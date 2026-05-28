Bỏ qua 2 triệu chứng không đau, người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối

Khi cơ thể phát tín hiệu "cảnh báo", thay vì đến bệnh viện kiểm tra, bệnh nhân đã tự mua thuốc uống, dẫn đến việc bỏ lỡ thời điểm vàng để chẩn đoán và điều trị sớm.

Một người đàn ông 60 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn cuối sau khi đến bệnh viện khám vì cảm thấy đầy bụng và chán ăn.

Trường hợp đáng tiếc trên được bác sĩ Liêu Kế Đỉnh, chuyên gia Huyết học - Ung bướu Trung Quốc, chia sẻ trên trang Facebook cá nhân nhằm cảnh báo cộng đồng không nên xem nhẹ các dấu hiệu bất thường dù là nhỏ nhất.

Theo bác sĩ Liêu, bệnh nhân bắt đầu cảm thấy đầy bụng và ăn không ngon miệng trong một thời gian. Tuy nhiên, cả ông và gia đình đều cho rằng do tuổi tác ngày càng tăng khiến hệ tiêu hóa yếu đi. Vì vậy, thay vì đến bệnh viện kiểm tra, ông tự mua thuốc uống, dẫn đến việc bỏ lỡ thời điểm vàng để chẩn đoán và điều trị sớm.

Khi tình trạng ngày càng nặng, nam bệnh nhân đi khám, kết quả xét nghiệm cho thấy ông mắc ung thư gan giai đoạn cuối, các tế bào ung thư đã di căn nên không còn đủ điều kiện để phẫu thuật.

Bác sĩ Liêu chia sẻ, ông thường xuyên gặp những tình huống tương tự khi bệnh nhân và người thân không nhận ra dấu hiệu cảnh báo sớm.

Thực tế, nhiều loại ung thư - trong đó có ung thư gan - thường không biểu hiện triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu. Đến khi người bệnh cảm nhận được sự bất thường thì phần lớn đã ở giai đoạn muộn, thậm chí không còn cơ hội để can thiệp bằng phẫu thuật.

Do đó, việc nhận biết sớm những dấu hiệu cảnh báo ung thư gan là vô cùng quan trọng. Bác sĩ khuyến cáo người dân nên chú ý các dấu hiệu cảnh báo sau:

-Mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nôn. Ớn lạnh, ra nhiều mồ hôi.

-Nhanh no hoặc đầy hơi sau khi ăn.

-Thường xuyên bị sốt cao.

-Da mặt sạm đen (do suy giảm chức năng chuyển hóa melanin của gan).

-Đau vùng bụng trên, bên phải.

Ở giai đoạn muộn, bệnh có thể biểu hiện rõ hơn qua các triệu chứng:

-Cơn đau hạ sườn phải ngày càng tăng.

-Gan nở to hoặc có khối u, người bệnh có thể sờ thấy.

-Trướng bụng (do tụ dịch trong ổ bụng).

-Cảm giác ngứa da (do tăng bilirubin trong máu). Vàng da, vàng mắt, niêm mạc vàng.

-Phân nhạt màu, nước tiểu sẫm.

-Dễ chảy máu (chảy máu lợi, xuất huyết dưới da).

-Sụt cân nhanh, không rõ nguyên nhân.

Cách tốt nhất để phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư gan là khám sức khỏe định kỳ, siêu âm gan 6 tháng/lần, đặc biệt đối với người có yếu tố nguy cơ cao như xơ gan, viêm gan mạn tính do rượu, hoặc viêm gan virus B, C.

Ngoài ra, cần tiêm đầy đủ vaccine phòng viêm gan B, tránh tiếp xúc với các hóa chất độc hại dễ gây tổn thương gan để giảm nguy cơ mắc bệnh. Khi nghi ngờ có dấu hiệu ung thư gan, bác sĩ sẽ chỉ định làm xét nghiệm máu, chụp cắt lớp hoặc sinh thiết gan để đưa ra chẩn đoán chính xác.

