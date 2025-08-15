Chạy bộ buổi tối, người đàn ông vẫn ngã quỵ vì... say nắng

Mới đây tại Thượng Hải (Trung Quốc), anh Lưu, một người có thói quen chạy đêm, bất ngờ ngã gục trên đường chạy ở khu vực bờ sông Tô Châu vào khoảng 9 giờ tối. Anh nằm bất động, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mặt tái mét.

May mắn, những người chạy bộ gần đó lập tức dừng lại, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, gọi cấp cứu. Chỉ ít phút sau, cảnh sát và xe cấp cứu có mặt, đưa anh Lưu tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp nhiệt sốc điển hình: vận động cường độ cao trong môi trường nóng khiến cơ thể sinh nhiệt nhưng không tản ra được, dẫn tới rối loạn điều hòa thân nhiệt, tổn thương nội tạng và có thể tử vong nếu chậm xử lý.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, anh Lưu đã qua cơn nguy hiểm và đang dần hồi phục.

Các chuyên gia cảnh báo dù trời tối nhiệt độ giảm, nền nhiệt và độ ẩm cao vẫn tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt. Khi tập luyện mùa hè, nên mặc đồ thoáng, uống đủ nước, mang theo thuốc hoặc dung dịch bù điện giải, và lập tức dừng lại nếu thấy chóng mặt, buồn nôn hay khó thở.

Chạy bộ tốt cho sức khỏe, nhưng nếu chủ quan, một buổi tối thể dục cũng có thể trở thành cuộc chạy… vào thẳng phòng cấp cứu.

Nguồn và ảnh: QQ