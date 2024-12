Chỉ một cái nắm tay của HIEUTHUHAI và Negav mà hàng nghìn khán giả như vỡ oà

Sau nhiều ngày chờ đợi, đêm concert thứ 3 của chương trình Anh Trai Say Hi đã chính thức đổ bộ SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Sức hút của 30 anh trai đã khiến thủ đô có những ngày sôi động hơn bao giờ hết khi hàng chục nghìn khán giả cùng hồi hộp, háo hức để chờ đón giây phút được thưởng thức loạt bản hit trực tiếp trên sân khấu.

Một trong những khoảnh khắc được kỳ vọng nhiều nhất đó chính là sự trở lại của rapper Negav sau ồn ào phát ngôn gây xôn xao MXH. Sau khi phải vắng mặt ở concert thứ 2 tại TP.HCM, Negav chính thức xuất hiện và đưa concert Anh Trai Say Hi hội tụ đầy đủ 30 anh trai tại sân khấu Hà Nội.

Negav chính thức trở lại tại concert Anh Trai Say Hi diễn ra ở thủ đô Hà Nội

Đặc biệt, khoảnh khắc tương tác giữa Negav và HIEUTHUHAI - hai thành viên thuộc tổ đội GERDNANG đã khiến những khán giả có mặt hò reo phấn khích. Theo đó, đội hình “Liên quân” 1 gồm HIEUTHUHAI, Isaac, Đức Phúc, Công Dương, Negav, Gin Tuấn Kiệt, Quang Hùng MasterD, Vũ Thịnh, Quân A.P, Lou Hoàng, Ali Hoàng Dương, WEAN, Hải Đăng Doo, Nicky, Pháp Kiều đã xuất hiện như những chàng “bạch mã hoàng tử” và cùng thể hiện ca khúc I.C.O.N.

Trên màn hình led, ngay khi HIEUTHUHAI và Negav xuất hiện chung cùng một khung hình, các fangirl có mặt không giấu được sự xúc động khi đã rất lâu rồi mới có thể nhìn thấy cả 2 đứng chung trên sân khấu. Cú bắt tay đặc trưng giữa cả hai trong I.C.O.N ngay lập tức gây sốt và được chia sẻ rần rần trên MXH.

Sau concert 1 Anh Trai Say Hi, đã hơn 2 tháng các fan của HIEUTHUHAI và Negav mới có thể nhìn thấy khoảnh khắc “anh em một nhà” cùng nhau thăng hoa trên sân khấu khiến bầu không khí càng thêm vỡ òa.

Clip khoảnh khắc chung giữa HIEUTHUHAI và Negav

HIEUTHUHAI và Negav khoe visual “tràn màn hình” tại concert Hà Nội

Cú bay tay của hai thành viên tổ đội GERDNANG khiến các fan không giấu được sự vỡ òa

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Đoạn clip đáng yêu cả nội dung lẫn hình thức.

- Huhu chờ cái bắt tay sau 2 tháng.

- Từ sáng tới giờ kiếm moment tương tác của cả hai mà giờ mới thấy luôn á.

- Nhìn phát khóc luôn, day 4 tiếp tục nha 2 anh.

- 2 tháng rồi mới được nhìn thấy khoảnh khắc này…

Trước đó ngay phần mở màn concert Anh Trai Say Hi, Negav đã có lời phát biểu để gửi lời cảm ơn đến khán giả, BTC đã dành sự bao dung, cho anh có cơ hội trở lại biểu diễn cùng 29 anh trai còn lại. Negav chia sẻ: “Thưa các quý vị khán giả, BTC ATSH, các vị quan khách đang có mặt ở concert 3 ATSH. Đối với em khi được đứng đây với 30 Anh Trai, đó là diễm phúc lớn nhất cuộc đời em. Tới thời điểm hiện tại, em rất muốn tri ân, ghi nhớ tình cảm mọi người dành cho em… Bên cạnh đó em rất biết ơn cơ quan ban ngành, BTC ATSH vì đã bao dung, chấp thuận cho em có cơ hội sửa sai. Em xin cám ơn tất cả mọi người".

Ở tiết mục Say Hi Never Say Good Bye, Negav cũng không giấu được sự xúc động mà rơm rớm nước mắt khi trình diễn. Sau những ồn ào vừa qua, việc được xuất hiện trên sân khấu concert và biểu diễn cùng tất cả những người anh em còn lại chính là món quà cho Negav cũng như một lời động viên giúp anh có cơ hội sửa sai để tiếp tục cống hiến cho khán giả.

Negav xúc động gửi lời xin lỗi khán giả

Nam rapper xúc động bật khóc khi biểu diễn