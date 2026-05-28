Chết lâm sàng 8 phút, người phụ nữ kể lại: Tôi nghe thấy 1 giọng nói ở "thế giới bên kia"

Người phụ nữ được tuyên bố chết lâm sàng 8 phút kể lại trải nghiệm kỳ lạ ở “thế giới bên kia”, khẳng định cái chết không phải là dấu chấm hết.

Một người phụ nữ được xác nhận đã chết lâm sàng trong 8 phút đã tiết lộ những gì cô nhìn thấy – và cho rằng cái chết chỉ là một “ảo ảnh”. Brianna Lafferty (tại Mỹ) kể rằng linh hồn cô đã “trôi nổi” phía trên cơ thể trước khi bước sang một nơi mà thời gian dường như không tồn tại.

Người phụ nữ 33 tuổi này mắc một chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp, đe dọa tính mạng, và cho biết cơ thể cô lúc đó đã hoàn toàn “kiệt quệ”.

Cô nghe thấy một giọng nói hỏi liệu mình đã sẵn sàng chưa – và cô đồng ý – trước khi chìm vào bóng tối hoàn toàn. Trong trải nghiệm đó, Brianna tin rằng cô đã nhận ra cái chết không phải là kết thúc.

“Cái chết chỉ là một ảo ảnh vì linh hồn của chúng ta không bao giờ chết,” Brianna nói.

“Ý thức của chúng ta vẫn tồn tại. Bản thể của chúng ta chỉ đơn giản là chuyển đổi sang một trạng thái khác. Những suy nghĩ của tôi lập tức tạo thành hiện thực ở thế giới bên kia. Tôi nhận ra rằng suy nghĩ của chúng ta tạo nên thực tại ở nơi đó – chỉ là cần thời gian, và điều này thực sự là một món quà.”

“Chúng ta có thể biến sự tiêu cực thành tích cực rồi biến điều đó thành hiện thực. Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn và tin tưởng vào những gì cuộc sống mang đến, kể cả những khó khăn. Nhìn lại, tôi hiểu rõ lý do vì sao mình phải chịu đựng bệnh tật và những thử thách khác.”

“Tôi nhận ra rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do. Giờ đây tôi thuận theo dòng chảy cuộc sống thay vì tức giận hay đau khổ khi chuyện xấu xảy ra. Việc hiểu rằng suy nghĩ và cảm xúc có sức mạnh lớn như vậy giúp tôi sống với lòng biết ơn nhiều hơn.”

Brianna mắc chứng loạn trương lực cơ (myoclonus dystonia) – một bệnh thần kinh hiếm gặp gây co giật cơ và co cơ đột ngột. Cô đã thử qua mọi loại thuốc nhưng không biết tình trạng của mình có thể nghiêm trọng đến mức nào, thậm chí có thể gây tử vong.

Sau nhiều ngày mất ngủ nghiêm trọng, gần như không thể ngủ nổi quá một phút trong suốt bốn ngày liên tiếp, Brianna cảm thấy thời gian của mình sắp kết thúc. Người phụ nữ cho biết trải nghiệm cận tử đã mang đến cho cô một bài học sâu sắc.

“Tôi đột nhiên tách khỏi cơ thể vật lý của mình. Tôi không nhìn thấy hay nhớ đến hình dạng con người của mình nữa. Tôi hoàn toàn bất động nhưng lại cảm thấy sống động, tỉnh táo và là chính mình hơn bao giờ hết. Không có đau đớn, chỉ có sự bình yên và minh mẫn sâu sắc,” cô kể.

“Việc tách khỏi cơ thể khiến tôi nhận ra trải nghiệm làm người của chúng ta mong manh và tạm thời đến mức nào. Có một sự hiện diện, hay trí tuệ cao hơn chúng ta, luôn dẫn dắt và dõi theo chúng ta bằng tình yêu vô điều kiện.”

“Mọi thứ xảy ra cùng lúc ở nơi đó, như thể thời gian không tồn tại, nhưng mọi thứ vẫn có trật tự hoàn hảo. Tôi được chứng kiến sự khởi đầu của mọi thứ và biết rằng vũ trụ được tạo nên từ vô số con số. Tôi còn gặp những thực thể khác mà tôi không chắc có phải con người hay không, nhưng họ mang lại cảm giác rất quen thuộc.”

“Trải nghiệm ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi – những điều tôi từng sợ hãi không còn kiểm soát được tôi nữa, còn những thứ tôi từng theo đuổi giờ không còn quá quan trọng.”

Cô cho biết mình quay trở lại cơ thể với cảm giác như đã rời đi suốt nhiều tháng. Sau đó, Brianna phải nằm viện bốn ngày để cố hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong khoảng thời gian đó, cô không chỉ phải hồi phục thể chất mà còn phải thích nghi về mặt tinh thần.

Biết ơn vì trải nghiệm cận tử

Hiện tại, Brianna nói cô không còn sợ cái chết nữa và cảm thấy biết ơn vì trải nghiệm đặc biệt này.

“Tôi phải học lại cách đi và cách nói chuyện. Tôi cũng gặp những di chứng lâu dài và tổn thương tuyến yên, nên đã phải thực hiện một ca phẫu thuật não thử nghiệm để điều trị – và đến nay kết quả khá tích cực,” cô nói.

“Tôi vẫn hơi sợ nếu lại trải qua một lần cận tử khác, bởi quá trình hồi phục thực sự rất khó khăn. Nhưng tôi cũng không chắc mình có thể tránh được nếu điều đó phải xảy ra lần nữa. Tuy nhiên, chính trải nghiệm này khiến tôi sống với lòng biết ơn thay vì tức giận.

“Giờ đây tôi có thể giúp đỡ những người đang mắc bệnh mãn tính, đối diện với cái chết hoặc trải qua sự thức tỉnh tinh thần bằng chính trải nghiệm của mình. Tôi tin mình sống sót vì vẫn còn mục đích trên Trái Đất này.”



