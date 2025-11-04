Nhà 4 người tiêu không hết 13 triệu/tháng

Cắt giảm chi tiêu để tiết kiệm được tiền là điều mà ai cũng biết, và cũng không ít người đang áp dụng. Tuy nhiên cắt giảm đến mức như gia đình trong câu chuyện này, thì không phải ai cũng làm được: Nhà 4 người gồm 2 vợ chồng và 2 con nhưng cả tháng tiêu không hết 13 triệu!

Tổng kết chi tiêu của gia đình trong tháng 10 do cô vợ chia sẻ

"Vợ chồng em luôn bảo nhau phải chi tiêu có kỷ luật chứ không được bốc đồng. Khi muốn mua 1 cái gì đó, bọn em luôn nhìn lại các khoản đã chi, để xem có nên mua hoặc có còn tiền mà mua không. Nhà 4 người, 2 vợ chồng với 2 con, sống ở quê nên chi tiêu thế này thôi ạ" - Cô vợ viết.

Nhìn bức ảnh chi tiêu phía trên, có thể thấy trong tháng 10, tổng chi của gia đình dừng lại ở mức: 12.454.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm lên tới 54,6% thu nhập - Một con số quá lý tưởng. Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng chi tiêu thế này, khó mà đảm bảo được chất lượng cuộc sống.

"Mình hơi thắc mắc khoản giáo dục, không biết 2 con học lớp mấy mà cả tháng hết có chưa tới 1 triệu nhỉ? Với cả tháng chưa tới 3,5 triệu tiền ăn nữa, không biết do đồ ở quê rẻ hay cả nhà ăn ít chứ thấy sao ít quá, sợ không đảm bảo" - Một người thắc mắc.

"Mình cũng ở quê nhà 4 người lớn, 2 vợ chồng với bố mẹ mà tháng tận 11-12 triệu tiền ăn, chắc cũng tùy sức ăn mỗi nhà nhưng kể ra chừng kia thì ít quá" - Một người chung quan điểm.

"Tiền ăn cả tháng 3,4 triệu nhưng tiền đi lại cả tháng tận 3,2 triệu... Tổng chi thì ít nhưng từng khoản tiền thì mình thấy nó chưa hợp lý" - Một người phân tích.

"Tháng 10 có 31 ngày, trung bình 1 ngày tiền ăn cả 3 bữa là 110k. Sao đỉnh quá..." - Một người cảm thán.

Làm sao để giảm chi tiêu mà không làm giảm chất lượng cuộc sống?

Không ít người sẽ nghĩ rằng đây là chuyện bất khả thi. Ngân sách giảm đi kiểu gì cũng tác động đến nhu cầu, mong muốn chi tiêu, thế mà bảo không làm giảm chất lượng cuộc sống thì sao mà được Tuy nhiên, đó vẫn là điều hoàn toàn có thể nếu làm được những việc dưới đây.

1 - Phân biệt rõ "nhu cầu" và "mong muốn"

Bước đầu tiên và quan trọng nhất để cắt giảm chi tiêu mà không ảnh hưởng đến chất lượng sống là phân biệt rạch ròi giữa "nhu cầu" và "mong muốn".

Nhu cầu là những thứ cơ bản bạn cần để đảm bảo cuộc sống, ví dụ như thuê nhà, chi phí ăn uống, đi lại,... Trong khi đó, mong muốn là những thứ làm cuộc sống của bạn thoải mái hơn, vui vẻ hơn, nhưng không phải là bắt buộc để duy trì sự sống, ví dụ như ăn hàng, du lịch xa xỉ, mua sắm đồ hiệu,...

Ảnh minh họa

Khi lập ngân sách, hãy phân bổ ưu tiên cho các khoản chi trong phần "nhu cầu" trước. Sau đó, với phần còn lại, bạn mới phân bổ cho các mong muốn. Việc này giúp bạn không bao giờ phải lo lắng về những khoản chi thiết yếu, đồng thời có thể kiểm soát các khoản chi "tùy chọn" một cách có ý thức.

2 - Tối ưu hóa chi tiêu cho niềm vui chứ không phải cắt bỏ

Nhiều người nghĩ rằng cắt giảm chi tiêu có nghĩa là phải từ bỏ tất cả các hoạt động giải trí hay sở thích. Điều này là sai lầm và dễ khiến bạn nản lòng. Thay vì cắt bỏ hoàn toàn, hãy tối ưu hóa chi tiêu cho các hoạt động mang lại niềm vui và nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn.

Hãy liệt kê 3-5 hoạt động giải trí hoặc sở thích mà bạn cảm thấy thực sự cần để tái tạo năng lượng và duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Sau đó, tìm cách thực hiện chúng một cách tiết kiệm hơn. Mục tiêu là tìm ra những giải pháp thay thế thông minh, giúp bạn vẫn tận hưởng được những điều mình thích mà không làm thâm hụt ngân sách.

Khi bạn vẫn được làm những điều bạn thích, bạn sẽ không cảm thấy mình đang thiếu thốn, mà thay vào đó là cảm giác chủ động và thông minh trong việc quản lý tài chính.

3 - Luôn nhớ quy tắc tối đa hóa giá trị

Thay vì chỉ nhìn vào giá cả, hãy xem xét giá trị mà món đồ hoặc dịch vụ đó mang lại so với số tiền bạn bỏ ra. Một món đồ đắt tiền nhưng bền, sử dụng được lâu dài và mang lại nhiều lợi ích có thể rẻ hơn một món đồ rẻ tiền nhưng nhanh hỏng, ít dùng đến.

Ví dụ thế này cho dễ hiểu: Một đôi giày thể thao chất lượng cao có thể đắt hơn, nhưng nó bảo vệ sức khỏe đôi chân của bạn và dùng được nhiều năm, trong khi một đôi giày rẻ tiền có thể nhanh hỏng và gây khó chịu. Hãy đầu tư vào chất lượng khi cần thiết, và tiết kiệm cho những món đồ không mang lại giá trị sử dụng lâu dài hoặc không có ý nghĩa quan trọng với bạn.