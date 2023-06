Rầm rộ tin Charlie Puth sắp sang Việt Nam làm show, dân tình đều mong đây là sự thật!

Mới đây, thông qua tài khoản MXH chính thức của mình, siêu sao toàn cầu Charlie Puth đã thông báo về lịch trình tour lưu diễn tại Châu Á vào tháng 10 sắp tới mang tên The Charlie Live Experience. Theo lịch trình ban đầu, Charlie Puth sẽ ghé thăm Hong Kong (Trung Quốc), Jakarta (Indonesia), Bangkok (Thái Lan), Singapore, Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc).

The Charlie Live Experience khởi động vào tháng 5 vừa qua tại Mỹ để quảng bá cho album phòng thu mới nhất của anh ra mắt vào cuối năm 2022 - CHARLIE. Truyền thông Mỹ ca ngợi nồng nhiệt tour lưu diễn mới nhất của Charlie Puth: "... là một nghệ sĩ truyền cảm hứng với tài năng không thể phủ nhận, Puth đã khiến khán giả phát cuồng về màn trình diễn của mình dù anh đã rời nhà hát rất lâu..." (The Miami Hurricane).

Đáng chú ý, ngay khi Charlie Puth vừa đăng tải lịch trình lưu diễn Châu Á của mình, nhiều trang MXH của Việt Nam đã rộ lên thông tin về việc siêu sao thế giới cũng sẽ ghé Việt Nam biểu diễn trong năm nay. Thậm chí, có trang MXH khẳng định "Asia này liệu có phải là Việt Nam không anh Charlie Puth ơi? P/s: hóng được là 90% là sẽ về Nha Trang - Việt Nam nhé anh chị em ơi, dẩy lên nào". Nhiều bình luận phía dưới cũng đồn đoán râm ran về việc giọng ca Attention chuẩn bị đến trình diễn tại Việt Nam trong năm nay.

Mặc dù chưa có bất kì thông tin chính thức nào về việc Charlie Puth về Việt Nam, nhưng nhiều nguồn tin nội bộ cũng khẳng định việc này, thậm chí còn đồn đoán rằng buổi diễn sẽ được tổ chức tại Nha Trang vào mùa hè. Nếu việc Charlie Puth về Việt Nam trình diễn là thật, đây sẽ là một niềm vui không hề nhỏ không chỉ với khán giả Việt Nam mà còn rất đông fan của nam ca sĩ trong khu vực Đông Nam Á.

Charlie Puth trong tour lưu diễn thế giới mà anh đang thực hiện.

Charlie Puth có lẽ không quá xa lạ với khán giả Việt Nam, dù cho bạn có phải là fan của anh chàng này hay không. Charlie Puth sinh năm 1991, bắt đầu được chú ý với các ca khúc tự sáng tác đăng tải trên YouTube sau đó bắt đầu con đường âm nhạc chuyên nghiệp từ năm 2011. Anh tự sáng tác và hát các tác phẩm của mình, gây chú ý bởi khả năng cảm âm thiên tài.

Trải qua 12 năm hoạt động trong làng nhạc, Charlie Puth đã trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu thế giới với đỉnh cao là "siêu hit" See You Again (kết hợp Wiz Khalifa) thống lĩnh vị trí Quán quân Billboard Hot 100 trong 12 tuần lễ, mang về cho anh giải Quả Cầu Vàng danh giá cho hạng mục nhạc phim. Charlie Puth cũng sở hữu loạt hit toàn cầu đình đám như Marvin Gaye, We Don't Talk Anymore, Attention, How Long,... Album mới đây nhất của anh - CHARLIE - sở hữu track Left And Right kết hợp với Jungkook cũng là một điểm nhấn trong sự nghiệp rực rỡ của Charlie Puth.

See You Again là bản hit lớn nhất của Charlie Puth.

Charlie Puth cũng có nhiều "duyên nợ" trước đó với khán giả Việt Nam khi một câu hát trong bài One Call Away của anh - "Superman got nothing on me..." lại được khán giả trong nước nghe thành "Superman Cần Thơ...!". Câu hát nghe nhầm ấy được remix và trở nên viral "bùng nổ" khắp các nền tảng MXH, khiến Charlie Puth nghiễm nhiên có biệt danh "Superman Cần Thơ" trong lòng khán giả Việt Nam.

Charlie Puth cũng nhiều lần giao lưu với khán giả Việt Nam trên MXH đồng thời cũng từng trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Quốc gia (VTV), thậm chí còn là khách mời đặc biệt tại vòng Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2022. Với nhiều mối duyên dễ thương với Việt Nam đến vậy, việc Charlie Puth về trình diễn ở đất nước chúng ta chắc chắn sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo để mối duyên trở nên hoàn thiện!