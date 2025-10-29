"Chị cố lên, đừng ngủ": Lời động viên 17 giây của trường Công an phường giữa đêm mưa lạnh

"Chị cố lên! Đừng ngủ! Cố lên! Bọn em gần tới bệnh viện rồi! Một đoạn ngắn nữa là tới rồi! Cố lên! Gần tới là sẽ có xe của mấy anh cảnh sát giao thông sẽ đón chị vào bệnh viện. Yên tâm nhé. Cố lên"... Những lời động viên, cổ vũ người phụ nữ của một cán bộ công an khiến dư luận không khỏi xúc động.

Trong đoạn clip dài 17 giây, người cán bộ này liên tục động viên để tiếp thêm sức mạnh cho người phụ nữ với khuôn mặt tái nhợt, mệt mỏi, gắng gượng vượt qua khoảnh khắc gian nan nhất. Được biết, những lời động viên đó là của đồng chí Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu, (TP Huế). Thời điểm ấy - tối 28/10, anh và các chiến sĩ đã đưa một phụ nữ bị bệnh đi cấp cứu giữa đêm mưa lạnh, giữa dòng nước lũ chảy xiết.

(Nguồn: Page Bộ Công an)

Trước đó vào đêm 27/10, tại Bệnh viện Trung ương Huế, nhiều khoa, phòng bị ngập sâu, đe dọa sinh mạng của hàng chục bệnh nhân. Lực lượng Công an thành phố đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, chạy đua với tốc độ lũ dâng, phối hợp cùng y, bác sĩ, xuyên đêm sơ tán hàng chục bệnh nhân nặng lên tầng cao. Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy khiến dư luận vô cùng xúc động.

Lực lượng Công an thành phố đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng y, bác sĩ, xuyên đêm sơ tán hàng chục bệnh nhân nặng lên tầng cao.

Đến sáng nay (29/10), lũ trên sông Hương, sông Bồ (thành phố Huế) đang xuống chậm. Lũ sông Vu Gia - Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao, lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên.

Dự báo trong sáng đến chiều 29/10, lũ trên sông Bồ xuống dưới mức báo động 3 khoảng 0,1m. Lũ trên sông Hương xuống chậm và trên báo động 3 khoảng 0,3m.

Lũ sông Vu Gia - Thu Bồn duy trì ở mức cao hơn báo động 3 từ 1,2-1,3m. Sông Trà Khúc lên mức báo động 2 - báo động 3.

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Bồ xuống dưới mức báo động 3 khoảng 0,6m. Lũ trên sông Hương xuống chậm và trên báo động 3 là 0,2m, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn duy trì ở mức cao hơn báo động 3 từ 1,1-1,2m. Sông Trà Khúc dao động ở mức báo động 2 - báo động 3.

Nguy cơ ngập lụt tại Huế là 28 xã, phường, Đà Nẵng 35 xã, phường, Quảng Ngãi 32 xã, phường. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Huế là 21 xã, Đà Nẵng 67 xã, Quảng Ngãi 30 xã.

Dự báo từ sáng nay đến đêm 30/10, ở khu vực Huế và Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Khu vực nam Quảng Trị và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ ngày 30/10, mưa lớn ở khu vực từ Huế - Quảng Ngãi có khả năng giảm dần.