Truy nã đặc biệt Bùi Thị Huệ sinh năm 1976

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 29/10 cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh đang truy nã đặc biệt đối tượng Bùi Thị Huệ (SN 1976, trú tại Quảng Trị; HKTT: tổ 4, khu phố 12, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo đó, đối tượng Huệ bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quyết định truy nã Bùi Thị Huệ - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Công an xác định, ngày 27/2/2024, Bùi Thị Huệ đã bỏ trốn. Trước khi bỏ trốn, bị can từng trú tại tổ 4, khu phố 12, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đặc điểm nhận dạng là tóc đen, dài, cao 155cm , da trắng, sống mũi cao.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã.

Sau đó báo cho đơn vị gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai qua số điện thoại: 0693.480.999 hoặc điều tra viên ghi trong Quyết định truy nã để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.