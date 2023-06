Chính thức xác nhận: Charlie Puth sẽ biểu diễn ở Nha Trang vào tháng 7, còn có sân khấu kết hợp 1 ngôi sao Vpop?

Không cần phải đồn đoán, mới đây VinWonders đã chính thức xác nhận về việc Charlie Puth sẽ về Việt Nam biểu diễn. Cụ thể, siêu sao toàn cầu Charlie Puth sẽ trình diễn chính tại siêu nhạc hội 8Wonder, diễn ra đêm 22/7 tới tại Vinpearl Nha Trang.

Theo thông tin từ VinWonders, tác giả của bản hit We Don't Talk Anymore sẽ mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, và hiệu ứng thị giác xứng tầm "hitmaker" toàn cầu. Đặc biệt, lần đầu tiên cộng hưởng và toả sáng trên sân khấu với ngôi sao âm nhạc "hút khách" bậc nhất thế giới sẽ là dàn sao đình đám hàng đầu Việt Nam.

Poster xác nhận Charlie Puth sẽ đến trình diễn tại Việt Nam.

Sự kiện chắc chắn không chỉ thu hút khán giả Việt Nam mà còn rất nhiều fan của Charlie Puth tại các nước trong khu vực đổ về. Bởi lẽ, Charlie Puth vào hôm qua đã công bố lịch trình lưu diễn Châu Á đến tận tháng 10, trong khi khán giả ở Việt Nam đã có thể thưởng thức giọng hát của nam ca sĩ từ tháng 7.

Charlie Puth đang trong quá trình đi tour Charlie Live Experience nên có khả năng rất cao anh sẽ mang setlist trình diễn từ tour lưu diễn này đến trình diễn cho khán giả Việt Nam. Setlist này gồm nhiều ca khúc mới trong album CHARLIE (bao gồm cả Left And Right với bản audio có Jungkook góp giọng). Bên cạnh đó, danh sách các ca khúc từ Charlie Live Experience còn có những bản "siêu hit" tỉ view làm nên tên tuổi của Charlie Puth gồm Attention, We Don't Talk Anymore, How Long, One Call Away,...

Charlie Puth trong tour diễn Charlie Live Experience.

"Siêu nhạc hội" 8Wonder cũng là điều khiến khán giả chú ý ngay khi được VinWonders thông báo. Với việc BTC mời được cả ngôi sao quốc tế như Charlie Puth đến tham dự, khán giả hoàn toàn tự tin dàn sao Vpop góp mặt cũng sẽ toàn những sao hạng A, A+, thậm chí hạng S.

Đáng chú ý, dòng trạng thái của BTC chương trình cũng ẩn ý về việc sẽ có một màn kết hợp giữa 1 ngôi sao Vpop với Charlie Puth: "Ai sẽ là gương mặt cùng VinWonders sánh vai Charlie Puth chinh phục thế giới, làm nên những 'kỳ quan cảm xúc không giới hạn', mang tới trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao và không khí hội hè bất tận cho hàng vạn khán giả tại Vinpearl Nha Trang mùa hè này?!". Cái tên nghệ sĩ Việt nào sẽ đứng hòa giọng với Charlie Puth cũng khiến netizen đặc biệt phấn khích!