Rộ thông tin giá vé xem Charlie Puth tại Việt Nam: Thấp nhất 2 triệu, cao nhất 10 triệu?

Tối 12/6, VinWonders đã chính thức xác nhận Charlie Puth sẽ về Việt Nam để trình diễn trong lễ hội âm nhạc 8Wonder vào tối 22/7. Sự kiện lễ hội hoành tráng này sẽ được tổ chức tại VinWonders Nha Trang, hứa hẹn thu hút đông đảo khán giả từ mọi miền đất nước đổ về cũng như không ít người hâm mộ nước ngoài.

Poster xác nhận Charlie Puth đến trình diễn tại Nha Trang tối 22/7 sắp tới.

Nhiều nguồn tin nội bộ cũng tiết lộ giá vé tham dự "siêu nhạc hội" này thấp nhất ở mức 2 - 3 triệu VNĐ. Hạng vé cao nhất - VVIP - có giá 10 triệu đồng. Đây không phải là con số thấp nhưng cũng không phải là quá cao. Đặc biệt, với dàn lineup có cả siêu sao quốc tế Charlie Puth cùng dàn ngôi sao đình đám của Vpop, thì mức giá trên lại càng hợp lí cho một trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời.

Thông tin này đủ để người yêu âm nhạc bắt đầu lên kế hoạch về lịch trình & tài chính để thưởng thức giọng ca ấn tượng của Charlie Puth.

Giá vé đến xem Charlie Puth nằm ở mức tương đối dễ thở.

Một nguồn thông tin cũng cho hay Charlie Puth sẽ mang gần như đầy đủ setlist, dàn dựng cho tour diễn Charlie Live Experience mà anh đang trình diễn vòng quanh thế giới cho sự kiện ở Việt Nam. Setlist này gồm nhiều ca khúc mới trong album CHARLIE (bao gồm cả Left And Right với bản audio có Jungkook góp giọng). Bên cạnh đó, danh sách các ca khúc từ Charlie Live Experience còn có những bản "siêu hit" tỉ view làm nên tên tuổi của Charlie Puth gồm Attention, We Don't Talk Anymore, How Long, One Call Away,...

Chính vì thế, khán giả mua vé đến xem Charlie Live Experience sẽ có trải nghiệm trọn vẹn của tour lưu diễn mới nhất từ nam ca sĩ. Đồng thời, họ cũng sẽ có thêm các sân khấu hoành tráng không kém cạnh từ dàn siêu sao trong nước. Charlie Puth cũng sẽ có màn hòa giọng với 1 nghệ sĩ đến từ Việt Nam khiến người hâm mộ trong nước lại càng được phen háo hức.