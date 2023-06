Charlie Puth: Chủ nhân loạt hit tỉ view đình đám, tri âm của Jungkook (BTS)

Tin tức về việc Charlie Puth sẽ về Việt Nam biểu diễn vào ngày 22/7 sắp tới chắc chắc đang được đông đảo khán giả đặc biệt quan tâm những ngày qua. Charlie Puth có lẽ không quá xa lạ với khán giả Việt Nam, dù cho bạn có phải là fan của anh chàng này hay không. Charlie Puth sinh năm 1991, bắt đầu được chú ý với các ca khúc tự sáng tác đăng tải trên YouTube.

Từ "thần đồng âm nhạc" đến siêu sao sở hữu loạt hit tỉ view, thắng Quả Cầu Vàng

Vốn có chút năng khiếu về máy tính và Internet, Charlie Puth post các video nhạc của mình lên YouTube từ cuối năm 2009. Trông Charlie Puth khá tinh nghịch nhưng thực chất anh lại có bản tính ngại ngùng, e thẹn nên chỉ dám đăng tải nhạc lên Internet. Sau một thời gian kiên trì theo đuổi đam mê, nam ca sĩ may mắn lọt vào mắt xanh của MC danh tiếng Ellen DeGeneres nhờ bản cover Someone Like You. Ellen mời anh lên sóng truyền hình và còn tặng cho anh bản hợp đồng với công ty Eleven của cô. Nhờ bước đệm quan trọng ấy, sau này anh đầu quân cho một hãng thu âm lớn hơn là Atlantic và ngày càng nổi tiếng hơn, chính thức bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp từ năm 2011.

Charlie Puth được xưng tụng là một thần đồng âm nhạc với khả năng cảm âm xuất sắc, tài năng phát triển từ sớm.

Anh tự sáng tác và hát các tác phẩm của mình, gây chú ý bởi khả năng cảm âm thiên tài. Trải qua 12 năm hoạt động trong làng nhạc, Charlie Puth đã trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu thế giới với đỉnh cao là "siêu hit" See You Again (kết hợp Wiz Khalifa) thống lĩnh vị trí Quán quân Billboard Hot 100 trong 12 tuần lễ, mang về cho anh giải Quả Cầu Vàng danh giá cho hạng mục nhạc phim, 3 đề cử Grammy bao gồm 1 giải Big Four cho Ca khúc của năm. MV cho ca khúc mang về gần 6 tỉ lượt xem, góp mặt trong danh sách những MV được xem nhiều nhất mọi thời đại.

MV See You Again - Wiz Khalifa ft. Charlie Puth

Tính đến thời điểm hiện tại, Charlie Puth đã ra mắt 3 album phòng thu đều gặt hái những thành tích, chỉ số ấn tượng. Các đĩa đơn của Charlie Puth trở thành những bản hit toàn cầu đình đám như Marvin Gaye, We Don't Talk Anymore, Attention, How Long,... Trong đó We Don't Talk Anymore kết hợp với tình cũ Selena Gomez cũng là một trong những bản hit cực lớn trong sự nghiệp Charlie Puth, lọt vào top 10 Billboard Hot 100 cũng như top 10 của 20 quốc gia toàn thế giới. MV We Don't Talk Anymore cũng mang về xấp xỉ 3 tỉ lượt xem.

Cuối năm 2022, Charlie Puth ra mắt album phòng thu thứ 3 - CHARLIE - cũng là sản phẩm anh dành rất nhiều tâm huyết. Chia sẻ với truyền thông Việt Nam trong một buổi phỏng vấn độc quyền, Charlie Puth nhấn mạnh về album này: "Tôi đã làm nhạc được 8 năm, nhưng phải đến Charlie tôi mới trọn vẹn là chính mình. Bao năm qua, tôi đã cố ra vẻ tuyệt vời, nhưng đó chỉ là một vỏ bọc, một tấm gương mờ đã đến lúc bị đập bỏ. Giờ đây, không còn bất cứ thứ gì ngăn trở nữa, nếu đưa tay ra, bạn sẽ chạm tới tôi" .

Tình bạn đẹp với Jungkook (BTS)

Charlie Puth và giọng ca chính của BTS - cậu em út Jungkook từng nhiều lần thể hiện sự ngưỡng mộ và yêu thích dành cho đối phương, liên tục tương tác thể hiện "tình thương mến thương" trên MXH. Jungkook từng cover bản hit We Don't Talk Anymore của Charlie Puth, cả hai cũng đã đứng chung sân khấu tại lễ trao giải Genie Music Awards năm 2018.

Album mới đây nhất của anh - CHARLIE - sở hữu track Left And Right kết hợp với Jungkook cũng là một điểm nhấn trong sự nghiệp rực rỡ của Charlie Puth. Chia sẻ với truyền thông Việt Nam trong bài phỏng vấn gần đây, Charlie Puth cũng đã nói về ca khúc Left And Right cũng như việc kết hợp với Jungkook:

"Thật ra tôi muốn thực hiện một bài hát với tất cả thành viên BTS, nhưng tôi đặc biệt muốn giữ riêng Left And Right cho Jungkook, giọng của cậu ấy thật sự rất hoàn hảo khi đặt vào bài hát này. Trong quá trình làm việc, tôi thì không biết tiếng Hàn, còn Jungkook nói được rất ít tiếng Anh. Vậy nên tin nhắn trao đổi của chúng tôi chủ yếu là các… emoji.

Nhưng tôi cũng cảm thấy rất gần gũi với cậu ấy, tính cậu ấy cũng có phần kỳ quặc như tôi vậy. Còn trong tương lai, chắc chắn rồi, tôi rất muốn được hợp tác với các nghệ sĩ Kpop khác. Thậm chí có thể không phải là kết hợp, mà tôi sẽ sản xuất và viết nhạc cho họ luôn."

Và mối duyên ngày càng lớn với Việt Nam

Charlie Puth cũng có nhiều "duyên nợ" trước đó với khán giả Việt Nam khi một câu hát trong bài One Call Away của anh - "Superman got nothing on me..." lại được khán giả trong nước nghe thành "Superman Cần Thơ...!". Câu hát nghe nhầm ấy được remix và trở nên viral "bùng nổ" khắp các nền tảng MXH, khiến Charlie Puth nghiễm nhiên có biệt danh "Superman Cần Thơ" trong lòng khán giả Việt Nam.

Charlie Puth cũng nhiều lần giao lưu với khán giả Việt Nam trên MXH đồng thời cũng từng trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Quốc gia (VTV), thậm chí còn là khách mời đặc biệt tại vòng Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2022. Và cuối cùng, vào tối 22/7 sắp đến, Charlie Puth sẽ có buổi biểu diễn đầu tiên tại Việt Nam tại lễ hội âm nhạc 8Wonder, VinWonders Nha Trang. Chắc chắn màn trình diễn của Charlie Puth sẽ làm thỏa lòng mong đợi của người hâm mộ Việt Nam từ rất lâu!