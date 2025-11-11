Tôi thật lòng khuyên bạn: Muốn giàu, phải vứt ngay 3 thứ này đi!

1 tháng 30 ngày, tài khoản chỉ rủng rỉnh vào đúng ngày nhận lương. Những ngày còn lại cứ tiêu dần tiêu mòn, chưa hết tháng, tiền đã hết sạch. Đó là tình cảnh chung của không ít người. Nếu không muốn tiền tiếp tục "bốc hơi" vô tội vạ, đã đến lúc bạn phải thẳng tay loại bỏ 3 thói quen đang âm thầm gặm nhấm tài chính của mình.

1. Không biết mình tiêu bao nhiêu mỗi ngày

Nếu bạn thường xuyên thốt lên câu "Ủa, mới lãnh lương mà sao hết tiền rồi…", thì rất có thể bạn đang sống trong chế độ tiêu tiền mù. Không ghi chép, không theo dõi, tiền cứ thế bay khỏi tài khoản. Một ly cà phê sáng 50 nghìn, bữa trưa "tiện tay" 100 nghìn, tối lại làm bữa lẩu hết vài trăm nghìn nữa. Từng khoản nhỏ tưởng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng cộng lại, chắc chắn sẽ thành một con số không hề nhỏ.

Giải pháp thì không hề phức tạp: Hãy tập thói quen ghi lại mọi khoản chi. Chỉ cần một ứng dụng miễn phí hoặc một cuốn sổ tay nhỏ. Mỗi lần móc ví, hãy dành 10 giây để ghi chú. Sau một tuần, bạn sẽ "ngã ngửa" khi thấy những khoản tưởng chừng vụn vặt lại chiếm phần lớn thu nhập. Khi biết rõ tiền đi đâu, bạn mới có thể biết hướng điều chỉnh.

2. Mua quá nhiều trong các đợt giảm giá

"Sale 50%, không mua là lỗ!" - Câu cửa miệng của không ít người có đam mê shopping. Cứ mỗi mùa khuyến mãi là chốt đơn không biết mỏi tay, rồi vài ngày sau thì cả ngày chỉ có đi nhận đồ ship, đúng chứ?

Nhưng thực tế, bao nhiêu món trong số đó bạn thật sự cần? Hay chúng đang nằm yên trong góc tủ, mới chỉ được dùng 1-2 lần hoặc thậm chí, còn chưa được xé mác?

Thế nên không phải cứ săn sale là tiết kiệm, đó có thể chỉ là cách chúng ta đang "ném tiền qua cửa sổ".Lần tới khi thấy dòng chữ "sale khủng", "đại hạ giá",... hãy dừng lại 5 giây và tự hỏi: "Mình có thật sự cần món này không?". Nếu không, thoát ngay khỏi app. Bởi thứ bạn đang mua không phải là 1 món đồ hữu ích, mà chỉ là cảm giác được giảm giá.

3. Mua hàng đắt tiền cho bằng bạn bằng bè

Túi xách hàng hiệu, đồng hồ sang chảnh, điện thoại đời mới,... nghe thôi đã thấy "đẳng cấp". Nhưng nếu bạn phải vay mượn hoặc ăn mì gói cả tháng chỉ để sở hữu chúng, thì xin lỗi, bạn đang flex sai cách rồi. Nhiều người chi cả tháng lương chỉ để "bằng bạn bằng bè", để đăng vài tấm ảnh lên mạng rồi sau đó lại chật vật xoay xở từng đồng.

Không ai cấm bạn mua đồ xịn, nhưng hãy mua khi bạn thật sự thích và đủ khả năng, chứ không phải để chứng minh vị thế. Một chiếc túi vài chục triệu có thể khiến bạn "ngầu" một buổi tối, nhưng nó không giúp bạn thanh toán hóa đơn điện nước ngày mai. Hãy sống thật với khả năng của mình.

Tựu trung lại, tiền không tự nhiên mất đi, nó chỉ đang rò rỉ qua những thói quen tưởng như vô hại.. Muốn tài chính ổn định hơn, hãy bắt đầu từ những bước nhỏ: Ghi lại mỗi lần chi tiền, tự hỏi "mình có thật sự cần thứ này không?", sống đúng với khả năng và tránh xa sự so sánh vô ích. Khi bạn học cách nói "không" với những cám dỗ ấy, bạn sẽ nhận ra: Ví tiền đầy hơn, tâm trí nhẹ hơn, và cuộc sống cũng trở nên dễ thở hơn rất nhiều.