anh dần bước lên hàng ngũ nam chính TVB với các bộ phim Oan Gia Tương Phùng, Mỳ Gia Đại Chiến, giúp thu nhập cải thiện rõ rệt.

Vợ chồng La Tử Dật và Dương Thiến Nghiêu.

Song thu nhập tăng cũng đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn. Hiện tại, toàn bộ kinh tế gia đình 7 người, gồm vợ chồng, hai con, mẹ vợ và hai giúp việc, đều do một mình anh lo liệu.

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, nam diễn viên TVB thẳng thắn cho biết chi phí sinh hoạt mỗi tháng của gia đình anh lên đến sáu con số, trong đó riêng tiền thuê nhà đã chạm mốc 60.000 HKD (hơn 200 triệu đồng).

Theo chia sẻ của La Tử Dật, khoản chi lớn nhất mỗi tháng chính là tiền thuê nhà. Tuy hai vợ chồng đều sở hữu bất động sản, nhưng không căn nào đủ rộng cho bảy người sinh sống. Vì vậy họ buộc phải thuê một căn nhà lớn tại khu Sai Kung với giá 60.000 HKD/tháng. Anh cho biết mức này "đã rất rẻ" so với nhiều căn tương tự ở Hong Kong (Trung Quốc).

Tiếp theo là học phí và hoạt động ngoại khóa của hai con đang học tại trường quốc tế, mức phí khá đắt đỏ. La Tử Dật tâm sự anh từng lớn lên thiếu thốn, nên muốn dành cho các con điều kiện tốt nhất. Vợ chồng anh tiết kiệm tối đa chi tiêu của bản thân để ưu tiên cho con nhỏ.

Nam diễn viên rất chú trọng đầu tư học tập cho hai con.

Dù được biết đến rộng rãi, thu nhập của nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) – đặc biệt là diễn viên TVB – không cao như nhiều người nghĩ. La Tử Dật cho biết cát-xê phim chỉ vài chục nghìn HKD, phần còn lại phụ thuộc nhiều vào quảng cáo, sự kiện và các job thương mại.

Anh phải nhận mọi công việc có thể, tích cực mở rộng quan hệ với nhà sản xuất, đạo diễn để duy trì dòng thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, Dương Thiến Nghiêu cũng góp sức bằng việc đầu tư khéo léo, đều đặn sinh lời mỗi tháng, giảm bớt áp lực cho chồng.

Dù được xếp vào nhóm diễn viên nổi tiếng của TVB, La Tử Dật và vợ vẫn phải sống rất chừng mực ở nơi có chi phí thuộc hàng cao nhất thế giới. Một gia đình 7 người, hai con học trường quốc tế và nhà thuê giá cao khiến khoản chi hơn 100.000 HKD (hơn 330 triệu) mỗi tháng trở thành chuyện bình thường.

La Tử Dật cho biết điều duy nhất giúp anh duy trì là "làm nhiều hơn, cố gắng hơn", miễn sao các con được lớn lên trong điều kiện tốt nhất.

Trong rất nhiều gia đình hiện nay, có một nghịch lý khá quen: thu nhập càng tăng thì áp lực tài chính lại càng nặng. Chi phí sinh hoạt "phình" theo mức lương mới, từ việc nâng cấp chỗ ở, mở rộng không gian sống, đến chuyện đầu tư cho con cái học hành đủ thứ, và thế là dù tiền vào nhiều hơn, cảm giác vẫn chẳng dư dả bao nhiêu.

Thực tế cho thấy tài chính vững không phụ thuộc vào việc bạn kiếm được bao nhiêu, mà là bạn có kiểm soát được những nhu cầu tăng theo thu nhập hay không. Ở các thành phố lớn, ngay cả những người trông có vẻ giàu có và thành công nhất cũng phải tính toán từng khoản – đa dạng hóa nguồn thu, giữ thói quen chi tiêu tỉnh táo, và ưu tiên quỹ dự phòng hơn là chạy đua lối sống. Vậy nên, kiếm nhiều tiền không đảm bảo bạn sẽ sống nhẹ nhàng hơn, nhưng biết quản lý tiền thì chắc chắn sẽ giúp bạn thở đều hơn trong cuộc sống đầy biến động này.

Theo Sohu