Chê lương 35 triệu không đủ sống, cặp vợ chồng bỏ Hà Nội về quê: Kết cục khó ngờ!

Với những cặp vợ chồng đang sinh sống ở thành phố lớn, vừa phải đi thuê nhà, vừa phải nuôi con nhỏ, áp lực tài chính chắc chắn là điều thường trực. Bởi câu chuyện lúc này không chỉ là đủ ăn, đủ tiêu, mà còn là phải có dư để dự phòng rủi ro, để tiết kiệm mua nhà và lo chuyện phụng dưỡng, báo hiệu cha mẹ.

Thu nhập có hạn mà cái gì cũng đắt đỏ, lại quá nhiều thứ phải chi, phải lo nên cũng không có gì khó hiểu khi nhiều gia đình đã chọn về quê. Đơn giản vì cuộc sống ở thành phố quá áp lực, cố mãi cũng chẳng biết bao giờ mới mua nổi nhà.

Cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy.

Ảnh minh họa

Cách đây 2 năm, cả gia đình quyết định bỏ Hà Nội về quê sinh sống. Tuy nhiên, hiện tại lại có phần không được như ý.

3 năm ở Hà Nội tiết kiệm được 270 triệu, 2 năm về quê không dư 1 đồng

Trong bài tâm sự của mình, cô vợ cho biết: “Cách đây 2 năm, mình và chồng quyết định bỏ phố về quê. Lúc ấy cả 2 đứa đang làm ở Hà Nội, tổng thu nhập 1 tháng có 35 triệu. Cố lắm thì cũng chỉ tiết kiệm được 270 triệu trong 3 năm, không biết bao giờ mới mua nổi cái nhà.

Lúc về quê, vợ chồng mình sửa lại nhà, sắm đồ nữa nên cũng gần hết khoản tiết kiệm. Nhưng cái đáng lo là thu nhập giảm còn có 17 triệu/tháng/2 người. Về quê cũng không làm thêm gì được. Giờ ở quê được 2 năm rồi, mà chỉ đủ ăn uống, lo học hành cho con chứ không dư đồng nào… Giờ vợ chồng mình lại bàn nhau hay là ra Hà Nội… Khó nghĩ quá, chẳng biết nên làm sao nữa đây mọi người ạ…”.

Dưới phần bình luận, nhiều người cũng chia sẻ những quan điểm trái chiều. Có người động viên, trấn an rằng “biết đủ là sẽ hạnh phúc”, giờ quay trở lại Hà Nội cũng chưa chắc ổn hơn ở quê. Bên cạnh đó, cũng có người nhìn thẳng vào vấn đề và khẳng định: Có con rồi mà 2 năm không dư được chút nào, nếu không may có việc, có biến cố thì tiền đâu mà lo?

Ảnh minh họa

“Cuối cùng vấn đề nó vẫn chỉ gói gọn trong chuyện tiền bạc thôi. Giờ làm gì có chỗ nào thảnh thơi ít áp lực mà thu nhập tốt được nữa. Có con rồi mà không có tiền dự phòng thì bấp bênh lắm. Ở Hà Nội áp lực nhiều cái nhưng 3 năm còn dư được 270 triệu đấy thôi” - Một người chia sẻ quan điểm.

“Biết đủ là hạnh phúc, chứ giờ quay lại Hà Nội tốn đủ thứ tiền, thuê nhà, ăn uống,... Cái gì cũng đắt đỏ cả, mà chưa chắc đã tìm được việc ổn đâu, thất nghiệp đầy ra. Giờ mom xem lại cách chi tiêu thôi, rồi bàn với chồng xem làm gì tăng thu nhập được không” - Một người khuyên.

“Vợ chồng em cũng đang tính về quê đây, mà đọc bài này thấy cũng băn khoăn quá, tại công việc ở Hà Nội cũng đang ổn mà thực sự áp lực đủ thứ, chẳng ai trông con cho nên phải thuê giúp việc, trả lương giúp việc xong e còn dư đúng 2 triệu tiêu vặt. Còn lại chồng gánh hết…” - Một người trải lòng.

“Mỗi nhà 1 cảnh nên vợ chồng bàn với nhau, thống nhất và chấp nhận được cái này, mất cái kia thì mới còn tâm trí mà cày cuốc kiếm tiền, vun vén gia đình, chứ làm gì có chỗ nào hoàn hảo được khi mà mình đang vướng bận tiền nong” - Một người thẳng thắn.

Bỏ phố về quê, cần lưu ý những gì để không bấp bênh tài chính?

1. Tính thật kỹ bài toán thu nhập, chi tiêu mới

Nhiều người khi rời phố về quê thường mặc định rằng “ở quê thì rẻ hơn”, nhưng thực tế không hẳn vậy. Chi phí sinh hoạt có thể giảm, nhưng song song với đó là thu nhập cũng có thể giảm theo, chưa kể còn có không ít khoản khác phát sinh mà ở thành phố trước đây không có, ví dụ như sửa sang nhà cửa, sắm đồ đạc, phương tiện đi lại,... các chi phí sinh hoạt xóm, phường.

Nếu không tính toán kỹ vấn đề thu nhập và chi tiêu sau khi về quê, số tiền để dành được có thể cũng không hơn là bao so với khi ở thành phố, thậm chí còn tiết kiệm được ít hơn - giống như trường hợp của cặp vợ chồng trong câu chuyện trên.

Ảnh minh họa

Thế nên một trong những điều quan trọng nhất, cần ưu tiên là phải áng chừng mức thu nhập, lập lại bảng dự trù chi tiêu khi sống ở quê, từ đó lên kế hoạch tiết kiệm, dự phòng.

2. Chuẩn bị quỹ dự phòng trước khi về quê

Không có quỹ dự phòng khi thay đổi môi trường sống, chẳng khác nào tự đặt bản thân và gia đình vào thế khó. Bởi không có gì đảm bảo bạn sẽ ngay lập tức kiếm được việc khi về quê, và sẽ gắn bó được với công việc đó lâu dài. Kể cả đã tìm được việc ở quê rồi mới quyết định về quê, quỹ dự phòng vẫn là thứ bắt buộc phải có. Công việc, cứ phải làm mới biết mình có thực sự phù hợp hay không. Cũng không ai dám chắc bản thân qua được 2 tháng thử việc, chứ chưa bàn tới chuyện lâu dài.

Thế nên nếu chưa có quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng sinh hoạt phí, tốt nhất đừng tính chuyện thay đổi môi trường sống.

3. Đừng vội dồn tiền sửa nhà hay xây nhà

Về quê sinh sống sau nhiều năm ở thành phố, mong muốn chung của không ít người là mua đất, xây nhà hoặc sửa sang lại căn nhà mình đang ở cùng ông bà, bố mẹ. Đương nhiên, đó là mục tiêu chính đáng, chỉ là đừng vội vàng bắt tay vào làm ngay nếu tài chính chưa quá dư dả.

Việc vội vàng sửa sang hoặc xây nhà khi thu nhập chưa ổn định là điều rất rủi ro. Một ngôi nhà đẹp không thể thay thế được dòng tiền đều đặn hàng tháng. Khi đã quen nhịp sống ở môi trường mới, khi đã có thu nhập ổn định, bắt tay vào tân trang nhà cửa cũng chưa muộn.