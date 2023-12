Chị em uống vitamin C để chống lão hóa cần ghi nhớ 4 lưu ý để vừa đẹp da vừa chống sỏi thận

Giới chuyên gia khẳng định, vitamin C là một trong những chất dinh dưỡng có lợi nhất cho làn da. Mặc dù có nhiều sản phẩm với các thành phần chăm sóc da ngoài thị trường nhưng vitamin C dường như là thứ được yêu thích hơn cả bởi số đông những người đam mê skincare. Từ việc mang lại làn da sáng tự nhiên đến giảm nếp nhăn, vitamin C có thể mang lại công dụng kỳ diệu cho làn da của chị em phụ nữ.

Vitamin C là một trong những chất dinh dưỡng có lợi nhất cho làn da. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, sử dụng vitamin C, nhất là vitamin C đường uống cần nắm rõ những lưu ý quan trọng để vừa đảm bảo chống lão hóa vừa tránh sỏi thận. Bởi giới chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo, sử dụng không đúng cách viên uống vitamin C hoàn toàn có thể gây hại sức khỏe.

4 lưu ý khi uống vitamin C để phòng chống lão hóa, tránh sỏi thận

1. Không uống vitamin C sau 4 giờ chiều

DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội) cho biết, vitamin C có thể kết tủa với ion canxi trong máu, từ đó dễ hình thành sỏi thận. Đáng nói, thời điểm sau 4 giờ chiều, bạn thường không uống nhiều nước. Nếu uống vitamin C vào thời điểm này thực sự rất nguy hiểm.

Bởi lẽ, khi không uống đủ nước, khả năng đào thải các sỏi oxalat ra ngoài cơ thể rất kém. Chính vì vậy, các chuyên gia luôn khuyến cáo, phụ nữ bổ sung vitamin C làm đẹp da nên uống trước 4 giờ chiều để vừa có làn da trẻ trung hơn vừa đảm bảo sức khỏe tốt nhất.

Vitamin C có thể kết tủa với ion canxi trong máu, từ đó dễ hình thành sỏi thận. (Ảnh minh họa)

2. Không nên chỉ phụ thuộc duy nhất vào viên uống vitamin C

Nhiều chị em cho rằng, bổ sung vitamin C bằng con đường tổng hợp mới hiệu quả. Thế là chúng ta bổ sung viên uống đều đều và yên tâm da sẽ đẹp lên, người sẽ khỏe mạnh. Trong khi đó, bổ sung vitamin C thông qua các loại rau củ quả trong chế độ ăn hàng ngày đóng vai trò quan trọng không kém.

Những loại trái cây giàu vitamin C như cam, bưởi, chanh, ổi, kiwi... hay các loại rau giàu vitamin C như ớt chuông, rau bina, bông cải xanh... không chỉ tăng sinh collagen hiệu quả mà còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Đặc biệt, nó an toàn hơn rất nhiều so với cách bổ sung bằng đường uống từ những viên vitamin C tổng hợp.

Chuyên gia khuyên, chị em nên áp dụng song song cả hai cách để làn da được chống lão hóa hiệu quả hơn. Đồng thời nạp thêm chất xơ, nhiều vitamin, khoáng chất quan trọng khác cho cơ thể.

Chị em nên áp dụng nhiều cách bổ sung vitamin C để phòng chống lão hóa da tối ưu. (Ảnh minh họa)

3. Không uống vitamin C quá liều cho phép

Nhiều người cho rằng, càng uống nhiều vitamin C thì sẽ càng tăng tốc làm trắng da, làn da được cấp collagen nhanh nhất. Đây là suy nghĩ cực kỳ sai lầm.

Trong khi da trắng, da đẹp đâu chưa thấy, hành động của bạn khiến các cơ quan như gan, thận phải làm việc quá sức, cơ thể vừa không hấp thụ hết lại có nguy cơ tích tụ độc tố. Trong đó, nguy cơ sỏi thận là điều khó tránh.

Chuyên gia nhận định, chị em nên bổ sung liều lượng vitamin C theo khuyến cáo của bác sĩ, dược sĩ để vừa phòng tránh nguy cơ sỏi thận vừa có thể chống lão hóa, tăng collagen tối ưu cho làn da trẻ mãi.

4. Uống vitamin C liên tục trong 3 tháng rồi nghỉ 1-2 tháng

DS Hà Khắc Huy (làm việc tại Hà Nội) khuyên chị em nên uống vitamin C liên tục trong 3 tháng với mục đích làm đẹp da, tăng sức đề kháng. Sau đó, bạn nên nghỉ 1-2 tháng rồi mới tiếp tục uống. Tuyệt đối không uống liên tục kéo dài vì những nguy hại sức khỏe như sỏi thận.