Bảng chi tiêu không "1 kẽ hở" của vợ chồng ở TP.HCM

Chưa có nhà nên vẫn phải đi ở thuê, lại sống ở thành phố lớn nhưng cách chi tiêu của cặp vợ chồng sinh năm 2000 này khéo đến mức ai cũng phải trầm trồ. Khoản nào khoản ấy vừa vặn. Là vợ chồng son nhưng cũng không vung tay quá trán để sống hưởng thụ, đó là điều mà nhiều người khen. Thậm chí còn động viên 2 vợ chồng nên tiêu thêm chút chứ đừng tiết kiệm quá.

Bảng chi tiêu hàng tháng do cô vợ đăng tải

Cô cho biết: “Bọn em đều sinh năm 2000, đang ở TP.HCM. Chúng em chưa có con, đang nuôi 1 bé cún. Chi tiêu hàng tháng nhà em thế này, không biết có nên cắt giảm khoản nào nữa không, mong anh chị có kinh nghiệm quản lý chi tiêu xem giúp em với ạ” .

Mặc dù không tiết lộ mức thu nhập cũng như tỷ lệ tiết kiệm mỗi tháng, nhưng nhìn vào 5 khoản chi tiêu mà cô liệt kê, rõ ràng ai cũng thấy không nên nghĩ tới chuyện giảm chi, thay vào đó, đặt mục tiêu tăng thu nhập sẽ tối ưu hơn.

“Chi tiêu thế này mình thấy còn đang thiếu khoản du lịch hoặc thi thoảng cuối tuần vợ chồng rủ nhau ra ngoài ăn uống, hẹn hò. Chưa có con thì cũng nên ưu tiên khoản đó chứ không đến lúc bỉm sữa vào rồi thì bù đầu tóc rối lắm” - Một người khuyên.

“Có chỗ nào thừa đâu mà cắt được em ơi, cố kiếm thêm thôi chứ chi tiêu ổn rồi. Cố gắng thì thuê nhà chỗ khác rẻ hơn tại cũng có 2 vợ chồng thôi, nhưng vậy cũng bí bách lắm, không gian sống cũng quan trọng” - Một người đồng quan điểm.

“Nhà bạn này có hiếu hỷ, không phát sinh gì nhỉ? Chi tiêu thế này là quá tiết kiệm rồi không biết nói gì hơn” - Một người khá thắc mắc.

“Cả tiền thuê nhà với điện nước, dịch vụ là 5 triệu. Ở TP.HCM thì như vậy là tàm tạm rồi chứ giảm tiền thuê nhà nữa thì không ổn. Tiền ăn cả tháng 5 triệu chắc tự nấu ngày 3 bữa, trung bình mỗi ngày 166k/3 bữa. Cứ chia ra theo ngày là biết giờ chỉ có cách tăng thu nhập lên thôi” - Một người phân tích.

3 việc nên làm để tăng thu nhập

1. Nâng cao kỹ năng chuyên môn

Đầu tư vào năng lực của bản thân luôn là cách hiệu quả nhất để tăng thu nhập. Trong bất kỳ ngành nghề nào, người có kỹ năng vững vàng, có thể tạo ra giá trị thực sự cho tổ chức luôn được đánh giá cao.

Ảnh minh họa

Họ thường được giao thêm trách nhiệm, các dự án quan trọng và đi kèm với đó là cơ hội thăng tiến và mức lương cao hơn. Nâng cao kỹ năng không chỉ là học thêm kiến thức chuyên môn, mà còn bao gồm kỹ năng mềm như giao tiếp, đàm phán hay quản lý thời gian,... Mỗi kỹ năng mới giúp mở ra cơ hội tăng lương, thêm việc, từ đó cải thiện thu nhập.

2. Biến kỹ năng phụ thành nguồn thu nhập bổ sung

Ngoài công việc chính, tận dụng các kỹ năng khác của bản thân để tạo nguồn thu phụ là cách tăng thu nhập hiệu quả. Nhiều người vẫn giữ thói quen chỉ làm một việc và dựa vào lương, trong khi viết lách, thiết kế, dạy học online, freelance hay kinh doanh nhỏ đều có thể mang lại dòng tiền đáng kể.

Công việc phụ không chỉ giúp tăng thu nhập, mà còn là cơ hội rèn luyện thêm kỹ năng, mở rộng mối quan hệ và thử nghiệm ý tưởng mới. Nếu được phát triển đúng hướng, công việc phụ thậm chí có thể trở thành nguồn thu chính trong tương lai, mang lại tự do tài chính và chủ động hơn trong sự nghiệp. Quan trọng là lựa chọn hướng đi phù hợp với khả năng và thời gian, tránh tham công tiếc việc mà hiệu quả không cao.

3. Đầu tư thông minh

Kiếm nhiều tiền chưa chắc đã đủ nếu không biết quản lý và đầu tư hợp lý. Khi thu nhập bắt đầu ổn định, việc tiếp theo là học cách để tiền tự sinh lời.

Đầu tư không nhất thiết phải mạo hiểm hay tham gia thị trường phức tạp, mà có thể bắt đầu từ các kênh an toàn như tiết kiệm, cổ phiếu, quỹ mở,... Mấu chốt là quản lý dòng tiền, trích một phần thu nhập cho đầu tư và hiểu rõ rủi ro của từng kênh. Người biết đầu tư sớm sẽ tận dụng được sức mạnh của lãi kép và thời gian, giúp tài sản tăng trưởng dần.