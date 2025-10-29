Điểm qua loạt giám đốc doanh nghiệp hầu tòa vì đánh bạc tại khách sạn Pullman

Chủ doanh nghiệp đánh bạc hàng trăm nghìn USD

Sáng 29/10, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội công bố nội dung cáo trạng dài 135 trang quy kết hành vi "đánh bạc và tổ chức đánh bạc" của 141 bị cáo tại câu lạc bộ King Club - trong khách sạn Pullman .

Theo Kiểm sát viên, tổng số tiền đánh bạc toàn đường dây là hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng).

Trước đó, phiên xét xử ngày 28/10, Tòa dành thời gian khai mạc và kiểm tra nhân thân bị cáo. Theo công bố từ thư ký, trong 141 bị cáo có 134 người có mặt. Riêng ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) cùng 4 bị cáo xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe "bệnh nặng". Ông Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD, thua hơn 759.000 USD (tương đương 18 tỷ đồng).

Sau hội ý, Hội đồng xét cho rằng các bị cáo vắng mặt có lý do khách quan; họ đã có lời khai nên việc vắng mặt không làm ảnh hưởng chất lượng phiên tòa.

Cùng nhóm tội đánh bạc với ông Dũng, Viện Kiểm sát xác định có 135 bị cáo là cựu công chức nhà nước, ca sĩ, lao động tự do, luật sư và nhiều chủ doanh nghiệp.

Như bị cáo Nguyễn Thu Thủy (SN 1978, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp), mở thẻ với tên “MRS EMIlY”, ID 101322. Từ ngày 4/2/2024 - 22/6/2024, Thủy đã đánh bạc 87 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền 229.713 USD (lần chơi nhiều nhất 12.472 USD, lần chơi ít nhất 226 USD), thua 58.044 USD (tương đương hơn 1,3 tỷ đồng).

Bị cáo Nguyễn Như Hoài (SN 1978, Giám đốc Công ty Sài Gòn Express), mở thẻ với tên “MR ANDY”, ID 101461. Từ ngày 19/5/2024 - 21/5/2024, ông Hoài đánh bạc 3 lần, với tổng số tiền 248.956 USD (lần chơi nhiều nhất 172.616 USD, lần chơi ít nhất 56.092 USD.

Khác so với đại đa số "con bạc" đều thua thì ông Hoài thắng 55.557 USD (tương đương hơn 1,3 tỷ đồng).

Bị cáo Nguyễn Duy Toại (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nguyên Hà Á Châu) mở thẻ với tên “MR ARTEMIS”, ID 101517. Từ ngày 5/2/2024 - 21/5/2024, ông Toại đánh bạc 20 lần bằng hình thức chơi Slot, Baccarat, với tổng số tiền 33.258 USD (lần chơi nhiều nhất 5.290 USD, lần chơi ít nhất 1.110 USD), thua 15.300 USD (tương đương 368 triệu đồng).

Bị cáo Vũ Tuấn Anh (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Thịnh Phát) mở thẻ với tên “MR TIGER”, ID 102290. Từ ngày 18/2/2024 - 16/4/2024, Tuấn đánh bạc 4 lần bằng hình thức chơi Roulette, với tổng số tiền 31.156 USD (lần chơi nhiều nhất 22.890 USD, lần chơi ít nhất 6.107 USD). Ông Vũ Tuấn Anh thắng 19.831 USD (tương đương gần 500 triệu đồng).

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Trần Mạnh Hùng (cựu Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cavico) mở thẻ với tên “MR SILVER”, ID 101515. Từ ngày 6/2/2024 - 23/5/2024, đã đánh bạc 78 lần với tổng số tiền 238.444 USD (lần chơi nhiều nhất 20.381 USD, lần chơi ít nhất 250 USD), thua 24.646 USD.

Bị cáo Đỗ Xuân Lập (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt) mở thẻ với tên “MR LUCAS”, ID 100973, đánh bạc 7 lần bằng hình thức chơi Slot, Baccarat. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc 328.025,55 USD. Ông Lập thắng 9.140 USD (tương đương khoảng 220 triệu đồng)...

Tiếp tục điều tra các sai phạm liên quan

Ngoài hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn nhận được đơn của ông Nguyễn Bình Đông (SN 1968, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa cũ), tố cáo bị cáo Nguyễn Đình Lâm (bị truy tố tội tổ chức đánh bạc) và ông V. V. H. có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” số tiền hơn 5,5 triệu USD là tiền ông Đông đặt cọc để mua 49% cổ phần của Công ty Việt Hải Đăng… Kết quả điều tra đến nay xác định Nguyễn Đình Lâm khai nhận cùng ông H. bàn bạc, ký thỏa thuận việc bán cổ phần của Công ty Việt Hải Đăng và Câu lạc bộ OV tại TP HCM cho ông Đông, giá trị thỏa thuận là 11,1 triệu USD, đặt cọc 3 triệu USD.

Sau đó, Lâm được ông H. nhờ nhận tiền đặt cọc của ông Đông nhiều lần để đưa cho lại H., nhưng chưa đủ số tiền đã cam kết. Ông H. đã gia hạn nhiều lần và yêu cầu ông Đông ký cam kết nếu không nộp đủ tiền thì phải chịu mất toàn bộ tiền đã đặt cọc.

Theo Viện kiểm sát, đến nay ông Đông và các cá nhân có liên quan chưa cung cấp các tài liệu gốc (bản thỏa thuận nguyên tắc, các giấy biên nhận tiền, các bản cam kết, các giấy tờ, tài liệu thỏa thuận khác có liên quan).

Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an chưa đủ tài liệu căn cứ đánh giá, kết luận về nội dung này nên tách ra xem xét, xử lý sau.