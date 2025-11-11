Bài học vô giá của Warren Buffett

Warren Buffett sẽ không còn viết thư gửi kèm báo cáo thường niên của Berkshire Hathaway và cũng sẽ không trả lời câu hỏi tại đại hội cổ đông thường niên của tập đoàn. Ông công bố quyết định này trong một bức thư ngày 10/11.

Ông viết: “Theo cách người Anh nói, tôi sẽ ‘lặng tiếng’. Kiểu như vậy”.

Ngay cả khi Greg Abel tiếp quản vị trí CEO của Berkshire vào cuối năm nay, Buffett cho biết ông vẫn sẽ chia sẻ thông điệp dịp Lễ Tạ ơn với cổ đông và những người quan tâm.

Chắc chắn vẫn sẽ có rất nhiều người quan tâm về ông. Suốt 95 năm cuộc đời, Buffett không chỉ xây dựng danh tiếng nhà đầu tư huyền thoại, mà còn trở thành người truyền cảm hứng về bí quyết sống tốt hơn.

Trong lá thư mới nhất, Buffett dành một khoảnh khắc nhìn lại và trấn an những người hâm mộ rằng họ vẫn còn thời gian để đạt được điều mình mong muốn.

Ông viết: “Tôi rất vui khi nói rằng tôi cảm thấy phần sau cuộc đời tốt đẹp hơn phần đầu. Lời khuyên của tôi: Đừng dằn vặt bản thân vì những sai lầm trong quá khứ. Hãy học từ chúng và bước tiếp. Không bao giờ là quá muộn để cải thiện”.

Trong thư, Buffett nhắc lại một trong những lời khuyên lâu nay: hãy nghĩ về di sản của mình và phấn đấu.

Buffett kể lại câu chuyện nhầm cáo phó của Alfred Nobel. Thay vì đăng cáo phó của anh trai ông, một tờ báo Pháp đăng cáo phó về Alfred Nobel với dòng chữ “kẻ buôn cái chết đã qua đời”. Họ cho rằng ông trở nên giàu có bằng việc phát minh ra cách thức “khiến người khác mất mạng” như thuốc nổ.

Sau khi đọc được những gì báo viết, Alfred Nobel đã bàng hoàng nghĩ về danh tiếng của mình sau khi qua đời. Sự việc đó khiến Nobel thay đổi hành vi, vì ông muốn được nhớ đến với những đóng góp tích cực. Sau này, tên của ông đã gắn với giải thưởng Nobel danh giá.

Warren Buffett viết: “Đừng trông chờ vào một lỗi nhầm của tòa soạn. Hãy quyết định bạn muốn cáo phó của mình nói điều gì và sống sao cho xứng đáng với điều đó”.

Theo Warren Buffett, một cách làm khác là học theo những người bạn ngưỡng mộ. Ông viết: “Hãy lựa chọn hình mẫu một cách cẩn trọng và noi theo họ. Bạn không bao giờ hoàn hảo, nhưng bạn luôn có thể tốt hơn”.

Ngoài ra, cần nhìn lại tham vọng của mình.

Buffett viết: “Sự vĩ đại không đến từ việc tích lũy thật nhiều tiền bạc, thật nhiều danh tiếng hay quyền lực chính trị. Khi bạn giúp ai đó theo bất kỳ cách nào trong hàng nghìn cách, bạn đang giúp thế giới. Lòng tốt không tốn gì nhưng lại vô giá”.

Dù theo đuổi mục tiêu nào, Buffett cho rằng nguyên tắc vàng vẫn không bao giờ sai: Đối xử với người khác như cách bạn muốn được đối xử, bất kể địa vị xã hội của họ.

Ông viết: “Hãy nhớ rằng nhân viên dọn vệ sinh hay chủ tịch thì cũng đều là con người”.